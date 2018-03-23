Какая комиссия по этике устроила бы депутата Слуцкого | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.03.2018

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют

А что в России?

История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать

Автор: Никита Баталов