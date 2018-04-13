 Казанова в России: что он видел, кого он любил | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.04.2018
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Культура и стиль жизни

Казанова в России: что он видел, кого он любил

Знаменитый обольститель и авантюрист оставил после себя 12 томов мемуаров, назвав их "История моей жизни". Казанова рассказывает там и о своем пребывании в России.

Казанова и Амур. Портрет Антона Рафаэля Менгса

Казанова и Амур. Портрет Антона Рафаэля Менгса

Джакомо Казанова говорил о себе так: "Я - распутник по профессии". Но он, как показывает и посвященный ему музей, только что открывшийся в Венеции, был не только неотразимым обольстителем. Казанова обладал незаурядным умом и множеством талантов. Он был юристом и целителем, дипломатом и математиком, написал несколько романов и памфлетов, трехтомный исторический труд, работу об удвоении куба и энциклопедию сыров. Но самая замечательная его книга - мемуары под названием "История моей жизни", давно ставшие бестселлером. Из трех тысяч страниц этих мемуаров мы выбрали те, которые рассказывают о его путешествии в Россию.

Инициативников не берем

Казанова приехал в Россию в декабре 1764-го или, возможно, 1765-го года (тут есть некоторая путаница) и пробыл здесь почти год. Его финансовое положение было катастрофичным для человека, который привык жить на широкую ногу. Но ни в Лондоне, ни в Берлине Казанове не удалось продать свою схему государственной лотереи, которая имела большой успех во Франции и принесла ему хорошие деньги. Тогда неутомимый венецианец решил попытать счастья в России.

Контекст

Джакомо Казанова побывал в Ахене 250 лет назад. Он осуществил здесь хитроумный план. Участие принимали дама, луна и купальня... (11.06.2012)

230 лет назад родился Джордж Гордон Байрон. Он оказал огромное влияние на русскую литературу. В России Байрон никогда не был, но писал о ней, причем весьма своеобразно... (22.01.2018)

22 июля 1763 года Екатерина II издала манифест о позволении иностранцам селиться в России. Это стало началом массовой иммиграции, прежде всего, немцев-протестантов. (19.07.2013)

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Скажем сразу, что его идея и там не имела успеха. Оказалось, что нечто подобное еще до него пытались организовать в России, но императрице Екатерине затея эта не понравилась. Поэтому Казанова, встретившийся с императрицей как будто случайно в Летнем саду (встреча была специально подстроена с помощью графа Панина), даже не стал предлагать ей свою схему лотереи. Зато подробно изложил, как можно было бы провести в России реформу календаря, чтобы он стал единым с Европой. Екатерина благосклонно выслушала заезжего светского льва, но реформу календаря проводить не стала.

Кроме того, как рассказывает в своих мемуарах Казанова, он отправлял императрице свои труды "на многие темы", пытаясь поступить в России на гражданскую службу, но все его старания оказались напрасны. "В России идут в гору только те люди, которых специально приглашают туда приехать, - замечает он в "Истории моей жизни", - и не ценятся те, кто приезжает по собственной воле". В общем, уже тогда, говоря современным языком, "инициативников" не брали.

Прекрасная Заира

Куда больше Казанове везло в России в делах любовных. Главной, хотя и не единственной его пассией была юная крестьянка, которую он купил у ее родителей за сто рублей и которую называет в своих мемуарах Заирой (так звали героиню драмы Вольтера, невольницу султана). Русской Заире было всего тринадцать лет. Казанова с нежностью пишет о ее белой коже и черных волосах и с сожалением, даже с раздражением - о ее ревности, которой она "изводила" его каждый день, и о "слепой вере" в то, что говорили Заире карты, с которыми она советовалась. После одной особенно бурной их ссоры Казанова даже взял с нее клятву, что она больше не будет гадать на картах - во всяком случае, пока живет с ним.

Оперная певица Джузеппина Грассини в роли невольницы Заиры

Оперная певица Джузеппина Грассини в роли невольницы Заиры

Несмотря на горячую любовь, наш герой время от времени "поколачивал", как он выражается, свою рабыню. "Три или четыре раза", - уточняет Казанова в своих мемуарах и оправдывает это тем, что, мол, в России женщины видят в "колотушках" доказательство любви мужчин.

Надо сказать, что знаменитый венецианец, побывавший в Санкт-Петербурге и Москве, оставил немало точных и уж, во всяком случае, любопытных наблюдений. Так, например, целый пассаж он посвящает русским печам, о которых с восхищением замечает, что их, несмотря на холодную погоду, достаточно топить всего раз в день. "Только в России, - пишет Казанова, - кладут печи с таким мастерством, с каким в Венеции строят цистерны и колодцы".

Русских дворян Казанова считал не только "энергичными", но и "щепетильными" - в том смысле, что никто из тех, кто видел его в обществе юной Заиры (якобы служанки), не задавал ему неудобных вопросов. Его поразило то, как хлебосольны и гостеприимны русские ("Не было случая, - подчеркивает Казанова, - чтобы русский сказал: "Мы уже отобедали, вы пришли слишком поздно"), но и то, как сильно они суеверны.

Москва понравилась автору "Истории моей жизни" больше, чем Петербург. Петербург поразил Казанову контрастом между громадой домов, улиц и площадей - и общей неопрятностью, воплощением "великого замысла" (его слова) - и тем, что все было построено как будто наскоро, небрежно. "Улицы мостились с уверенностью, что их придется перестилать еще раз через шесть месяцев", - писал Казанова.

Московские красавицы

Зато Москва оставила у Джакомо Казановы гораздо более приятные воспоминания. "Кто не видел Москвы, - подчеркивал он, - тот не может сказать, что видел Россию, и тот, кто знает русских только по Петербургу, на самом деле не знает их". Жители Москвы более свободны, раскованы, толерантны, чем те, кто вращается при дворе в северной столице, подчеркивал он. И даже женщины здесь более красивы, заметил Казанова, которого можно считать экспертом в этой области.

"Свою дорогую Заиру" он, несмотря на ее юную красоту, не взял с собой, когда уезжал из России, хотя мог бы. Но уже начинался новый роман, и Казанова оставил Заиру - с ее согласия - придворному архитектору Екатерины Второй итальянцу Ринальди. Тот около сорока лет прожил в России, много строил в Петербурге, Ораниенбауме, Гатчине... Казанова пишет, что Ринальди было семьдесят лет, но он ошибается или привирает: архитектору в то время не было и шестидесяти. Как бы там ни было, но Антонио Ринальди действительно влюбился в юную красавицу Заиру, много хорошего сделал для нее, и она жила с ним до самой его смерти.

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  • Потрет Джакомо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Портрет брата

    Этот портрет знаменитого авантюриста и сердцееда выполнил его брат Франческо. Джакомо Казанове на портрете - лет 25-30. Франческо был в свое время весьма популярным художником. Среди прочих написал, кстати, и конный портрет Петра Первого. Он хранится в Вене, а эта работа - в Историческом музее в Москве.

  • Музей Казановы в Венеции

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Посмертная слава

    Джакомо Джироламо Казанова родился 2 апреля 1725 года в Венеции. Семья была небогатой, Джакомо воспитывала бабка, потом его отдали в пансион. Позже за преступления "против святой веры" Казанову посадили в тюрьму. Он бежал из одиночной камеры в восточном крыле Дворца дожей. В таком богатом дворце, как Палаццо Пезаро Папафава, где сейчас открыт посвященный ему музей, Казанова никогда не жил.

  • Портрет Джакомо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Под покровительством Амура

    Джакомо Казанова много раз упоминает в своих мемуарах Антона Рафаэля Менгса - самого известного немецкого художника эпохи классицизма. Они были близкими друзьями, и Казанова охотно позировал Менгсу, написавшему этот портрет с Амуром - богом любви, который явно благоволил Казанове.

  • Екатерина Вторая

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Казанова в России

    Бежав в 1756 году из венецианской тюрьмы, Казанова отправился в скитания по Европе, побывал в Париже, Кельне, Флоренции... И в России тоже - в Санкт-Петербурге и Москве. Встречался с императрицей Екатериной II (на иллюстрации). Вопреки сплетням, никакого романа у них не было. Но в своих знаменитых мемуарах Казанова много и нежно пишет о русской крепостной, которую тогда любил. Он называл ее Заира.

  • Письмо Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Самая дорогая рукопись в мире

    Имя Казановы стало нарицательным: так называют обольстителей женщин. В посвященном ему музее в Венеции хранятся черновики его мемуаров, в которых Казанова рассказывает о своих многочисленных любовных приключениях, и его письма соблазненным красавицам. А рукопись "Истории моей жизни" стала самой дорогой рукописью в истории: в 2010 году Франция приобрела ее за семь миллионов евро.

  • Манон Балетти

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Прекрасная Манон

    Одной из многочисленных любовниц Джакомо Казановы была юная Манон Балетти. Казанова обещал жениться на ней (как обещал многим), Манон писала ему страстные письма... "Но Манон терзала меня ревностью и справедливыми попреками", - пишет Казанова в своих мемуарах. Это было одной из причин того, почему он покинул Париж. Вскоре после этого Манон Балетти вышла замуж - и явно не по любви.

  • Иллюстрация к мемуарам Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Фривольные иллюстрации

    Мемуары Казановы - три тысячи страниц, написанных в конце жизни, которые ему пришлось провести в скуке и одиночестве в роли библиотекаря в Богемии, - стали бестселлером сразу после выхода в свет в двадцатых годах XIX века. С тех пор "История моей жизни" Джакомо Казановы переиздавалась много раз на десятках языков. И нередко с весьма фривольными иллюстрациями.

  • Иллюстрация к мемуарам Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Не только любовные похождения

    Некоторые из иллюстраций к мемуарам Казановы носили столь (мягко говоря) вольный характер, что их запрещала цензура, и почти все литографические клише были уничтожены. Вместе с тем, "История моей жизни" Джакомо Казановы содержит, кроме любовных приключений, множество интереснейших описаний исторических лиц и событий, метких наблюдений..

  • Кадр из фильма Феллини Казанова

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Феллини ищет женский идеал

    Обольститель и каббалист, дипломат и писатель, целитель и математик, алхимик и шпион, - Джакомо Казанова с давних пор привлекает внимание людей искусства. Выдающийся итальянский кинорежиссер Федерико Феллини снял по его мемуарам фильм, получивший очень хорошую критику. Это история поиска женского идеала. Казанову сыграл в фильме канадский актер Дональд Сазерленд.

  • Плакат музея Казановы

    Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

    Венеция отдает дань уважения

    Новый музей в Венеции, открывшийся в год, когда отмеается 220-летие со дня смерти Джакомо Казановы, - не просто еще один туристический аттракцион. Это дань уважения одному из самых знаменитых сынов Венеции, незаурядной личности, умному и любознательному человеку, замечательному хроникеру своей эпохи.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Казанова, его жизнь, его приключения и его женщины

На первый взгляд, странно, что в Венеции решили создать музей, посвященный Джакомо Казанове, пусть он и родился в этом городе: репутация у обольстителя женщин была неважная. Но не все так просто... (16.04.2018)  

Мата Хари в жизни и на экране

Мата Хари была весьма загадочной личностью и трагически закончила свою жизнь: ее расстреляли во Франции за шпионаж в 1917 году. С тех пор о ней сняли не один фильм. (14.07.2017)  

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