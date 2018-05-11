Какие цветы уместно дарить мамам (фотогалерея)

Во второе воскресенье мая в Германии отмечают День матери. Мамам здесь дарят открытки, сладости и цветы. Но не каждый цветок можно дарить, ведь есть среди них те, которые символизируют печаль и траур.
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В конце марта - начале апреля Нидерланды превращаются в океан цветов, а знаменитый королевский парк Кёкенхоф - в магнит для туристов со всего мира.
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