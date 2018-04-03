Какие книги читали немцы 100 лет назад

Как превратить старое платье в новое и сварить "кашу из топора"? Журналы выкроек и книги рецептов помогали изможденным Первой мировой войной немцам войти в колею мирной жизни.
1918 год. Кровопролитная Первая мировая война подходила к концу. В Германии царили разорение, голод, нищета. Редко какую семью обошла страшная весть о потере отца, мужа, сына, брата. А те из фронтовиков, кому удалось выжить, зачастую возвращались домой калеками. Однако, несмотря ни на что, жизнь продолжалась, и помимо повседневных забот в ней находилось место и книгам. О том, к каким из них в тот период у немцев особенно лежала душа, рассказывает выставка "100 книг 1918 года", развернутая в Баденской земельной библиотеке в Карлсруэ. Среди представленных на ней экспонатов - изданные в 1918 году книги и открытки.
Поваренные книги для экономных хозяек
К концу войны книги сильно подорожали. При этом бумага, на которой они печатались, зачастую была скверного качества. И все равно немцы их покупали, отдавая за них последние деньги, не только потому, что изголодались по чтению, - изможденным войной людям книга несла надежду, служила моральной поддержкой, была пищей для ума и души. К тому же, из нее можно было почерпнуть немало полезных советов.
Особым спросом пользовались поваренные книги для экономной хозяйки. В предисловии к ним авторы обещали читателям помогать готовить вкусно и полезно даже во времена дефицита, когда хлеб, мука, молоко, картофель, растительное масло отпускались в самом ограниченном количестве, а мяса было и вовсе днем с огнем не сыскать.
Женщинам предлагалось использовать разнообразные уловки вроде "каши из топора": в кулинарных книгах того времени хозяйки могли найти рецепты таких блюд, как пироги с начинкой из натертой брюквы, рагу, салаты и супы из крапивы, одуванчиков, буковых орешков, жмыха. Настоящим лакомством считались так называемые армейские сливки, в ходе приготовления которых до пенообразного состояния взбивались вода, манная крупа, сахар и желатин.
Война в разных ракурсах
А еще в 1918 году в Германии издавалось много военной литературы - фронтовые дневники, солдатские мемуары, политическая публицистика, военно-исторические календари. Казалось бы, испытав лишения военных лет, люди должны быть сыты войной. Тем не менее, она оставалась в сознании как бывших фронтовиков, так и тех, кто находился в тылу.
На этом фоне все равно что гротеск воспринимается небольшая книжка под названием "Фронтовой дневник баденской сестры милосердия", изданная в 1918 году Баденским женским сообществом. В период с 1915 по 1917 годы ее автор служила на Восточном фронте. Как истинная патриотка Германии она пафосно описывает боевой дух и бесстрашие немецких солдат, постоянно раздававшийся из окопов их "громкий зажигательный смех", перекликавшийся с "веселым шелестом колыхавшегося на ветру немецкого боевого знамени", а также украшенные гирляндами из цветов залы ухоженных немецких лазаретов. На первом месте тут - героический и патриотический пафос войны. Про ее ужасы - ни слова.
Совсем в других красках предстает война в научных диссертациях, написанных прошедшими через ее пекло молодыми немецкими врачами. Чего стоят одни только названия этих не предназначенных для широкого читателя трудов: "Военно-полевая хирургия и операции по удалению конечностей под местным наркозом в условиях боевых действий", "Патология и хирургия: операции на печени после ее огнестрельного ранения в результате выстрелов с близкого расстояния". Такие публикации тоже представлены в экспозиции.
Вкус к моде и путешествиям
Но, конечно, особенно высоким спросом пользовались издания, возвращавшие людей к нормальной жизни, - журналы мод, научно-популярная и познавательная литература, сказки, книги по искусству, любовные романы. За время войны немецкие женщины устали от ношения плохо скроенных нарядов. Им хотелось вновь в полной мере почувствовать себя представительницами прекрасного пола и привлекать внимание мужчин. Однако от парижской моды патриотки Германии отвернулись: как-никак, Франция была вражеской державой.
Так что теперь взоры немецких дам были обращены к тому, что предлагала модницам дружественная Вена. А в Австрии 1918 года восходящим трендом был спортивный стиль в одежде - облегающий силуэт, никаких рюшей и складок, укороченная длина юбок, уменьшенных размеров шляпки. В венских журналах мод немецкие хозяйки находили множество выкроек, а также уйму практических советов по поводу того, как перешить старую одежду и превратить ее в новую.
А еще, по прошествии четырех лет войны и лишений, у немцев вдруг проснулся вкус к путешествиям. Невероятно, но факт: в 1918 году туристические справочники стали расходиться в Германии почти как горячие пирожки. Разумеется, далеко не каждый мог позволить себе отдых в какой-нибудь экзотической заморской стране. Но несказанное удовольствие люди испытывали, даже просто листая каталоги.
Любуясь красочными иллюстрациями, человек представлял себя возлежащим на белоснежном пляже под тенью тропической пальмы и под легкий всплеск лазурной волны вкушающим освежающий коктейль. Зато отдых на немецких курортах вроде Баден-Бадена для некоторых все-таки был доступен, и после Первой мировой войны они постепенно начали заполняться отпускниками. Шаг за шагом, жизнь в Германии входила в мирную колею.
Выставка в Карлсруэ работает до 26 мая.
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