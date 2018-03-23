Какая комиссия по этике устроила бы депутата Слуцкого | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.03.2018

Обвиненный в домогательствах депутат Леонид Слуцкий наверняка доволен решением комиссии Госдумы по этике, не осудившей его поведение. Будь его воля, он бы и состав комиссии поменял, считает Сергей Елкин.
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