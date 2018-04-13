 Казанова, его жизнь и его женщины (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.04.2018
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Культура и стиль жизни

Казанова, его жизнь и его женщины (фотогалерея)

В Венеции открылся музей, посвященный Джакомо Казанове - знаменитому эротоману, обольстителю женщин, имя которого стало нарицательным. Но знаменит он не только этим.

  • Потрет Джакомо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Портрет брата

    Этот портрет знаменитого авантюриста и сердцееда выполнил его брат Франческо. Джакомо Казанове на портрете - лет 25-30. Франческо был в свое время весьма популярным художником. Среди прочих написал, кстати, и конный портрет Петра Первого. Он хранится в Вене, а эта работа - в Историческом музее в Москве.

  • Музей Казановы в Венеции

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Посмертная слава

    Джакомо Джироламо Казанова родился 2 апреля 1725 года в Венеции. Семья была небогатой, Джакомо воспитывала бабка, потом его отдали в пансион. Позже за преступления "против святой веры" Казанову посадили в тюрьму. Он бежал из одиночной камеры в восточном крыле Дворца дожей. В таком богатом дворце, как Палаццо Пезаро Папафава, где сейчас открыт посвященный ему музей, Казанова никогда не жил.

  • Портрет Джакомо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Под покровительством Амура

    Джакомо Казанова много раз упоминает в своих мемуарах Антона Рафаэля Менгса - самого известного немецкого художника эпохи классицизма. Они были близкими друзьями, и Казанова охотно позировал Менгсу, написавшему этот портрет с Амуром - богом любви, который явно благоволил Казанове.

  • Екатерина Вторая

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Казанова в России

    Бежав в 1756 году из венецианской тюрьмы, Казанова отправился в скитания по Европе, побывал в Париже, Кельне, Флоренции... И в России тоже - в Санкт-Петербурге и Москве. Встречался с императрицей Екатериной II (на иллюстрации). Вопреки сплетням, никакого романа у них не было. Но в своих знаменитых мемуарах Казанова много и нежно пишет о русской крепостной, которую тогда любил. Он называл ее Заира.

  • Письмо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Самая дорогая рукопись в мире

    Имя Казановы стало нарицательным: так называют обольстителей женщин. В посвященном ему музее в Венеции хранятся черновики его мемуаров, в которых Казанова рассказывает о своих многочисленных любовных приключениях, и его письма соблазненным красавицам. А рукопись "Истории моей жизни" стала самой дорогой рукописью в истории: в 2010 году Франция приобрела ее за семь миллионов евро.

  • Манон Балетти

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Прекрасная Манон

    Одной из многочисленных любовниц Джакомо Казановы была юная Манон Балетти. Казанова обещал жениться на ней (как обещал многим), Манон писала ему страстные письма... "Но Манон терзала меня ревностью и справедливыми попреками", - пишет Казанова в своих мемуарах. Это было одной из причин того, почему он покинул Париж. Вскоре после этого Манон Балетти вышла замуж - и явно не по любви.

  • Иллюстрация к мемуарам Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Фривольные иллюстрации

    Мемуары Казановы - три тысячи страниц, написанных в конце жизни, которые ему пришлось провести в скуке и одиночестве в роли библиотекаря в Богемии, - стали бестселлером сразу после выхода в свет в двадцатых годах XIX века. С тех пор "История моей жизни" Джакомо Казановы переиздавалась много раз на десятках языков. И нередко с весьма фривольными иллюстрациями.

  • Иллюстрация к мемуарам Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Не только любовные похождения

    Некоторые из иллюстраций к мемуарам Казановы носили столь (мягко говоря) вольный характер, что их запрещала цензура, и почти все литографические клише были уничтожены. Вместе с тем, "История моей жизни" Джакомо Казановы содержит, кроме любовных приключений, множество интереснейших описаний исторических лиц и событий, метких наблюдений..

  • Кадр из фильма Феллини Казанова

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Феллини ищет женский идеал

    Обольститель и каббалист, дипломат и писатель, целитель и математик, алхимик и шпион, - Джакомо Казанова с давних пор привлекает внимание людей искусства. Выдающийся итальянский кинорежиссер Федерико Феллини снял по его мемуарам фильм, получивший очень хорошую критику. Это история поиска женского идеала. Казанову сыграл в фильме канадский актер Дональд Сазерленд.

  • Плакат музея Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Венеция отдает дань уважения

    Новый музей в Венеции, открывшийся в год, когда отмеается 220-летие со дня смерти Джакомо Казановы, - не просто еще один туристический аттракцион. Это дань уважения одному из самых знаменитых сынов Венеции, незаурядной личности, умному и любознательному человеку, замечательному хроникеру своей эпохи.

    Автор: Ефим Шуман


  • Потрет Джакомо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Портрет брата

    Этот портрет знаменитого авантюриста и сердцееда выполнил его брат Франческо. Джакомо Казанове на портрете - лет 25-30. Франческо был в свое время весьма популярным художником. Среди прочих написал, кстати, и конный портрет Петра Первого. Он хранится в Вене, а эта работа - в Историческом музее в Москве.

  • Музей Казановы в Венеции

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Посмертная слава

    Джакомо Джироламо Казанова родился 2 апреля 1725 года в Венеции. Семья была небогатой, Джакомо воспитывала бабка, потом его отдали в пансион. Позже за преступления "против святой веры" Казанову посадили в тюрьму. Он бежал из одиночной камеры в восточном крыле Дворца дожей. В таком богатом дворце, как Палаццо Пезаро Папафава, где сейчас открыт посвященный ему музей, Казанова никогда не жил.

  • Портрет Джакомо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Под покровительством Амура

    Джакомо Казанова много раз упоминает в своих мемуарах Антона Рафаэля Менгса - самого известного немецкого художника эпохи классицизма. Они были близкими друзьями, и Казанова охотно позировал Менгсу, написавшему этот портрет с Амуром - богом любви, который явно благоволил Казанове.

  • Екатерина Вторая

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Казанова в России

    Бежав в 1756 году из венецианской тюрьмы, Казанова отправился в скитания по Европе, побывал в Париже, Кельне, Флоренции... И в России тоже - в Санкт-Петербурге и Москве. Встречался с императрицей Екатериной II (на иллюстрации). Вопреки сплетням, никакого романа у них не было. Но в своих знаменитых мемуарах Казанова много и нежно пишет о русской крепостной, которую тогда любил. Он называл ее Заира.

  • Письмо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Самая дорогая рукопись в мире

    Имя Казановы стало нарицательным: так называют обольстителей женщин. В посвященном ему музее в Венеции хранятся черновики его мемуаров, в которых Казанова рассказывает о своих многочисленных любовных приключениях, и его письма соблазненным красавицам. А рукопись "Истории моей жизни" стала самой дорогой рукописью в истории: в 2010 году Франция приобрела ее за семь миллионов евро.

  • Манон Балетти

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Прекрасная Манон

    Одной из многочисленных любовниц Джакомо Казановы была юная Манон Балетти. Казанова обещал жениться на ней (как обещал многим), Манон писала ему страстные письма... "Но Манон терзала меня ревностью и справедливыми попреками", - пишет Казанова в своих мемуарах. Это было одной из причин того, почему он покинул Париж. Вскоре после этого Манон Балетти вышла замуж - и явно не по любви.

  • Иллюстрация к мемуарам Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Фривольные иллюстрации

    Мемуары Казановы - три тысячи страниц, написанных в конце жизни, которые ему пришлось провести в скуке и одиночестве в роли библиотекаря в Богемии, - стали бестселлером сразу после выхода в свет в двадцатых годах XIX века. С тех пор "История моей жизни" Джакомо Казановы переиздавалась много раз на десятках языков. И нередко с весьма фривольными иллюстрациями.

  • Иллюстрация к мемуарам Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Не только любовные похождения

    Некоторые из иллюстраций к мемуарам Казановы носили столь (мягко говоря) вольный характер, что их запрещала цензура, и почти все литографические клише были уничтожены. Вместе с тем, "История моей жизни" Джакомо Казановы содержит, кроме любовных приключений, множество интереснейших описаний исторических лиц и событий, метких наблюдений..

  • Кадр из фильма Феллини Казанова

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Феллини ищет женский идеал

    Обольститель и каббалист, дипломат и писатель, целитель и математик, алхимик и шпион, - Джакомо Казанова с давних пор привлекает внимание людей искусства. Выдающийся итальянский кинорежиссер Федерико Феллини снял по его мемуарам фильм, получивший очень хорошую критику. Это история поиска женского идеала. Казанову сыграл в фильме канадский актер Дональд Сазерленд.

  • Плакат музея Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Венеция отдает дань уважения

    Новый музей в Венеции, открывшийся в год, когда отмеается 220-летие со дня смерти Джакомо Казановы, - не просто еще один туристический аттракцион. Это дань уважения одному из самых знаменитых сынов Венеции, незаурядной личности, умному и любознательному человеку, замечательному хроникеру своей эпохи.

    Автор: Ефим Шуман


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