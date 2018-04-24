Какие прививки детям рекомендует немецкий врач

Нет прививок - нет детского пособия. Стоит ли таким образом наказывать родителей за то, что они отказываются прививать своего ребенка? "Привлекательная идея, - говорит Корнелия Бетч (Cornelia Betsch), ведущий научный сотрудник Центра эмпирических исследований в области экономики и науки о поведении (CEREB) при Эрфуртском университете. - Но так мы наказываем через родителей детей: они остаются без прививок и без финансовой поддержки". Этот аргумент победил и в России: министерство здравоохранения РФ все-таки отказалось от сентябрьской инициативы вводить штрафы для родителей, чьи дети заболели из-за отказа от прививок. Но это не первый и не последний повод, который возникает внезапно и обостряет дискуссию о прививках: это очень живая тема для любого общества.

Вакцинация должна быть доступнее

Обязательной вакцинации в Германии нет: родители сами принимают решение. Сразу отметим, что большинство детей в Германии привиты. Наиболее полную картину можно получить по первоклассникам: около 95 процентов из них имеют все базовые прививки. Это последние данные Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut) по вакцинации детей, которые пошли в школу в 2015 году.

"С таким показателем мы на правильном пути, - говорит Херман Йозеф Каль (Hermann Josef Kahl), детский врач и представитель Союза педиатров Германии (Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte). - Главная проблема не в тех, кто отказывается от вакцинации полностью, а в тех, кто не соблюдает календарь прививок. В целом уровень вакцинации в стране высокий. Недостаточно высокие показатели у нас пока только по повторным прививкам (от кори, ветрянки, краснухи - Ред.)"

При всей организованности немцев трудно в это поверить, но врачи в Германии выделяют именно эту группу: "забыли", "перенесли и не назначили новую дату для прививки", "не успели", "помешали обстоятельства".

Такое поведение родителей Корнелия Бетч связывает и с негибкостью системы здравоохранения в Германии. "Если вы идете с ребенком к педиатру, вы не можете привиться вместе с ним, так как страховка, как правило, это не оплатит, - объясняет ученый. - В Германии нельзя сделать прививку в аптеке. Постоянно есть препятствия. Даже если человек не против прививок, он может не сделать ее просто потому, что не успел, и так сложились личные обстоятельства. Нужно, чтобы вакцинация стала более доступной. Представьте, вы приходите в аптеку или медицинский центр, один укол - и вы свободны. И вам не надо сидеть в приемной у врача с простуженными пациентами".

Корнелия Бетч, ведущий научный сотрудник

Немецкий специалист не знает, что в России пошли уже гораздо дальше: сделать прививку, например, от гриппа, можно на выходе из метро. Правда, с детьми - особый случай: так как решение о прививке принимают родители, врачу необходимо найти к ним подход, и это проще сделать не на бегу, а во врачебном кабинете.

В большинстве своем немецкие родители - люди разумные, отмечают в Союзе педиатров Германии. Но каждому врачу приходится иметь дело с теми, кто наотрез отказывается прививать своих детей. "Всегда есть противники вакцинации, но это очень маленький процент, и он остается постоянным", - говорит Херман Йозеф Каль. В его врачебной практике в Дюссельдорфе в год бывает два-три таких случая, как и у его коллеги из Бонна, педиатра Бригитты Хагер (Brigitte Hager). "Родителей, которые полностью отказываются от прививок для своих детей, можно пересчитать по пальцам одной руки, - подтверждает детский врач, которая сегодня имеет свою врачебную практику, а в прошлом была заведующей детского отделения госпиталя Святой Марии в Бонне (St. Marien-Hospital). - Но я должна сказать, что если родители не просто откладывают прививки, а принципиально не хотят прививать своих детей в долгосрочной перспективе, то спустя какое-то время я прекращаю нашу совместную работу".

Прививка страшнее самой болезни?

Вакцинация защищает нас от болезней, которые могут вернуться, есть перестать прививаться. Немецкий исследователь Корнелия Бетч призывает задуматься о социальной ответственности: "Это защита не только для вашего ребенка, но и для всего общества, прежде всего, для тех, кому нельзя делать прививки". О социальной ответственности напоминает и Бригитта Хагер. "Ведь у нас есть обязательства не только перед детьми, которые могут быть привиты, но и перед пациентами с хроническими заболеваниями. Дети с онкологическими заболеваниями, которым нельзя делать прививку, подвергаются опасности, если они находятся у врача одновременно с не привитым ребенком, заболевшим, например, корью. Возможно, сам он легко справится с болезнью, чего нельзя сказать об онкобольном".

Паспорт прививок есть у 92,3 процента детей в Германии (данные Института Роберта Коха)

Противников вакцинации в Германии, конечно, пытаются вернуть на путь медицинского прогресса. Но, как показывает многолетний опыт педиатра Хермана Йозефа Каля, в этом случае шансы врача практически равны нулю. "Конечно, мы пытаемся убедить, что лучше прививать детей, - рассказывает врач. - Однако ярые противники вакцинации - люди, испытывающие страх. И этот страх перед прививкой больше страха перед самой болезнью. За полчаса, которые мы проводим с пациентом, мы не можем победить его. Этот страх сидит так глубоко, что они воспринимают только ту информацию, которая его усиливает".

Исследование поведения родителей помогли установить, что именно скепсис, основанный на ложной информации, является одной из проблем на пути общей вакцинации. И среди таких скептиков немало людей с высоким уровнем образования. "Часто такое отношение к прививкам возникает от того, что знают много и хотят многого, - говорит Корнелия Бетч. - Родители стараются принять правильное решение в отношении своих детей. И это их мотивация. Их нельзя упрекать в этом. Каждый хочет лучшего для своего ребенка. Люди с более высоким уровнем образования, вероятно, читают больше. Но сегодня не так легко определить, хороший это источник или нет. Кроме того, критики вакцинации тоже научились хорошо подавать информацию завуалированно". Совет ученого: не читайте псевдонаучную литературу авторов, которые зарабатывают на страхах людей.

Почему в Германии отказались прививать от туберкулеза

В Германии есть и убежденные противники вакцинации. Как правило, это представители вальдорфско-штайнеровской педагогической системы, которые основаны на антропософских представлениях. "За этим стоит идеология, - объясняет Бригитта Хагер. - Представление, что природа выбирает лучший путь". Другие же противники вакцинации просто не знают болезни, от которых прививают детей, и в результате они теряют страх перед ними, уверен педиатр. "По своему опыту могу сказать, что как раз иностранные пациенты, особенно из африканских стран, хотят привиться как можно скорее, потому что у себя на родине они видят все эти болезни - полиомиелит, столбняк. Они понимают, о чем идет речь".

В Германии многие заболевания, от которых прививают детей, удалось практически искоренить. Например, с 1998 года не делается прививка БЦЖ, которая защищает от тяжелых форм туберкулеза. Риск заболевания в Германии оценивается ниже 0,1 процента. В этом случае Всемирная организация здравоохранения рекомендует не проводить общую вакцинацию. На немецком рынке медицинских услуг нет больше и самой вакцины от туберкулеза: ее просто больше не производят. "Врачам не разрешено делать такую прививку, даже если бы они хотели", - говорит педиатр Бригитта Хагер, у которой есть пациенты из стран, где туберкулез относится к распространенным заболеваниям (например, в России).

"В Германию это заболевание заносится из других стран. Кроме того, сама вакцина не считается очень действенной, и у нее много побочных эффектов. Поэтому мы решили отказаться от нее", - объясняет боннский педиатр.

Наверное, потому что в Германии и некоторых заболеваниях почти забыли, родители иногда могут задать врачу почти неприличные вопросы. "Когда родители говорят, что из-за прививок ребенок неохотно идет к врачу, у него портится настроение или в этот же день у него поднимается температура, я пытаюсь убедить их в том, что речь идет совсем о другом - о защите ребенка перед лицом смертельно опасных болезней. И это нельзя ставить на одну чашу весов", - в своей изумительно спокойной манере объясняет педиатр из Бонна.

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Как прививают детей в Германии