Каковы последствия для немецких фирм новых санкции США против России

Министр финансов Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) - он же вице-канцлер - ведет в этот четверг, 19 апреля, в Вашингтоне переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. В конце будущей недели в Белом доме состоится встреча канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) уже с самим президентом Дональдом Трампом. Одна из тем переговоров - новые американские санкции, введенные несколько дней назад в отношении ряда российских чиновников, олигархов и их концернов.

Об этом сообщают, в частности, американская газета The Wall Street Journal и немецкое информационное агентство dpa. По данным этих СМИ, канцлер и ее заместитель хотят добиться от Белого дома гарантий, что эти санкции рикошетом не затронут немецкие фирмы, имеющие коммерческие интересы в России. Лоббистская организация таких фирм в Германии - Восточный комитет немецкой экономики - настоятельно просит об этом правительство страны. Свои аргументы комитет изложил в специальной "позиционной записке", имеющейся в распоряжении DW.

Восточный комитет: Санкции США опасны для экономики ФРГ

На 14 страницах убористого текста, в четырех разделах с разбивкой по пунктам Восточный комитет объясняет суть новых американских санкций и их возможные - и уже ставшие реальностью - последствия для немецких фирм, ведущих дела с российскими партнерами, попавшими в "черный список".

Это, в частности, агрохолдинг "Кубань", "Базовый элемент", "Группа ГАЗ", "Ренова", "Русал", "Русские машины", которые поддерживают активные экономические связи с немецкими компаниями, имеющими в свою очередь филиалы или деловые контакты в США. Одна немецкая машиностроительная фирма, приводит пример Восточный комитет, из-за санкций в отношении "Русала" сообщила о своем намерении свернуть контакты с ее партнером в Казахстане, несмотря на полувековую традицию двустороннего сотрудничества.

Чтобы не подвергать риску свой бизнес в США, считают в Восточном комитете, немецкие предприятия в принципе склонны поставить под вопрос коммерческие связи с российскими партнерами. Особенно это касается средних фирм, не располагающих штатом юристов, способных разобраться в американской санкционной политике и оценить ее последствия.

Немецкие банки отказывают клиентам из России

Немецким банкам, выдавшим долларовые кредиты российским концернам, занесенным в американский санкционный список, сообщает Восточный комитет, полагается теперь потребовать деньги назад, причем не позднее 5 июня. В результате, у таких концернов могут возникнуть финансовые затруднения, под угрозой окажутся и их контракты с немецкими поставщиками.

Ситуацию усугубляет общая правовая неясность, немецкие банки толком не знают, с кем в России им опасно иметь дело, а с кем - нет. И это касается не только юридических, но и физических лиц, то есть граждан России, имеющих счета в банках Германии. Восточный комитет указывает в этой связи на так называемый "кремлевский список", в который США занесли более 200 человек. Санкции против этих лиц пока не введены. Но что будет дальше? И кто в этом списке окажется впредь?

Франкфурт-на-Майне - банковская столица Германии

Банкам недосуг разбираться в таких нюансах. Корреспондент DW знает случаи, когда респектабельные банки ФРГ, имеющие филиалы в США, требуют от своих российских вкладчиков, не имеющих вида на жительство в Германии, забрать свои деньги и закрыть счета в Германии. Как минимум в одном из таких случаев "пострадавшим" оказался состоятельный россиянин, не имеющий никакого отношения ни к Кремлю, напротив, числящийся в рядах его противников.

Восточный комитет указывает, что под американские санкции попали глава "Газпрома" Алексей Миллер и руководитель "Газпромбанка" Андрей Акимов, но не их компании. "Если же следующим шагом станет включение в санкционные списки самого "Газпрома", то, с немецкой точки зрения, это, - отмечают авторы записки, - будет равнозначно фактическому запрету на импорт российского природного газа", что поставит под угрозу энергоснабжение Германии и Европы.

"Экономические мудрецы" советуют не паниковать из-за санкций

В отличие от бьющего тревогу Восточного комитета, ведущие немецкие экономические институты без паники относятся к гипотетическим последствиям для народного хозяйства Германии новых американских санкций против России.

В этот четверг, 19 апреля, руководители шести таких институтов - так называемые "экономические мудрецы" - представили на пресс-конференции в Берлине свой совместный прогноз хозяйственного развития в ФРГ. По их оценке, в текущем году прирост ВВП Германии составит 2,2 процента, а в будущем - 2,0 процента. Но есть и риски, к числу которых, однако, санкции США в отношении России "мудрецы" не относят.

Главный риск, по их мнению, это торгово-политические разногласия между США и другими странами, американский протекционизм, штрафные пошлины. Так что главными темами на переговорах Шольца и Меркель в Вашингтоне, считают видные экономические эксперты, должно быть предотвращение торговой войны между США и Европейским Союзом.

Что же касается последствий новых американских санкций для экономики Германии, то они при составлении этого прогноза вообще не учитывались. "Мы говорили о куда более крупных проблемах, таких, как угроза ограничений в торговле с США", - ответил на вопрос корреспондента DW Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser) из мюнхенского института ifo.

Санкции, разумеется, не содействуют улучшению экономической конъюнктуры, препятствуют свободной торговле и передвижению капиталов, добавил он, но "немецкая экономика имеет очень широкую базу, так что мы не видим последствий санкций в отношении России для общеэкономического положения Германии".

Интересы США в Европе

Штефан Котс (Stefan Kooths) из Института мировой экономики в Киле (IfW), вместе с тем, указывает, что новые санкции США затрагивают кредитно-финансовую сферу, что, по его словам, "может отразиться в пока непредсказуемых областях". Такой, по выражению Котса, "огонь по своим" может оказаться довольно интенсивным.

Он, однако, считает "маловероятной торговую агрессию Соединенных Штатов против Европейского Союза" - будь то штрафные пошлины или штрафные санкции. Котс объясняет это массивными инвестициями американских фирм в ЕС.

"Половина всех прямых американских инвестиций приходится на Евросоюз, - заявил он. - И если начать здесь вставлять палки в колеса, то это затронет и жизненно важные интересы США, ведь оборот европейских "дочек" американских концернов в ЕС в пять раз больше, чем экспорт из США на европейский рынок".

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