 Какую обувь выбрать (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.04.2018
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Культура и стиль жизни

Какую обувь выбрать (видео)

Обувь из кожи, пластика или со шнуровкой? Не бойтесь экспериментов!
Смотреть видео 04:25

Обувь нового сезона

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  • Fashiontech в Берлине, 2017 год

    Полет в будущее: модно и удобно

    Мода и технологии

    Как может выглядеть наше будущее? Приоткрывает завесу Berlin Fashion Week, вернее, Fashiontech Berlin (в этом году она проходит 16 января). Это крупнейшая конференция такого рода, которая объединяет моду и технологии. Проходит она в рамках недели моды в немецкой столице. Молодые специалисты представляют здесь свое видение интеллигентной моды.

  • Семинар в Берлине

    Полет в будущее: модно и удобно

    Полет фантазии

    Три команды-финалиста конкурса "Telekom Fashion Fusion & Lufthansa Flying Lab" уже заявили о себе в новой области. Сразу два немецких гиганта объединили свои усилия, чтобы предоставить молодым дизайнерам пространство для полета фантазии: как мы будем летать в будущем, какая одежда будет на стюардессах, как персонал на борту самолета будет общаться с пассажирами. И вот, что из этого получилось.

  • Команда feel.flight предлагает умное одеяло

    Полет в будущее: модно и удобно

    Теплее и уютней

    Наверное, каждому знакома такая ситуация, когда во время полета хочется укрыться одеялом. Команда feel.flight предлагает пассажирам новое поколение текстиля. Интегрированные технологии позволяют установить наиболее благоприятный тепловой режим для пассажира, а вибрации в подушке могут мягко вывести пассажира из состояния сна без вмешательства персонала.

  • Команда feel.flight разработала новую модель кресла

    Полет в будущее: модно и удобно

    Новое кресло для пассажира

    Кресло пассажира… Молодые дизайнеры из команды Smart Chair делают ставку на личное пространство. Во время полета оно, безусловно, сильно ограничено. Чтобы повысить уровень комфорта, ребята предлагают "оградиться" от соседей по ряду. Специально спроектированная конструкция позволяет уединиться и просматривать видео в одиночку. От любопытных глаз пассажира укроет своеобразная "крыша".

  • Стюард общается с пассажиром

    Полет в будущее: модно и удобно

    Очки для общения

    Уединение, конечно, важно, но приятное общение еще лучше. Команда Lyra предлагает улучшить коммуникацию между пассажирами и стюардессами. В помощь - смартфоны и другие девайсы, а для персонала - специальные очки. Это миникомпьютер, позволяющий получать всю необходимую информацию, например, о том, какое меню заказал пассажир.

  • Telekom Fashion Fusion & Lufthansa FlyingLab (Telekom Fashion Fusion)

    Полет в будущее: модно и удобно

    Меньше вопросов, больше ответов

    С помощью "умных очков" стюардесса может даже узнать, на каком языке говорит пассажир. Для этого ей надо "считать" информацию с номера, который расположен у кресла пассажира.

  • Модель команды Smart Chair

    Полет в будущее: модно и удобно

    Старый фасон, новая начинка

    Молодые дизайнеры не могли оставить без внимания и одежду стюардесс. Для персонала они разработали "умную" форму, которая должна защищать от бактерий и внешних факторов, например, разлитого томатного сока, обеспечивать оптимальный температурный режим. Любопытно, что продвинутые дизайнеры сделали ставку на ретро. Именно в таком стиле они разработали форму.

  • Модель кресла пассажира

    Полет в будущее: модно и удобно

    Взгляд в будущее

    В 2016 году Deutsche Telekom стартовал конкурс Fashion Fusion Challenge. Его цель - дать импульс новым идеям и большие возможности молодым и инновационным дизайнерам. В феврале 2018 года команды, успешно прошедшие конкурсный отбор, начнут работу над своими проектами. Увидеть результаты их техно-творческого процесса можно будет в рамках Недели моды в Берлине в июне.

    Автор: Марина Борисова


Контекст

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Дизайнерская одежда в продуктовом дискаунтере (видео)

С середины апреля в одной из сетей немецких супермаркетов можно купить одежду от известного дизайнера Йетте Йооп. Она согласна продавать свои вещи за 20 евро. Почему? (19.04.2016)  

Полет в будущее: модно и удобно

В Берлине на конференции Fashiontech можно увидеть самую "умную" одежду. Мы предлагаем заглянуть в будущее и посмотреть, что будут носить стюардессы. (17.01.2018)  

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