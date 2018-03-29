 Как бундесвер готовит специалистов по кибербезопасности | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 01.04.2018
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Германия

Как бундесвер готовит специалистов по кибербезопасности

Год назад при бундесвере было создано специальное управление, занимающееся вопросами кибербезопасности. Как и где будет обучаться элита немецких кибервойск - в репортаже DW.

Студенты университета бундесвера в Мюнхене (фото из архива)

Профессору Габи Дрео (Gabi Dreo), возглавляющей исследовательский институт киберобороны CODE при Мюнхенском университете бундесвера, в этот день предстоит сделать еще многое. Поэтому она быстрым шагом ведет журналистов по территории кампуса университета. "Мы сможем очень хорошо использовать это место, - говорит Дрео, указывая на расположенную неподалеку территорию с прилегающей к ней парковкой. - Здесь будет находиться новое здание с лабораториями для отслеживания и фиксирования следов кибератак, а также помещения для разработчиков программного обеспечения. Всего около 40 000 квадратных метров".

Здание должно быть построено в 2019 году. Тогда же сюда приедут и новые сотрудники, которые будут в нем работать и учиться на IT-факультете университета. Планируется пригласить сюда 11 профессоров, 2 доцентов и 300 сотрудников. "Мы будем готовить специалистов, которые существенно осложнят доступ хакеров к компьютерным системам", - говорит Габи Дрео.

Бундесвер делает ставку на специалистов в сфере кибербезопасности

В последнее время бундесвер прилагает большие усилия для укрепления кибербезопасности и защиты от хакерских атак. Для этого необходимы высококвалифицированные эксперты. Их будут готовить здесь, на факультете информационных технологий при Университете бундесвера.

Габи Дрео

Габи Дрео

Уже в этом году, рассказывает Габи Дрео, студенты могут начать обучение и впоследствии получить диплом магистра в области кибербезопасности. "На этот курс мы планируем набрать 120 студентов", - говорит Дрео. Они будут жить в новых апартаментах, которые только что построили на территории кампуса. Речь идет о людях, которые получат офицерское звание и которые взяли на себя обязательство 12 лет отслужить в бундесвере. "Да, это занятие не для каждого, поэтому мы обращаем внимание на то, чем привлечь абитуриентов", - говорит Габи Дрео.

Год назад при бундесвере было создано отдельное управление, занимающееся вопросами информационных технологий и кибербезопасности (KdoCIR). В его составе в ближайшие годы будет насчитываться 13 500 военнослужащих и 1 500 гражданских сотрудников. "Кибервойска" являются составной частью вооруженных сил ФРГ, наравне с сухопутными, воздушными и морскими силами и будет выполнять глобальные задачи. "В киберпространстве нет внутренних и внешних границ!" - подчеркнула министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), когда представляла руководство нового управления.

О том, что такое отсутствие границ, на территории кампуса университета бундесвера узнают очень скоро. "Мы строим помещение вместе с агентством информационных технологий (ZlTiS) и вместе будем в нем работать", - рассказывает Габи Дрео. ZlTiS часто называют ведомством по борьбе с хакерами при министерстве внутренних дел ФРГ. Специалисты ZlTiS будут помогать в осуществлении контроля киберпространства. А вокруг главного здания будут размещаться различные фирмы, занимающиеся вопросами информационной безопасности. "Я думаю, это будет то место, где мы сможем наиболее эффективно заниматься вопросами киберзащиты", - говорит Габи Дрео.

Интернет - как поле для борьбы

Особое внимание, которое в последнее время уделяется вопросам кибербезопасности, не у всех находит позитивный отклик. Бундесвер в этой связи делает ставку именно на защиту от хакерских атак, целью которых могут быть компьютерные сети, используемые в армии. 

Специалисты бундесвера по кибербезопасности демонстрируют Урсуле фон дер Ляйен свою работу

Специалисты бундесвера по кибербезопасности демонстрируют Урсуле фон дер Ляйен свою работу

На вопрос о том, занимаются ли они исследованием и разработкой хакерских инструментов - именно этот аспект чаще всего вызывает критику, - Габи Дрео отвечает, что это не в их компетенции, хотя, конечно, важно знать инструменты и стратегию противника, чтобы уметь эффективно себя защитить.

А в министерстве обороны считают само собой разумеющимся говорить о возможностях, которые используются хакерами для осуществления атак. Все кибервойны имеют собственную динамику и высокий потенциал эскалации: кто желает себя защитить, должен изучить все инструменты противника и даже разместить в его системах свой софт, необходимый для предотвращения атак. Как далеко бундесвер продвинулся в этих вопросах, неизвестно. Есть лишь сообщения о том, что специалисты из недавно созданного, но уже ставшего легендарным киберподразделения Computer Netzwerk Operationen (CNO) внедрились в сеть известного афганского оператора мобильной связи, чтобы отслеживать действия талибов.

Подготовка "кибербойцов"

Но для Габи Дрео это отнюдь не самая главная тема. Она охотнее рассказывает о том, как будет выглядеть учебный процесс и показывает новые помещения для студентов. В одном из залов уже собрались учащиеся. Их не так много, чуть более двадцати человек, кое-кто в военной форме. Студенты стоя приветствуют профессора, которая вскоре начнет лекцию по кибербезопасности.

Контекст

Специалисты подразделения CNO проникли во внутреннюю сеть афганского оператора сотовой связи, сообщил еженедельник Der Spiegel. Целью было названо получение сведений о похищенной сотруднице гуманитарной службы. (23.09.2016)

Пока специалисты выясняют, какая именно группа российских хакеров стоит за атакой на правительство Германии, список целей растет. Подробности - в материале DW. (02.03.2018)

Хотя хакерам удалось установить шпионские программы на компьютеры МИДа ФРГ, они не смогли получить доступ к документам правительственной сети. За атакой предположительно стоят хакеры из РФ. (18.03.2018)

Среди молодых людей и 26-летний лейтенант Даниэль Шик. Молодой мужчина с короткой стрижкой и спортивного телосложения говорит, что ему нравится то, как организован учебный процесс на IT-факультете в бундесвере: здесь и технику изучают, и на стрельбища ездят, и о физподготовке не забывают. Порой и в лесу ночевать приходится. А еще здесь, подчеркивает Даниэль, учат тому, как правильно организовать свою жизнь.

С этим согласна и Габи Дрео. Она признает, что в сфере информационных технологий существует очень жесткая конкуренция, но бундесвер к ней готов. Тем, кто решится пойти на службу и пополнить ряды "кибербойцов", обеспечена не только хорошая зарплата. "Мы думаем о том, что молодые люди сегодня хотят не только денег, - говорит Дрео. - Им важен баланс между личной жизнью, профессией и службой, они хотят работать ради хорошего дела, стоящей идеи".

Для Даниэля Шика такой идеей является безопасность в Сети: "Информационные технологии сейчас повсюду, в любом мобильном телефоне. И угроза из кибепространства касается каждого из нас". Поэтому он решил после окончания учебы в университете бундесвера стать одним из специалистов команды CNO в Бонне - элиты "кибервойск" бундесвера.

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Forschungsinstitut CODE

Аудио- и видеофайлы по теме

Взлом правительственных сетей Германии: почему под подозрение попали российские хакеры?  

Есть ли связь между хакерами из РФ и взломом правительственной сети ФРГ?  

Общество поддержки жертв российских хакеров – "Заповедник"  

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