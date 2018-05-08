 Какими могут быть последствия отказа США от ядерной сделки с Ираном | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 08.05.2018
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Европа

Какими могут быть последствия отказа США от ядерной сделки с Ираном

Дональд Трамп озвучит решение по ядерному соглашению с Ираном 8 мая. Выход США из договора грозит негативными последствиями не только для Вашингтона, но и для ЕС и Ближнего Востока.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президенту США Дональду Трампу нравится быть в центре внимания и держать весь мир в напряжении. Многие политологи - как американские, так и европейские - называют единственной константой президентства Трампа непредсказуемость. Последним ярким подтверждением этому стала его встреча с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которой обсуждалась возможность выхода США из ядерного соглашения с Ираном. "Никто не знает, какое решение я приму 12 мая", - заявил Трамп в разговоре со своим французским коллегой. И чуть позже не менее загадочно добавил: "Посмотрим, сделаю ли я то, что некоторые от меня ожидают, или же появится возможность заключить новую сделку на прочной основе".

Трамп решил не ждать до 12 мая

Срок, установленный Трампом для того, чтобы принять решение по международному соглашению, достигнутому с Ираном в 2015 году, - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) - истекал 12 мая. Однако 7 мая американский президент внезапно заявил, что не будет дожидаться этой даты и огласит свое решение во вторник, 8 мая.

Договор, заключенный еще в период президентства Барака Обамы Ираном и шестью странами - США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией, - Трамп неоднократно называл "худшей сделкой всех времен".  При этом европейские участники договоренностей с Тегераном расценивают их как крупный дипломатический успех, позволивший ограничить ядерную программу Ирана в обмен на ослабление международных санкций. Поэтому европейцы изо всех сил пытаются не допустить того, чтобы США разорвали соглашение по ядерной программе Ирана. 

Что не устраивает Трампа в соглашении?

Президент США считает Иран врагом номер один на Ближнем Востоке, называет правительство страны "фанатичным режимом" и обвиняет Тегеран в нарушении условий совместного плана действий по ядерной программе. 12 января 2018 года США продлили режим отмены санкций против Ирана на 4 месяца, фактически выдвинув европейским участникам СВПД ультиматум: сформулировать за это время более жесткие условия для Тегерана.

"Санкции остаются пока замороженными, но само соглашение должно быть переработано, допущенные ошибки устранены, а Ирану необходимо предъявить значительно более жесткие требования. Если не удастся договориться по новым условиям в ближайшее время, то я немедленно выйду из сделки", - пообещал тогда Дональд Трамп.

Каких изменений в СВПД добивается президент США?

Дональд Трамп требует включить в соглашение с Ираном пункт об ограничении программы создания иранских баллистических ракет, которая в настоящее время находится за рамками СВПД. Кроме того, он считает, что нынешние договоренности игнорируют тот факт, что иранское руководство поддерживает террористов и повстанцев на Ближнем Востоке. Ранее министерство финансов США ввело финансовые санкции против Корпуса стражей исламской революции, который Трамп назвал "террористическим, коррумпированным личным подразделением иранского лидера".

Президента США также не устраивает тот факт, что ограничения на программу обогащения Ираном урана действуют лишь до 2025 года. Трамп требует отменить предельные сроки ограничений на проведение ядерных исследований в Иране, будучи уверенным, что в противном случае после окончания их действия Тегеран вновь сможет беспрепятственно работать над созданием ядерного оружия.

Как реагируют другие участники соглашения?

Чтобы не допустить выхода США из договора об иранской ядерной программе, страны так называемой группы E3, в которую входят Германия, Франция и Великобритания, ведут переговоры о выполнении требований США и возможности изменить условия действующего соглашения. В конце апреля, за несколько дней до визитов Макрона и Меркель в Вашингтон, европейские законодатели обратились к своим американским коллегам с открытым письмом, в котором призвали Конгресс США поддержать соглашение по Ирану.

Президент Ирана Хасан Роухани

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил США о последствиях отказа от ядерной сделки

Тегеран, в свою очередь, решительно отвергает любые попытки провести новые переговоры по СВПД - об этом президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил в воскресенье, 29 апреля, в ходе телефонного разговора с французским лидером Эмманюэлем Макроном. "Ядерная сделка или любой другой аспект, имеющий к ней отношение, никоим образом не подлежат обсуждению", - подчеркнул он. Тегеран не примет никаких ограничений, выходящих за пределы ранее взятых на себя обязательств, указал Роухани.

В выступлении на государственном телевидении 6 мая Роухани высказался еще более резко. Если президент США Дональд Трамп отменит соглашение, Соединенные Штаты будут сожалеть об этом "как никогда раньше в своей истории", предупредил иранский президент. Он также добавил, что его страна готовится к тому, что США выйдут из соглашения, и на этот случай иранские ядерные ведомства получили ряд распоряжений. Подробностей Роухани не сообщил. 

Почему европейцы и Россия не хотят пересмотра СВПД?

Европейцы также не хотят пересмотра ядерной сделки с Ираном. "Требование Трампа практически невыполнимо, поскольку в этом случае пришлось бы менять не отдельные аспекты, а полностью все договоренности", - поясняет в интервью DW эксперт по вопросам безопасности и контроля над вооружениями берлинского Фонда науки и политики (SWP) Оливер Майер (Oliver Meier). По его словам, Совместный всеобъемлющий план действий - это комплексное соглашение, составленное в результате длительных переговоров и занимающее не одну сотню страниц, и проделать заново тот же объем работы было бы невероятно сложно.

Министры иностранных дел Франции и ФРГ: Жан Ив Ле Дриан и Хайко Мас

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Опасность выхода Соединенных Штатов из соглашения с Ираном осознает и Россия. Отказ Дональда Трампа от участия в СВПД и введение ранее отмененных санкций может привести к отмене самого договора и новому противостоянию на Ближнем Востоке, заявил в интервью DW постоянный представитель РФ в Евросоюзе Владимир Чижов.

"Договоренность с Тегераном стала крупным международным дипломатическим успехом, на достижение которого работали также и Соединенные Штаты. Если теперь Вашингтон решит хлопнуть дверью, это будет означать, что США нарушат соглашение, которое было единогласно одобрено Советом Безопасности ООН", - полагает российский постпред в ЕС.

Какими могут быть последствия выхода США из СВПД?

Если Дональд Трамп все же расторгнет ядерную сделку с Ираном, одним из последствий этого может стать начало отчуждения между Соединенными Штатами и Европой. Причем, по мнению некоторых политологов, свой вклад в обострение отношений между западными союзниками будет пытаться внести Иран. Президент страны Хасан Роухани в недавнем телевизионном выступлении отметил, что приверженность соглашению европейских стран для Тегерана гораздо важнее решения президента США. "Трамп либо отклонит сделку, либо, как и ранее, продолжит ее саботировать. Поэтому для Ирана важнее, какой путь выберут европейцы", - добавил Роухани.

Флаг Ирана перед зданием ООН

Иран может попытаться вбить клин между США и ЕС

Иран может попытаться если и не вбить клин между США и Европой, то, по крайней мере, использовать различные интересы Соединенных Штатов и европейцев - в этом уверен и глава военно-политического штаба при министерстве обороны Израиля Амос Гилад. В интервью газете Haaretz он предположил, что разногласия в западном лагере будут на руку Ирану: это усложнит выработку единой международной точки зрения относительно ядерной программы Тегерана. "Если американцы откажутся от соглашения, им необходимо будет предложить какую-либо альтернативу. Но никакого другого варианта я пока не вижу", - констатировал Гилад.

Насколько глубоким может стать отчуждение между США и Европой, не в последнюю очередь зависит от шагов, сопровождающих отказ Дональда Трампа от договоренностей с Ираном. Если следствием выхода США из СВПД станет возобновление санкций против Тегерана и запрет на сотрудничество с иранскими фирмами, это еще больше расширит пропасть между Евросоюзом и Соединенными Штатами.

Контекст

Президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с Трампом в Белом доме предложил новый формат переговоров о ядерной программе Тегерана с участием России и Турции. (24.04.2018)

В Елисейском дворце настроены на совместную работу с Тегераном для сохранения статус-кво по ядерной сделке. (29.04.2018)

Тегеран должен видеть экономическую целесообразность Совместного всеобъемлющего плана действий, заявили в Стратегическом совете по внешним связям. (28.04.2018)

Если же санкции распространятся на сотрудничающие с Ираном банки, ЕС может счесть этот шаг "беспрецедентным враждебным действием по отношению к Европе", предупреждает в интервью онлайн-изданию Al-Monitor Джаррет Бланк, бывший главный координатор ядерной сделки с Ираном в администрации Барака Обамы. 

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке

У иранского руководства есть еще одна возможность отреагировать на отказ США от ядерной сделки, и эта реакция будет косвенно направлена также и против Евросоюза. В Брюсселе рассчитывали на то, что заключение соглашения с Ираном приведет к ослаблению внешнеполитического влияния Ирана на Ближнем Востоке. В настоящее время Тегеран активно участвует в сирийском конфликте на стороне президента Башара Асада. Страна также расширяет свое влияние в Ираке и оказывает неизменную поддержку радикальному шиитскому движению "Хезболлах" в Ливане. 

В случае разрыва ядерного соглашения Иран может усилить политику агрессивной политической экспансии на Ближнем Востоке и изменить политическую расстановку сил в соответствии со своими представлениями, прогнозируют наблюдатели. В худшем случае Тегеран может пойти на открытое военное противостояние с США. Об этом предупредил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу Der Spiegel, заметив, что, выйдя из ядерного соглашения с Ираном, США невольно "могут открыть ящик Пандоры и спровоцировать новую войну". "Впрочем, я не думаю, что Дональд Трамп хочет войны", - заключил Макрон.

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    Автор: Илья Коваль


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