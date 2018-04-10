Какую обувь выбрать (видео)

Полет в будущее: модно и удобно

Полет фантазии

Три команды-финалиста конкурса "Telekom Fashion Fusion & Lufthansa Flying Lab" уже заявили о себе в новой области. Сразу два немецких гиганта объединили свои усилия, чтобы предоставить молодым дизайнерам пространство для полета фантазии: как мы будем летать в будущем, какая одежда будет на стюардессах, как персонал на борту самолета будет общаться с пассажирами. И вот, что из этого получилось.