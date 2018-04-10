Казахстанская оппозиция в Брюсселе: что будет после Назарбаева

Общественные деятели Казахстана обсуждали в Брюсселе "постназарбаевскую конституцию" и встречались с политиками ЕС. Было ли это мероприятие объединением новой казахстанской оппозиции?
В Брюсселе с 8 по 10 апреля проходил форум "Новый Казахстан". Его участники - общественные деятели и оппозиционные политики Казахстана, приехавшие в европейскую столицу, обсуждали казахстанскую конституцию, от которой будет зависеть судьба их страны в будущем - в "постназарбаевский" период.
Идет ли в данном случае речь о создании нового политического движения, причем движения оппозиционного, взамен прежнему, фактически умершему к началу 2010-х годов? Ведь в числе зарубежных участников - оппонент президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бывший премьер-министр Акежан Кажегельдин, осужденный на родине и живущий в Европе в качестве политического беженца. А среди приехавших в Брюссель из Казахстана - оппозиционный политик с большим стажем Амиржан Косанов и оппозиционный журналист Ермурат Бапи.
Конституция "постназарбаевского" периода
Нет, об оппозиции Нурсултану Назарбаеву речь не идет. Поскольку она - о "постназарбаевском" периоде. "Речь не идет о создании какого-либо политического движения или объединения. Мы не говорим о борьбе с нынешним режимом. Мы сегодня говорим о том, что в Брюсселе собрались лидеры общественного мнения, представители правозащитных организаций, политики, деятели зарубежной оппозиции, видные журналисты - люди, понимающие, что в Казахстане в обозримом будущем в силу возраста президента наступит транзитный период. Эти люди едины во мнении, что гражданскому обществу, для того, чтобы пройти этот период без хаоса, нужен инструмент. Этот инструмент - конституция. И мы собрали форум для ее обсуждения", - подчеркивает руководитель неправительственной организации "Загранбюро казахстансской оппозиции" в Дрездене Серик Медетбеков.
По словам собеседника DW, исходным пунктом "послужили десять тезисов о конституции постназарбаевского периода", сформулированные Акежаном Кажегельдиным. "Эти тезисы мы, в принципе, здесь обсуждаем. Загранбюро занималось организационной частью, проектами определенных документов, в частности, меморандумом "Проект закона Казахстана "Постназарбаевский период". То есть мы подготовили в Брюсселе некую площадку, широко разослали тезисы, договорились о встречах в Европарламенте, а люди из Казахстана выезжали сюда сами", - продолжает он.
"Это не была некая делегация, членам которой направлялись приглашения. Как я понимаю, каждый, кто захотел приехать, выезжал в Брюссель, исходя из своих личных возможностей. Форум был открыт для всех. И все, кто мог и хотел, приехали в Брюссель", - рассказывает Серик Медетбеков.
Известный казахстанский политический обозреватель Петр Своик, отвечая на вопрос казахстанского медиа-ресурса Zonakz о том, можно ли все же говорить в данном случае о создании некоего оппозиционного института, обратил внимание на то, что люди, собравшиеся в Брюсселе, в составе единого политического объединения вряд ли долго усидели бы за одним столом в силу различий во взглядах. Однако в рамках форума это оказалось возможным.
Новые технологии связи и политики
Это мнение подтверждает в интервью DW Амиржан Косанов. "Современные технологии связи дают широкие перспективы общения по сравнению с тем, что было еще недавно. То же самое и в политике. Нельзя в Казахстане жить по старым законам об общественных объединениях, о политических партиях, и со старыми представлениями об оппозиции. Поэтому представители гражданского общества, причем с достаточно широкой палитрой взглядов, раньше иногда даже не сидевшие за одним столом, собрались ввиду общей озабоченности тем, как подготовить страну к "постназарбаевскому" периоду. Гражданское общество берет на себя ответственность за этот период, и считает, что это не есть лишь прерогатива власти, олигархов и близких к трону людей", - поясняет политик.
Казахстанский политолог и общественный деятель Айдос Сарым напоминает о прецедентах в Центральной Азии, когда в транзитные периоды конституционные нормы не срабатывали - например, в Туркмении и в Узбекистане после смерти первого президента преемником не становился спикер парламента, как то предписывал Основной закон.
"Переучреждение государства"
Эксперт исходит из того, что "в постназарбаевский период, скорее всего, будет происходить переучреждение государства". Как правило, оно осуществляется через конституционные реформы. "Поэтому вопрос, вокруг которого мы собрались, будет объективно востребован. Потенциал нынешней конституции практически исчерпан. Когда парламент собирается и за семнадцать минут меняет огромное количество статей конституции, когда конституционные нормы прямого действия - о свободе собраний и прочее, не работают, значит, основной закон выхоложен властью. Следовательно, понимание целесообразности уже сейчас начать дискуссию по этому вопросу может объединять людей с разными точками зрения", - считает участник форума "Новый Казахстан" в Брюсселе.
Айдос Сарым
По его мнению, эту дискуссию надо вести внутри страны, хотя из-за того, что за время независимости вне Казахстана оказалась целая когорта людей, которая имеет некие политические связи и понимание ситуации, в качестве стартовой была выбрана брюссельская площадка.
"Все участники - а это одиннадцать человек из Казахстана, и пять-шесть человек - из диаспоры, - имеют некие информационные возможности. Это и социальные сети, и интернет-сайты, и газеты. Вопрос в том, чтобы задать определенное качество обсуждения и в хорошем смысле повысить его градус", - поясняет Айдос Сарым. На вопрос DW о том, кто берет на себя функцию модератора в дискуссии, политолог отвечает, что вопрос номинальных руководителей пока не обсуждается.
Форум без тамады
"Речь не идет о большой консервативной организационной структуре. А для хорошего разговора вовсе не обязательно иметь тамаду. Если будет соблюдена определенная политическая культура, то пока для нынешнего этапа этого вполне достаточно", - уверяет Айдос Сарым. При этом, комментируя тезисы, предложенные на обсуждение Акежаном Кажегельдиным, он указывает, что принятие конституции требует референдума. Поэтому о некоем личном авторстве того или иного лица тут речь не идет.
Брюссель стал местом проведения форума не случайно. В программе участников форума "Новый Казахстан" - несколько встреч с депутатами Европарламента (ЕП). "Это участники институтов ЕП, которые напрямую занимаются делами Казахстана, члены делегации ЕП, которая в мае отправится в Астану, представители различных партий в ЕП. Мы уже договорились о проведении подобных встреч в Конгрессе и Госдепартаменте США. Мы поняли в ходе этих контактов, что судьба Казахстана после транзита власти беспокоит не только сам Казахстан, но и внешний мир", - сообщил DW Амиржан Косанов.
"Мы представляем структурам ЕП свой проект создания и принятия новой "конституции постназарбаевского периода", которая вернет Казахстан к демократии", - дополняет коллегу Серик Медетбеков. При этом, отвечая на вопрос DW, обсуждался ли этот вопрос в главном консультативном органе ЕС по анализу конституционных реформ - Венецианской комиссии (Европейская комиссия за демократию через право при Совете Европы), глава Загранбюро ответил, что такое обсуждение предложено провести позднее, уже по результатам работы над проектом конституции и после его широкого обсуждения в республике.
В свою очередь Петр Своик в уже упомянутом интервью Zonakz указал на то, что сейчас и в Евросоюзе, несмотря на низкий в целом интерес к Центральной Азии, должно усилиться желание встречаться с оппозицией из Казахстана. Причина этого - полное отсутствие взаимопонимания между Брюсселем и Москвой. По словам политолога, среди участников форума "Новый Казахстан" есть противники участия Казахстана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Что, по его мнению, сегодня может выглядеть плюсом в глазах брюссельских политиков, желающих привлечь казахстанскую оппозицию на свою сторону, "пока не поздно".
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