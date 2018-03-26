Какие спектакли запрещали и запрещают в СССР и России (фотогалерея)

27 марта отмечается Всемирный день театра. DW вспоминает постановки, которые оказались под запретом в СССР и России.
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