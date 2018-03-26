 Какие спектакли запрещали и запрещают в СССР и России (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 27.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Какие спектакли запрещали и запрещают в СССР и России (фотогалерея)

27 марта отмечается Всемирный день театра. DW вспоминает постановки, которые оказались под запретом в СССР и России.

  • Владимир Высоцкий

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр на Таганке

    Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.

  • Спектакль БерлусПутин в Театре.doc

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр.doc

    У создателей московского документального Театра.doc Михаила Угарова и Елены Греминой постоянно возникают проблемы с властями. Осенью 2014 года театр вынудили покинуть помещение, в котором он работал около 12 лет. Постановку "Болотное дело" пытались сорвать. На спектакли приходила полиция. Позже худрука Михаила Угарова не выпустили из Москвы на гастроли в Берлин.

  • Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр имени Всеволода Мейрхольда

    В 1938 году по указанию Комитета по делам искусств СССР был закрыт театр Мейерхольда. Еще до этого была снята с репертуара "Баня" Маяковского, запрещена постановка "Самоубийцы" Эрдмана. Закрытию театра предшествовала разгромная статья в "Правде". Позже Всеволод Мейерхольд был арестован и расстрелян. На этом снимке он - справа, вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем.

  • Михаил Булгаков

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Пьесы Михаила Булгакова

    Даже знаменитые "Дни Турбиных" Михаилу Булгакову приходилось несколько раз переделывать, прежде чем пьеса была разрешена к постановке во МХАТе. Тем не менее, ее позже сняли с репертуара. Постановку возобновили, но запрещали другие спектакли по пьесам Булгакова: "Бег", "Зойкину квартиру", "Багровый остров".

  • Режиссер Петр Фоменко

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    "Новая Мистерия-буфф"

    После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

  • Опера Тангейзер Тимофея Кулябина

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Опера "Тангейзер"

    Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

  • Кирилл Серебренников

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Балет "Нуреев"

    Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом.

    Автор: Ксения Сафронова


  • Владимир Высоцкий

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр на Таганке

    Премьера "Гамлета" с Владимиром Высоцким в Театре на Таганке состоялась в 1971 году. В советское время театр постоянно преследовали запреты. Уже в 1968 году запретили "Живого" по повести Бориса Можаева. Позже снимали и другие спектакли, в том числе легендарую постановку "Мастера и Маргариты". Художественного руководителя Юрия Любимова лишили гражданства. "Гамлета" сняли после смерти Высоцкого.

  • Спектакль БерлусПутин в Театре.doc

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр.doc

    У создателей московского документального Театра.doc Михаила Угарова и Елены Греминой постоянно возникают проблемы с властями. Осенью 2014 года театр вынудили покинуть помещение, в котором он работал около 12 лет. Постановку "Болотное дело" пытались сорвать. На спектакли приходила полиция. Позже худрука Михаила Угарова не выпустили из Москвы на гастроли в Берлин.

  • Всеволод Мейерхольд и Дмитрий Шостакович

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Театр имени Всеволода Мейрхольда

    В 1938 году по указанию Комитета по делам искусств СССР был закрыт театр Мейерхольда. Еще до этого была снята с репертуара "Баня" Маяковского, запрещена постановка "Самоубийцы" Эрдмана. Закрытию театра предшествовала разгромная статья в "Правде". Позже Всеволод Мейерхольд был арестован и расстрелян. На этом снимке он - справа, вместе с композитором Дмитрием Шостаковичем.

  • Михаил Булгаков

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Пьесы Михаила Булгакова

    Даже знаменитые "Дни Турбиных" Михаилу Булгакову приходилось несколько раз переделывать, прежде чем пьеса была разрешена к постановке во МХАТе. Тем не менее, ее позже сняли с репертуара. Постановку возобновили, но запрещали другие спектакли по пьесам Булгакова: "Бег", "Зойкину квартиру", "Багровый остров".

  • Режиссер Петр Фоменко

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    "Новая Мистерия-буфф"

    После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.

  • Опера Тангейзер Тимофея Кулябина

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Опера "Тангейзер"

    Весной 2015 года из-за постановки "Тангейзера" против режиссера Тимофея Кулябина и директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича было возбуждено дело об административном правонарушении. Митрополит Тихон обратился в суд, обвинив их в осквернении религиозных символов и литературы. Дело, в конце концов, закрыли, но директора театра уволили, а оперу сняли с репертуара.

  • Кирилл Серебренников

    Какие спектакли запрещали в СССР и России

    Балет "Нуреев"

    Премьера балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова должна была состояться в Большом театре еще в июле 2017 года. После генпрогона постановку о судьбе танцовщика Рудольфа Нуреева перенесли на неопределенный срок. Потом все-таки показали в декабре, но без участия режиссера, находящегося под домашним арестом.

    Автор: Ксения Сафронова


Смотрите также:

Запретное искусство России

  • Кулябин

    Запретное искусство России

    "Тангейзер" против системы

    В 2015 году против режиссера Тимофея Кулябина было возбуждено административное дело из-за "умышленного публичного осквернения религиозных символов" в постановке оперы Рихарда Вагнера "Тангейзер". В современной интерпретации Вагнера суд не нашел ничего преступного, однако спустя несколько дней Борис Мездрич, директор Новосибирского театра оперы и балета, где была поставлена опера, был уволен.

  • Выставка Родина

    Запретное искусство России

    "Родина" с третьего раза

    В 2012 году бывший директор Пермского музея современного искусства Марат Гельман привез в Новосибирск выставку "Родина". Работы художников критиковали политиков и негативный образ стран бывшего СССР. Открытие переносили дважды - Минкульт запретил проводить выставку в здании государственного музея, а потом ее и вовсе отложили на неопределенный срок. В итоге площадка для "Родины" все-таки нашлась.

  • Алексей Учитель

    Запретное искусство России

    "Матильда" под давлением

    До начала проката "Матильда" Алексея Учителя оказалась в центре скандала. В феврале 2017 года трейлер к фильму вызвал недовольство у представителей РПЦ и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Она направила несколько запросов в прокуратуру с просьбой провести проверку и не утверждала, что создатели могут быть привлечены к уголовной ответственности. Прокатное удостоверение "Матильда" все же получила.

  • Режиссер Кирилл Серебренников

    Запретное искусство России

    "Нуреев" перенесен

    В июле 2017 года руководство Большого театра за несколько дней до премьеры перенесло балет "Нуреев" Кирилла Серебренникова якобы из-за "неготовности" спектакля. Настоящей причиной считают то, что в спектакле идет речь и о гомосексуальности Нуреева. Постановщик сейчас находится под домашним арестом из-за обвинений в "мошенничестве", связанном с его театром "Гоголь-центр".

  • Foto der Künstlergruppe Blue Noses EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Позор для России?

    "Синие Носы" – скандальная арт-группа, созданная в 1999 году. Ее участников Александра Шабурова и Вячеслав Мизина неоднократно задерживала таможня, против выставок с их работами возбуждали уголовные дела, а в 2007 году Александр Соколов, на тот момент - министр культуры РФ, назвал картину "Эра милосердия" "позором для России". "Синие Носы" именуют себя "самыми запрещенными художниками страны".

  • Russland Künstler Leonid Nikolajew im Gefängnis

    Запретное искусство России

    "Война" в Италии

    Участники арт-группы "Война" Олег Воротников и Леонид Николаев (на фото) находились в 2010 году в СИЗО из-за перформансов, носящих "дерзкий и циничный характер выражения протеста против власти". Действия художников были провокационными – они целовали милиционеров, переворачивали машины, блокировали работу ДПС. Лидеры сбежали в Италию, опасаясь преследования со стороны российских властей.

  • Russland Gruppe Pussy Riot

    Запретное искусство России

    Узницы совести

    Панк-группа, исполнившая молебен с призывом "Богородица, Путина прогони!" в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич приговорили к двум годам лишения свободы за хулиганство. Дело получило широкий общественный резонанс, за девушек заступились известные музыканты – Мадонна, Пол Маккартни, Стинг и правозащитная организация Amnesty International.

  • Russland Yuri Samodurov Museumsdirektor Andrei Sacharow-Museum

    Запретное искусство России

    Псалмы против искусства

    Организаторы выставки "Запретное искусство – 2006" выплатили штрафы в 150 и 200 тысяч рублей за "разжигание религиозной розни". Уголовное дело против Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова (на фото) было возбуждено по инициативе православного движения "Народный собор". В день оглашения приговора во дворе суда поборники религии пели псалмы, а арт-группа "Война" в знак протеста выпустила 3000 тараканов.

  • Pjotr Pavlensky

    Запретное искусство России

    Обвинение за "Свободу"

    Петра Павленского неоднократно задерживали сотрудники полиции во время его перформансов: художник зашивал рот в поддержку Pussy Riot, обматывался колючей проволокой в знак протеста против "репрессивной законодательной системы и государственной машины", прибивал себя за гениталии на Красной площади. Петербургский художник обвинен в вандализме из-за акции "Свобода" в поддержку киевского Майдана.

  • Russland 1. Mai Demonstration in Nowosibirsk EINSCHRÄNKUNG

    Запретное искусство России

    Карнавала не будет

    Новосибирский художник и создатель шествия "Монстрация" был арестован на десять суток после акции 1 мая 2015 года. Организаторы впервые за 12 лет не сумели согласовать маршрут ежегодного карнавала с местными властями, однако Артем Лоскутов призвал новосибирцев поддержать событие и направиться к администрации, скандируя "Не мужик!" в адрес мэра Анатолия Локтя.

    Автор: Ксения Сафронова


Отложенная премьера балета "Нуреев"
Смотреть видео 13:18

Отложенная премьера балета "Нуреев" в Большом театре - DW Новости (08.12.2017)

Контекст

Какие фильмы запрещают в России

Эти картины были в России запрещены или вышли в ограниченном прокате - со сканадалом. Почему их не хотели показывать? Кому именно и чем не угодили создатели фильмов? (25.01.2018)  

Самые скандальные выставки России

В Сахаровском центре активисты попытались испортить фотографии, посвященные войне на Украине. DW вспоминает другие выставки, которые подвергались нападению в последние годы. (30.09.2016)  

Немецкая актриса выступила в поддержку Серебренникова на Берлинале

На красной дорожке Берлинале актриса Франциска Петри появилась в бумажном пакете с фотографией Кирилла Серебренникова. В 2012 году она работала вместе с режиссером, находящимся сегодня под домашним арестом. (24.02.2018)  

Какие спектакли запрещали в СССР и России

27 марта отмечается Всемирный день театра. DW вспоминает постановки, которые оказались под запретом в СССР и России. (27.03.2018)  

Запретное искусство России

Отмененный спектакль, перенесенная выставка и суд над оперой: DW знакомит вас с искусством России, которое становится запретным.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Отложенная премьера балета "Нуреев" в Большом театре - DW Новости (08.12.2017)  

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера