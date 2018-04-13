Казанова, его жизнь и его женщины (фотогалерея)

Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

Казанова в России

Бежав в 1756 году из венецианской тюрьмы, Казанова отправился в скитания по Европе, побывал в Париже, Кельне, Флоренции... И в России тоже - в Санкт-Петербурге и Москве. Встречался с императрицей Екатериной II (на иллюстрации). Вопреки сплетням, никакого романа у них не было. Но в своих знаменитых мемуарах Казанова много и нежно пишет о русской крепостной, которую тогда любил. Он называл ее Заира.