Какую цель преследует Турция в Сирии? | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.03.2018

Военные действия Турции в сирийском регионе Африн, направленные против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), можно рассматривать как очередную попытку Анкары сыграть активную роль в определении будущего Сирии. С этим согласны большинство экспертов, опрошенных DW. По их мнению, начавшаяся в январе 2018 года операция в Африне превратила турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в одного из основных игроков в регионе. "Он (Эрдоган. - Ред.) позаботился об усилении своего влияния и вступил в большую игру в Сирии. Раньше мы слышали только слова, а теперь стали свидетелями действий", - отметил в интервью DW Халед Якуб Овейс (Khaled Yacoub Oweis), эксперт по вопросам Ближнего Востока берлинского фонда "Наука и политика".

Пока США и другие западные страны высказывают обеспокоенность по поводу турецкой операции в Сирии, Эрдоган дал понять, что получил карт-бланш от России, главного сторонника сирийского президента Башара Асада, который из союзника Эрдогана превратился в его противника.

Анкара называет курдские "Отряды народной самообороны" террористами, считает их сирийским ответвлением запрещенной в Турции Курдской рабочей партии и планирует положить конец деятельности YPG вблизи своих границ.

"В долгосрочной перспективе цель турецких властей в Африне и в целом в регионе - предотвратить реорганизацию Курдской рабочей партии и гарантировать, что те, кто придут к власти после завершения войны в Сирии, не будут угрожать Турции", - резюмирует в интервью DW Ильтер Туран, почетный профессор политологии Стамбульского университета Билги.

По какому пути пойдет Сирия?

После взятия Африна 19 марта Эрдоган заявил, что Анкара намерена расширить военную операцию на остальные курдские районы в Сирии. При этом он заверил, что Турция не планирует "захватывать" Сирию: дескать, речь идет лишь об освобождении пограничных с Турцией районов от "террористов".

По словам Эрдогана, следующей целью турецких войск станет сирийский город Манбидж, а также Айн-эль-Араб, известный также как Кобане, и другие города вдоль границы к востоку от реки Евфрат. Сейчас эти районы контролируют курдские подразделения при поддержке американских союзников.

Турецкие войска, по всей вероятности, действительно дойдут до Манбиджа, по поводу которого Анкаре придется договариваться с Вашингтоном, прогнозирует профессор Туран. "Турция стремится к тому, чтобы с ней считались, поскольку не хочет, чтобы определенные группировки угрожали ее безопасности. Она хочет действовать эффективно и участвовать в определении пути, по которому пойдет Сирия", - говорит профессор Туран. По его словам, несмотря на приостановку переговоров из-за отставки государственного секретаря Рекса Тиллерсона, переговоры между США и Турцией возобновятся.

Расширить сферы влияния Анкары

Сейчас Анкара контролирует территорию вокруг городов Эль-Раи, Эль-Баб и Джараблус - пограничную зону, которую Турция и поддерживаемая ею сирийская оппозиция отбили у "Исламского государства" в результате первой международной военной операции "Щит Евфрата", завершившейся в марте 2017 года.

После взятия Джараблуса Турция решила продвигаться дальше на север. "Посмотрите на Джараблус и вы увидите, что Эрдоган приложил усилия для того, чтобы создать "образцовый город", - говорит политолог Халед Якуб Овейс. - В Джараблусе работают почта, больница, там функционирует вся необходимая инфраструктура, которую построила Турция. Это район компактного проживания суннитов, до которых правительству Асада не было дела. А Анкара хочет продемонстрировать, что она заботится о подконтрольных ей территориях".

Турция планирует открыть школы и больницы и в Африне, что поможет ей официально укрепиться в регионе, считает турецкий журналист Муса Езугурлу. По его мнению, таким образом Анкара сможет создать систему долгосрочного воздействия, которая будет жизнеспособной даже после вывода войск из региона.

Эрдоган, который вступил в первую военную операцию в Сирии еще в 2016 году, постоянно повторяет, что Турция не будет мириться с "террористическим коридором" вдоль своей границы, следовательно, после падения Африна турецкая армия намерена продвигаться дальше на восток, чтобы не дать курдским повстанцам объединить подконтрольные ей территории на востоке и западе Сирии.

Законна ли операция Турции в Африне?

Присутствие курдских "Отрядов народной самообороны" у южных границ Турции правительство страны рассматривает как угрозу своей внутренней безопасности. Но законна ли операция Анкары в Африне с точки зрения международного права?

"Турция имеет право защищаться, если существует угроза ее безопасности. И эту операцию следует оценивать именно так", - заявил DW турецкий эксперт Мехмет Даляр, профессор международных отношений и международного права в университете Abant Izzet Baysal. По его словам, операция в Африне проводится в соответствии с международным правом, а именно - со статьей 51 Устава ООН, и проходит в рамках международного сотрудничества по борьбе с терроризмом после атак 11 сентября 2001 года в США.

Однако так считают далеко не все. На прошлой неделе аналитическая служба германского парламента выразила обеспокоенность операцией Турции в Африне и отметила в своем отчете, что не нашла никакого подтверждения тому, что Анкара действовала в рамках права на самооборону. Тогда же операцию в Африне обсудили на заседании бундестага, в ходе которого все оппозиционные партии назвали ее нарушением международного права.

Статья 51 Устава ООН не является "достаточным обоснованием" для турецкой операции, ведь до тех пор, пока в 2011 году в Сирии не началась война, турецко-сирийская граница в районе Африна была наиболее безопасным участком государственной границы, отметил в беседе с DW турецкий журналист Фехим Таштекин. По его мнению, мировое сообщество хранит молчание в ответ на военную операцию Анкары в Африне по причине стратегического значения Турции на международной арене.

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