Как бундесвер готовит специалистов по кибербезопасности

Профессору Габи Дрео (Gabi Dreo), возглавляющей исследовательский институт киберобороны CODE при Мюнхенском университете бундесвера, в этот день предстоит сделать еще многое. Поэтому она быстрым шагом ведет журналистов по территории кампуса университета. "Мы сможем очень хорошо использовать это место, - говорит Дрео, указывая на расположенную неподалеку территорию с прилегающей к ней парковкой. - Здесь будет находиться новое здание с лабораториями для отслеживания и фиксирования следов кибератак, а также помещения для разработчиков программного обеспечения. Всего около 40 000 квадратных метров".

Здание должно быть построено в 2019 году. Тогда же сюда приедут и новые сотрудники, которые будут в нем работать и учиться на IT-факультете университета. Планируется пригласить сюда 11 профессоров, 2 доцентов и 300 сотрудников. "Мы будем готовить специалистов, которые существенно осложнят доступ хакеров к компьютерным системам", - говорит Габи Дрео.

Бундесвер делает ставку на специалистов в сфере кибербезопасности

В последнее время бундесвер прилагает большие усилия для укрепления кибербезопасности и защиты от хакерских атак. Для этого необходимы высококвалифицированные эксперты. Их будут готовить здесь, на факультете информационных технологий при Университете бундесвера.

Габи Дрео

Уже в этом году, рассказывает Габи Дрео, студенты могут начать обучение и впоследствии получить диплом магистра в области кибербезопасности. "На этот курс мы планируем набрать 120 студентов", - говорит Дрео. Они будут жить в новых апартаментах, которые только что построили на территории кампуса. Речь идет о людях, которые получат офицерское звание и которые взяли на себя обязательство 12 лет отслужить в бундесвере. "Да, это занятие не для каждого, поэтому мы обращаем внимание на то, чем привлечь абитуриентов", - говорит Габи Дрео.

Год назад при бундесвере было создано отдельное управление, занимающееся вопросами информационных технологий и кибербезопасности (KdoCIR). В его составе в ближайшие годы будет насчитываться 13 500 военнослужащих и 1 500 гражданских сотрудников. "Кибервойска" являются составной частью вооруженных сил ФРГ, наравне с сухопутными, воздушными и морскими силами и будет выполнять глобальные задачи. "В киберпространстве нет внутренних и внешних границ!" - подчеркнула министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), когда представляла руководство нового управления.

О том, что такое отсутствие границ, на территории кампуса университета бундесвера узнают очень скоро. "Мы строим помещение вместе с агентством информационных технологий (ZlTiS) и вместе будем в нем работать", - рассказывает Габи Дрео. ZlTiS часто называют ведомством по борьбе с хакерами при министерстве внутренних дел ФРГ. Специалисты ZlTiS будут помогать в осуществлении контроля киберпространства. А вокруг главного здания будут размещаться различные фирмы, занимающиеся вопросами информационной безопасности. "Я думаю, это будет то место, где мы сможем наиболее эффективно заниматься вопросами киберзащиты", - говорит Габи Дрео.

Интернет - как поле для борьбы

Особое внимание, которое в последнее время уделяется вопросам кибербезопасности, не у всех находит позитивный отклик. Бундесвер в этой связи делает ставку именно на защиту от хакерских атак, целью которых могут быть компьютерные сети, используемые в армии.

Специалисты бундесвера по кибербезопасности демонстрируют Урсуле фон дер Ляйен свою работу

На вопрос о том, занимаются ли они исследованием и разработкой хакерских инструментов - именно этот аспект чаще всего вызывает критику, - Габи Дрео отвечает, что это не в их компетенции, хотя, конечно, важно знать инструменты и стратегию противника, чтобы уметь эффективно себя защитить.

А в министерстве обороны считают само собой разумеющимся говорить о возможностях, которые используются хакерами для осуществления атак. Все кибервойны имеют собственную динамику и высокий потенциал эскалации: кто желает себя защитить, должен изучить все инструменты противника и даже разместить в его системах свой софт, необходимый для предотвращения атак. Как далеко бундесвер продвинулся в этих вопросах, неизвестно. Есть лишь сообщения о том, что специалисты из недавно созданного, но уже ставшего легендарным киберподразделения Computer Netzwerk Operationen (CNO) внедрились в сеть известного афганского оператора мобильной связи, чтобы отслеживать действия талибов.

Подготовка "кибербойцов"

Но для Габи Дрео это отнюдь не самая главная тема. Она охотнее рассказывает о том, как будет выглядеть учебный процесс и показывает новые помещения для студентов. В одном из залов уже собрались учащиеся. Их не так много, чуть более двадцати человек, кое-кто в военной форме. Студенты стоя приветствуют профессора, которая вскоре начнет лекцию по кибербезопасности.

Среди молодых людей и 26-летний лейтенант Даниэль Шик. Молодой мужчина с короткой стрижкой и спортивного телосложения говорит, что ему нравится то, как организован учебный процесс на IT-факультете в бундесвере: здесь и технику изучают, и на стрельбища ездят, и о физподготовке не забывают. Порой и в лесу ночевать приходится. А еще здесь, подчеркивает Даниэль, учат тому, как правильно организовать свою жизнь.

С этим согласна и Габи Дрео. Она признает, что в сфере информационных технологий существует очень жесткая конкуренция, но бундесвер к ней готов. Тем, кто решится пойти на службу и пополнить ряды "кибербойцов", обеспечена не только хорошая зарплата. "Мы думаем о том, что молодые люди сегодня хотят не только денег, - говорит Дрео. - Им важен баланс между личной жизнью, профессией и службой, они хотят работать ради хорошего дела, стоящей идеи".

Для Даниэля Шика такой идеей является безопасность в Сети: "Информационные технологии сейчас повсюду, в любом мобильном телефоне. И угроза из кибепространства касается каждого из нас". Поэтому он решил после окончания учебы в университете бундесвера стать одним из специалистов команды CNO в Бонне - элиты "кибервойск" бундесвера.

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