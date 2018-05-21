Какие достопримечательности украшали немецкие марки?

В России выпустили 100-рублевую купюру к ЧМ-2018 по футболу. А что было изображено на немецких марках до введения в Германии евро?
Жители Гессена назвали Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли.
Замок Эльц спрятался от всего мира в тихом лесу около Мозеля. Раньше его изображение украшало купюру в 500 немецких марок.
Позднеготические Голштинские ворота в Любеке считаются самыми известными городскими воротами Германии после Бранденбургских ворот в Берлине.
В 1933 году ему дали в Гамбурге немецкое имя Gorch Fock. Позже он снимался в "Алых парусах" и многих других советских фильмах. Сегодня этот легендарный барк стоит в Штральзунде.
Памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баварии. Основные сведения и советы туристам.