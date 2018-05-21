Какие достопримечательности украшали немецкие марки?

Достопримечательности на немецких деньгах

Замок Эльц

Бург Эльц (Burg Eltz) на Мозеле - один из самых красивых средневековых немецких замков. Какой-то особой роли в истории он не сыграл, но превосходно сохранился и очень живописно выглядит посреди нетронутого лесного ландшафта. Около 800 лет этот замок, сейчас очень популярный среди туристов, находится в собственности представителей одного и того же знатного рода.