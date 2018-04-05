Какие фантазии порождает кофе

Бариста из Кельна Карло граф Бюлов (Carlo Graf Bülow) раньше не пил кофе вообще. Преимущества этого напитка он открыл для себя лишь в студенческие годы, когда подрабатывал в ресторане самообслуживания Vapiano, который известен тем, что все блюда готовятся на глазах у посетителей. В смены Карло очередь чаще всего выстраивалась не за пастой или пиццей, а к нему - за капучино или латте с узорами на кофейно-молочной пене.

"Мы с коллегой Джованни так увлеклись рисованием на кофе, что даже дома по вечерам с помощью YouTube оттачивали свое мастерство. Мы поняли, что у нас хорошо получается, когда за нашим кофе начали выстраиваться очереди", - с улыбкой вспоминает Карло.

Вместо юриста стал бариста

После нескольких лет учебы он бросил университет. "Любовь к кофе и интерес к латте-арту оказались сильнее, чем мое стремление к карьере юриста", - признается в интервью DW Карло. В том же ресторане Vapiano он полтора года обучался мастерству бариста, а в начале 2017 года устроился на работу в кафе при старейшей в Кельне кофеобжарочной фабрике Schamong. "Я не жалею о смене профессии, - говорит Карло. - Работа с кофе креативнее, чем я мог предположить. К тому же, я снова открыл в себе любовь к рисованию, которым увлекался в детстве".

Чемпион Германии бариста Карло граф Бюлов нарисовал на кофе логотип DW

Если раньше Карло сидел вечерами в YouTube, чтобы освоить навыки латте-арта, то сегодня он после работы занимается иллюстрацией своей первой детской книжки, которую он написал для трехлетней дочери Фелии. "Книжка в стихах должна помочь детям понять, как важно по утрам и вечерам чистить зубы", - объясняет он.

Чемпион с третьей попытки

После победы Карло в 2018 году на чемпионате Германии по латте-арту, который прошел в Бремене под эгидой международной организации Speciality Coffee Association, его стали узнавать на улице. А кафе Schamong, в котором работает бариста, получило чуть ли не культовый статус. Здесь теперь всегда многолюдно. Приходят мамы с детьми и заказывают какао, но с обязательным рисунком от Карло. Излюбленные мотивы у детей - животные и сказочные персонажи. Для фанатов кельнской футбольной команды у Карло всегда есть сюрприз - талисман клуба козел Хеннес. К слову сказать, с этим и двумя другими мотивами Карло и вышел в финал первенства Германии по латте-арту.

Нынешний чемпионат был третьим по счету, в котором принимал участие кельнский бариста. В 2015 и 2016 годах он тоже выходил в финал, но занимал почетные третьи места. В Бремене ему наконец-то повезло, и он обошел в мастерстве 14 своих соперников. "Бог любит троицу", - смеется бариста.

Шесть кофе с рисунками за десять минут

О том, как проходит первенство Германии по латте-арту, Карло может увлеченно рассказывать часами, и при этом в помещении, в котором нет кофе, будет стоять его аромат - уже только благодаря фотографиям в Facebook и Instagram. "Три рисунка готовятся заранее. Жюри оценивает их по присланным снимкам. А во время полуфинала и финала нужно повторить эти мотивы вживую и в строго ограниченное время: шесть чашек кофе с тремя разными мотивами в течение десяти минут", - рассказывает Карло.

Самые вкусные рисунки на кофе Так выглядит один из рисунков победителя чемпионата Германии по латте-арту Карло графа Бюлова, который он выполнил в финале. На нем изображен козел Хеннес - талисман кельнской футбольной команды. Карло родился в Кельне и сам болеет за клуб бундеслиги "Кельн".

Самые вкусные рисунки на кофе На кофейном чемпионате Германии в Бремене собрались лучшие мастера по приготовлению кофе. Карло граф Бюлов из Кельна победил в категории "латте-арт". Осенью он будет представлять Германию на ЧМ в Бразилии. Работу мастеров латте-арта можно сравнить с работой ювелиров. Важную роль играет не только сложность мотивов, но и время, в которое необходимо уложиться: на каждый рисунок - полторы минуты!

Самые вкусные рисунки на кофе Всего в финале национального конкурса надо было создать шесть рисунков за десять минут. Карло граф Бюлов любит горы, он часто бывает со своей семьей в Зибенгебирге под Бонном. Тем более, что эти горы видны из окна его квартиры.

Самые вкусные рисунки на кофе Трехпалый ленивец встречается не только в тропических лесах северной части Южной Америки, но и на кофе, приготовленном Карло графом Бюловым. Этот мотив также помог ему завоевать золото на кофейном чемпионате в Бремене.

Самые вкусные рисунки на кофе В детстве Карло увлекался рисованием, поэтому для него не составляет большого труда рисовать на молочно-кофейной пенке.

Самые вкусные рисунки на кофе Среди мотивов Карло графа Бюлова немало животных или сказочных персонажей. Так выглядит его английский бульдог из молочной пены.

Самые вкусные рисунки на кофе А это царь зверей лев. При создании данного мотива был использован безвредный для здоровья пищевой краситель.

Самые вкусные рисунки на кофе Слоненок - любимый мотив трехлетней дочери Карло графа Бюлова - Фелии. Она попросила папу нарисовать его после того, как впервые побывала в Кельнском зоопарке.

Самые вкусные рисунки на кофе Дети любят Винни Пуха, поэтому он красуется на какао для самых маленьких посетителей кельнского кафе, в котором работает Карло.

Самые вкусные рисунки на кофе Мы побывали в гостях у бариста после того, как в Германии прошла Пасха. В это время большой популярностью пользовались мотивы цветов и пасхальных зайцев.

Самые вкусные рисунки на кофе Карло граф Бюлов угостил нас кофе с логотипом Deutsche Welle. Мы в свою очередь пожелали ему победы на чемпионате мира в Бразилии нынешней осенью. Автор: Виктор Вайц



Самое сложное, по его словам, - уложиться в отведенное для этого время: практически полторы минуты на каждый кофе. Финалисты выступают в двух категориях. Одна из них - Free pour, когда мотив создают только с помощью вспененного молока из металлического кувшина и эспрессо, без каких бы то ни было подручных средств. Таким образом Карло изобразил вершины Зибенгебирге - горный район к юго-востоку от Бонна - и любимца кельнских футболистов козла Хеннеса.

Во второй категории - Etching - можно уже по-настоящему рисовать на молочной пене острым предметом. "В этой категории был выполнен мой третий рисунок - "Ленивец". Здесь я вместо кисти и карандаша использовал спицы для вязания и пищевой краситель. Ленивца я выбрал, потому что хотел вызвать улыбку у членов жюри и намекнуть им на свое желание поехать в Бразилию: ленивцы в бразильских лесах встречаются очень часто", - уточняет Карло.

На чемпионат мира - в Бразилию

В бразильском городе Белу-Оризонти в ноябре лучшие бариста со всего мира будут соревноваться в умении рисовать на кофе. Карло удалось покорить не только зрителей, но и строгое жюри национального конкурса - и завоевать путевку на мировое первенство. "Я мечтаю побывать на бразильских кофейных плантациях, увидеть своими глазами, как выращивается кофе, без которого многие не представляют своей жизни, - признается Карло. - И, конечно, хочу вернуть Германии титул чемпиона мира по латте-арту".

В 2014 году немецкий бариста Кристиан Ульрих (Christian Ullrich) впервые выиграл золото на ЧМ в австралийском Мельбурне. Карло считает, что пора повторить победу. "Рисунки Кристиана Ульриха меня всегда вдохновляли. Он лично давал мне советы и делился опытом, вырастив себе конкуренцию и в моем лице. Мне бы очень хотелось оправдать надежды моих коллег", - подчеркивает Карло.

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