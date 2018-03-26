Какие спектакли запрещали и запрещают в СССР и России (фотогалерея)

Какие спектакли запрещали в СССР и России

"Новая Мистерия-буфф"

После нескольких переделок по требованию цензуры спектакль "Новая Мистерия-буфф", поставленный в Театре имени Ленсовета, в 1969 все же не допустили до премьеры. Режиссер Петр Фоменко на несколько лет был отлучен от профессии. Ему пришлось покинуть театр и уехать из Ленинграда в Грузию. С 1981-го по 2001 годы Фоменко преподавал в ГИТИСе.