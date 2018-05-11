 Какие цветы уместно дарить мамам (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.05.2018
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Культура и стиль жизни

Какие цветы уместно дарить мамам (фотогалерея)

Во второе воскресенье мая в Германии отмечают День матери. Мамам здесь дарят открытки, сладости и цветы. Но не каждый цветок можно дарить, ведь есть среди них те, которые символизируют печаль и траур.

  • Желтые розы

    Цветы для мамы

    Желтые розы

    Каждому цветку, в зависимости от страны и культуры, приписывается свое значение. Мы знакомим вас с немецкими традициями. Возможно, в другой стране тот или иной цветок дарить кому-либо в праздничный день и не стоило бы. В Германии на редкость популярны желтые цветы (розы, нарциссы, подсолнухи). Желтые розы символизируют прилив энергии, беспечность, жизнерадостность, а также скорейшее выздоровление.

  • Гвоздики

    Цветы для мамы

    Гвоздики

    Неприхотливая гвоздика также популярна в Германии. Красный цвет выбирают политики и влюбленные. А вот все остальные цвета - от белых до пестрых - украшают праздничные букеты для мам, символизируя благодарность за материнскую любовь.

  • Розовая роза

    Цветы для мамы

    Розовая роза

    Букет розовых роз говорит о нежной привязанности к близкому человеку, спокойствии, уравновешенности. В разных источниках могут быть указаны разные символические "нагрузки" тех или иных цветов. Отбирая цветы для этой фотогалереи, мы опирались на описания растений, наиболее часто встречающиеся в справочниках.

  • Оранжевые розы

    Цветы для мамы

    Оранжевые розы

    Розы ярких оттенков способны согреть любое сердце. Они символизируют душевное тепло, счастье и надежду. Поделиться такой порцией оптимизма с мамой в праздничный день - прекрасная идея!

  • Анемона

    Цветы для мамы

    Анемона

    Эта "дочь ветров" (ее еще называют ветреницей) пленяет своей нежностью и скромностью, символизируя терпение и понимание - качества, присущие, пожалуй, каждой матери. Такой букет в нежно-фиолетовых тонах - благодарность за поддержку.

  • Тюльпаны

    Цветы для мамы

    Тюльпаны

    Букет разноцветных тюльпанов, самых весенних цветов, приносит радость любому получателю. Желтые тюльпаны - благодарность за любовь и поддержку. Белые уверяют в бесконечной любви, а фиолетовые - знак уважения и признательности.

  • Фиалки

    Цветы для мамы

    Фиалки

    Надежда, верность и любовь, - вот о чем говорит букет скромных фиалок (или горшочек с растущими в нем цветами). Ароматные фиалки - мастера по выживанию, способные пережить и засуху, и мороз: они отличаются особой выносливостью.

  • Эдельвейс

    Цветы для мамы

    Эдельвейс

    Любимый не только в альпийском регионе цветок символизирует веру в счастье и надежду на лучшее. В Германии эдельвейс считается символом вечной любви. Такой же крепкой, как любовь к матери. В букеты эти цветы, напоминающие звезды, попадают из садов, ведь собирать эти редкие растения в горах не только опасно, но и запрещено.

  • Гиацинты

    Цветы для мамы

    Гиацинты

    Расположение, верность и уважение символизируют гиацинты, цветовая гамма которых охватывает все оттенки бело-розовых и сине-фиолетовых тонов. Эти весенние цветы невероятно многолики. Распускаясь, они распространяют нежный аромат, напоминая о буйном цветении просыпающейся природы.

  • Хризантемы

    Цветы для мамы

    Хризантемы

    Эти цветы хороши для тех, кому выбор сделать непросто. Хризантемы, особенно разноцветные, поднимают настроение, являются символом новых начинаний, долголетия и счастливой жизни.

  • Гортензии

    Цветы для мамы

    Гортензии

    В Германии матерям часто дарят гортензии. И всегда с огромным успехом: они удивляют созерцателя все новыми и новыми оттенками розового, голубого, фиолетового. Гортензия символизирует простоту, порядок и целеустремленность.

  • Гербера

    Цветы для мамы

    Гербера

    Привезенная некогда из южных стран гербера - символ радости, отличного настроения, дружеского расположения и постоянства. По степени популярности в Германии этот цветок занимает четвертое место - после розы, хризантемы и тюльпана.

  • Ромашка

    Цветы для мамы

    Ромашка

    Эти цветы - символ естественности, счастья и благодарности за то, что всегда рядом с вами находится близкий, дорогой сердцу человек.

  • Лилия

    Цветы для мамы

    Лилия

    Знак уважения, признательности, символ чистых помыслов, олицетворение идеальной красоты, - все это - букет из лилий. В День матери лучше выбрать "цветной" вариант, ведь белые лилии часто напоминают о трауре и печали.

  • Пионы

    Цветы для мамы

    Пионы

    Эти цветы с тонким ароматом - символы достатка и благополучия. Подарив букет пионов, можно поблагодарить близкого человека за поддержу и любовь, а заодно пожелать дальнейшего процветания.

  • Орхидея

    Цветы для мамы

    Орхидея

    Символ любви, уважения, восхищения, мудрости. Этот цветок дарят в любой праздник и по любому поводу. В Германии орхидею можно смело причислить к цветам универсальным, к тому же оттенков, форм и размеров - множество, на любой вкус и кошелек.

    Автор: Инга Ваннер


  • Желтые розы

    Цветы для мамы

    Желтые розы

    Каждому цветку, в зависимости от страны и культуры, приписывается свое значение. Мы знакомим вас с немецкими традициями. Возможно, в другой стране тот или иной цветок дарить кому-либо в праздничный день и не стоило бы. В Германии на редкость популярны желтые цветы (розы, нарциссы, подсолнухи). Желтые розы символизируют прилив энергии, беспечность, жизнерадостность, а также скорейшее выздоровление.

  • Гвоздики

    Цветы для мамы

    Гвоздики

    Неприхотливая гвоздика также популярна в Германии. Красный цвет выбирают политики и влюбленные. А вот все остальные цвета - от белых до пестрых - украшают праздничные букеты для мам, символизируя благодарность за материнскую любовь.

  • Розовая роза

    Цветы для мамы

    Розовая роза

    Букет розовых роз говорит о нежной привязанности к близкому человеку, спокойствии, уравновешенности. В разных источниках могут быть указаны разные символические "нагрузки" тех или иных цветов. Отбирая цветы для этой фотогалереи, мы опирались на описания растений, наиболее часто встречающиеся в справочниках.

  • Оранжевые розы

    Цветы для мамы

    Оранжевые розы

    Розы ярких оттенков способны согреть любое сердце. Они символизируют душевное тепло, счастье и надежду. Поделиться такой порцией оптимизма с мамой в праздничный день - прекрасная идея!

  • Анемона

    Цветы для мамы

    Анемона

    Эта "дочь ветров" (ее еще называют ветреницей) пленяет своей нежностью и скромностью, символизируя терпение и понимание - качества, присущие, пожалуй, каждой матери. Такой букет в нежно-фиолетовых тонах - благодарность за поддержку.

  • Тюльпаны

    Цветы для мамы

    Тюльпаны

    Букет разноцветных тюльпанов, самых весенних цветов, приносит радость любому получателю. Желтые тюльпаны - благодарность за любовь и поддержку. Белые уверяют в бесконечной любви, а фиолетовые - знак уважения и признательности.

  • Фиалки

    Цветы для мамы

    Фиалки

    Надежда, верность и любовь, - вот о чем говорит букет скромных фиалок (или горшочек с растущими в нем цветами). Ароматные фиалки - мастера по выживанию, способные пережить и засуху, и мороз: они отличаются особой выносливостью.

  • Эдельвейс

    Цветы для мамы

    Эдельвейс

    Любимый не только в альпийском регионе цветок символизирует веру в счастье и надежду на лучшее. В Германии эдельвейс считается символом вечной любви. Такой же крепкой, как любовь к матери. В букеты эти цветы, напоминающие звезды, попадают из садов, ведь собирать эти редкие растения в горах не только опасно, но и запрещено.

  • Гиацинты

    Цветы для мамы

    Гиацинты

    Расположение, верность и уважение символизируют гиацинты, цветовая гамма которых охватывает все оттенки бело-розовых и сине-фиолетовых тонов. Эти весенние цветы невероятно многолики. Распускаясь, они распространяют нежный аромат, напоминая о буйном цветении просыпающейся природы.

  • Хризантемы

    Цветы для мамы

    Хризантемы

    Эти цветы хороши для тех, кому выбор сделать непросто. Хризантемы, особенно разноцветные, поднимают настроение, являются символом новых начинаний, долголетия и счастливой жизни.

  • Гортензии

    Цветы для мамы

    Гортензии

    В Германии матерям часто дарят гортензии. И всегда с огромным успехом: они удивляют созерцателя все новыми и новыми оттенками розового, голубого, фиолетового. Гортензия символизирует простоту, порядок и целеустремленность.

  • Гербера

    Цветы для мамы

    Гербера

    Привезенная некогда из южных стран гербера - символ радости, отличного настроения, дружеского расположения и постоянства. По степени популярности в Германии этот цветок занимает четвертое место - после розы, хризантемы и тюльпана.

  • Ромашка

    Цветы для мамы

    Ромашка

    Эти цветы - символ естественности, счастья и благодарности за то, что всегда рядом с вами находится близкий, дорогой сердцу человек.

  • Лилия

    Цветы для мамы

    Лилия

    Знак уважения, признательности, символ чистых помыслов, олицетворение идеальной красоты, - все это - букет из лилий. В День матери лучше выбрать "цветной" вариант, ведь белые лилии часто напоминают о трауре и печали.

  • Пионы

    Цветы для мамы

    Пионы

    Эти цветы с тонким ароматом - символы достатка и благополучия. Подарив букет пионов, можно поблагодарить близкого человека за поддержу и любовь, а заодно пожелать дальнейшего процветания.

  • Орхидея

    Цветы для мамы

    Орхидея

    Символ любви, уважения, восхищения, мудрости. Этот цветок дарят в любой праздник и по любому поводу. В Германии орхидею можно смело причислить к цветам универсальным, к тому же оттенков, форм и размеров - множество, на любой вкус и кошелек.

    Автор: Инга Ваннер


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  • Бюст Нефертити в синем головном уборе

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  • Красный сигнал

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  • Фрагмент мюзикла Людвиг в Фюссене

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  • Давид, Микеланжело

    Цвета и их значение

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    Античный мир вдруг потерял краски в эпоху Возрождения. Произошла стилизация белого, "чистого" цвета - цвета демократии, равенства, свободы. Знаменитый пример - творения итальянского скульптора Микеланджело (на снимке).

  • Праздничная церковная процессия

    Цвета и их значение

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    Средневековье, разделявшее всех на слои и касты, строго распределило и цвета. Таким образом, вельможу от простолюдина, а писаря от судьи можно было различить издали. Дешевый черный краситель позволил черному стать цветом "для всех". И сегодня он считается цветом будничным. Черный - не всегда цвет траура. На снимке - праздничная церковная процессия лужицких сербов во время Пасхи.

  • Цвета радуги

    Цвета и их значение

    Цветная психология

    Зачастую мы подчиняемся цветовым ассоциациям, приобретенным нами уже в самом раннем детстве. Наш выбор определяет ситуация. Цвета, как и музыка, понятны и без знания языков. Особым влиянием, по мнению психологов, обладают определенные цветовые комбинации. Так, радуга - символ исполнения желаний и толерантности.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

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