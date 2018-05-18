Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в воскресенье, 20 мая, что напавшие 19 мая на прихожан православного храма в Грозном люди не могут быть членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Он утверждает, что в Чечне членов этой организации нет.

"В Чечне нет и никогда не будет никакого иблисского государства (так Кадыров называет "Исламское государство". - Ред.) и его эмиссаров. А те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, у него уже есть "оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", а те, кто распространяет информацию о причастности ИГ, "уводят расследование в сторону от реальных покровителей".

По данным организации Site Intelligence Group, ответственность за атаку, в результате которой погибли двое полицейских и один прихожанин храма Архангела Михаила в Грозном, взяло на себя ИГ. Четверо нападавших, вооруженных ружьем, ножами и бутылками с горючей смесью, были убиты ответным огнем.

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