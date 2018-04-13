Какова цена врачебной ошибки в Германии

В понедельник, 16 апреля, Московский городской суд отменил приговор врачу Елене Мисюриной и вернул ее дело в прокуратуру для устранения нарушений. История Мисюриной всколыхнула российское медицинское сообщество и СМИ. В конце января ее приговорили к двум годам колонии, обвинив в том, что проведенная ею процедура привела к смерти пациента.
Российские врачи сочли обвинения необоснованными, а приговор - несправедливым. В защиту Мисюриной развернулась небывалая по масштабам кампания. В итоге, прокуратура подала жалобу на приговор и попросила отправить дело на новое рассмотрение, а Елену Мисюрину отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.
На фоне скандала о деле Елены Мисюриной DW объясняет, что считается врачебной ошибкой в Германии, и какие меры могут быть приняты против врача, ее совершившего.
Что считается врачебной ошибкой?
Четкого принципа принятия врачебных решений в Германии не существует. Согласно законодательным нормам, врач не должен гарантировать успех лечения - он лишь обязан проводить лечение в соответствии с существующими профессиональными стандартами. Иными словами, о врачебной ошибке говорят в том случае, если стандарты были нарушены. Этот алгоритм нередко подразумевает самую широкую трактовку, так что доказать, что действия врача действительно были неверны, порой бывает очень трудно.
Врач обязан подробно информировать пациента о проводимом лечении
Еще сложнее установить так называемую причинно-следственную связь: ухудшившееся состояние пациента стало результатом допущенной врачом халатности или это произошло вне зависимости от его действий? Может быть, лечение изначально было связано с рисками для жизни и здоровья, предотвратить которые было невозможно, даже если врач все делал правильно?
В соответствии с немецким законодательством, врач или клиника обязаны проинформировать пациента о том, в чем именно состоит назначаемое ему лечение, насколько оно сложно и рискованно. Для этого существует так называемая памятка пациенту - письменное врачебное разъяснение, где в подробной форме изложен характер терапевтического или хирургического вмешательства, степень его необходимости и срочности проведения, шансы на успех, а также возможные варианты последствий и осложнений.
И врач, и пациент должны подписать этот документ. Ставя свою подпись, пациент подтверждает, что ознакомлен с предполагаемыми рисками и согласен с действиями врача, говорит адвокат по вопросам медицинского права, консультант в сфере политики здравоохранения Андреас Плате (Andreas Plate). Неполное или неверное разъяснение - это повод для обвинения во врачебной ошибке. С другой стороны, если в документе подробно были перечислены все варианты неблагоприятного исхода лечения, в том числе угроза жизни или здоровью, врача сложно будет упрекнуть в неправомерном или ошибочном лечении.
Куда обращается пациент, обвинивший врача в ошибке?
В основном пациенты хотят добиться от врача материальной компенсации за допущенную халатность, неверный диагноз или ошибочно выбранную терапию. В этом случае они обращаются с жалобой в одно из обществ по защите прав потребителей или свою кассу больничного страхования, предоставляющую бесплатную правовую поддержку. От них заявление передают врачу, и тот должен дать письменный ответ. Немаловажно, что именно пациент должен доказать, что была совершена врачебная ошибка, причинившая вред его здоровью.
Сумма компенсации в случае врачебной ошибки может быть значительной
Если пациент счел объяснение врача неудовлетворительным, он может обратиться в Медицинскую службу больничного страхования (MDK) или арбитражную комиссию при одной из 17 земельных врачебных палат с просьбой провести врачебную экспертизу.
Тогда за дело берутся независимые эксперты - профильные врачи, специалисты по судмедэкспертизе, патологоанатомы, юристы. Они должны обосновать свое мнение ссылками на существующие стандарты и исследования.
Если специалисты приходят к выводу, что врач действительно допустил ошибку, комиссия принимает решение о выплате компенсации. Сумма ее может быть довольно значительной и составлять десятки, а то и сотни тысяч евро: суммируются расходы на дополнительное лечение, моральная компенсация, потеря трудоспособности, упущенные возможности.
Выплачивает ли врач компенсацию из собственного кармана?
Каждый врач заключает договор со страховой компанией о страховании от профессиональной ответственности за причинение ущерба или вреда, объясняет Андреас Плате. Если врач работает в государственной или частной больнице, такая страховка является частью трудового договора, и ее оплачивает работодатель. Дополнительно врач может заключить еще одну страховку и оплачивать ее из собственных средств. Владельцы частных клиник или врачебных кабинетов также платят эту страховку самостоятельно.
Если арбитражная комиссия принимает решение о выплате пострадавшему пациенту компенсации, врач уведомляет об этом свою страховую компанию, и именно она решает все вопросы финансового урегулирования. К слову, расходы на медицинскую экспертизу также несет страховая компания врача-ответчика.
Можно ли возбудить в отношении врача уголовное дело?
Пациент может обратиться с заявлением в прокуратуру. В этом случае расследование проводят органы юстиции. Их цель - установить, есть ли основания привлечь врача к уголовной ответственности. Однако в действительности пациенты крайне редко прибегают к подобным мерам, говорит Андреас Плате.
Самые жесткие наказания для врача - тюремное заключение или лишение лицензии
Судебные процессы могут длиться годами, и, что немаловажно, требуют немалых финансовых расходов на адвокатов и экспертные комиссии. Кроме того, даже если будет доказано, что врач халатными действиями причинил вред пациенту, его, скорее всего, не приговорят к тюремному сроку и не лишат лицензии, а потребуют денежной компенсации за нанесенный ущерб.
Немецкие кассы обязательного больничного страхования также советуют своим клиентам воздержаться от подачи судебного иска. Если в отношении врача или больницы было заведено уголовное дело, объясняют эксперты больничной кассы Barmer, страховая компания ответчика вначале дожидается результатов расследования, а решение об урегулировании претензий принимает только после завершения уголовного процесса. Обращение в прокуратуру означает, что возможность получить финансовую компенсацию за причиненный врачом ущерб отодвигается на неопределенное время - порой на годы.
В большинстве случаев, когда пациенты принимали решение обжаловать действия врача в органах юстиции, речь шла о грубой врачебной ошибке. Под грубой врачебной ошибкой в Гражданском кодексе ФРГ подразумевается "явное и очевидное нарушение врачом существующих правил лечения и профессиональных стандартов" и невозможность объяснить его действия "объективными причинами, поскольку они напрямую противоречат принципам работы медицинского работника".
Одна из грубых врачебных ошибок - ножницы, забытые в брюшной полости пациента
В грубой медицинской ошибке можно, к примеру, обвинить врача, который не вел историю болезни своего пациента, специалиста, назначившего очевидно ошибочное лечение или выписавшего неверные медикаменты, хирурга, забывшего в брюшной полости пациента инородные предметы, медсестру, инфицировавшую пациента во время процедуры. Если эти действия повлекли за собой смерть пациента, врача могут обвинить в убийстве по неосторожности, а в исключительных случаях - даже в умышленном убийстве. Если суду удастся доказать, что врач совершил преступление, его могут осудить.
Каким может быть самое жесткое наказание для врача?
Наряду с тюремным заключением одним из самых жестких наказаний является лишение лицензии и запрет на профессиональную деятельность, поясняет Андреас Плате. В большинстве случаев поводом для этого становится тяжелое - нередко умышленное - причинение врачом морального или физического ущерба пациенту. Решение о запрете на деятельность принимает суд, врачебная палата или дисциплинарная комиссия ассоциации врачей больничных касс.
К примеру, несколько лет назад высший административный суд земли Саксония-Анхальт признал профессионально непригодным и лишил лицензии стоматолога, который, применив общую анестезию, удалил пациенту 20 зубов без его согласия. Помимо этого, врач был приговорен к восьми месяцам условного заключения. Врачи, обвиненные в сексуальных домогательствах, также лишаются лицензии и не могут продолжать профессиональную деятельность. Но подобные случаи происходят на практике крайне редко.
Как часто немецкие врачи совершают ошибки?
В Германии нет единой статистической службы, подсчитывающей ежегодное количество жалоб на действия врачей и число установленных врачебных ошибок. Свою статистику ведут Медицинская служба центральной ассоциации фондов медицинского страхования (MDS), Медицинская служба больничного страхования (MDK), экспертные комиссии и арбитражные суды.
В 2016 году в MDK поступило 15 094 жалобы на допущенные врачами ошибки. В 4072 случаях эксперты MDK пришли к выводу, что жалобы были обоснованными, и назначенное врачами лечение или процедуры действительно причинили ущерб здоровью пациентов - нередко существенный. Тем не менее, по мнению многих немецких экспертов, в действительности число совершенных врачами ошибок намного выше.
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Автор: Максим Нелюбин