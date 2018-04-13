Казанова, его жизнь и его женщины (фотогалерея)

В Венеции открылся музей, посвященный Джакомо Казанове - знаменитому эротоману, обольстителю женщин, имя которого стало нарицательным. Но знаменит он не только этим.
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