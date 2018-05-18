 Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном | Новости из Германии о России | DW | 20.05.2018
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Россия

Кадыров отрицает причастность ИГ к нападению на храм в Грозном

На прихожан православного храма в Грозном не могли напасть члены "Исламского государства", поскольку их в Чечне нет, заявил Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в воскресенье, 20 мая, что напавшие 19 мая на прихожан православного храма в Грозном люди не могут быть членами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Он утверждает, что в Чечне членов этой организации нет.

Контекст

Хорошо организованы, профессиональны, жестоки и беспощадны - так немецкие спецслужбы характеризуют чеченских джихадистов в Германии. Считается, что они способны на теракт. (09.12.2017)

Четверо напавших на церковь Архангела Михаила убиты в ходе спецоперации, заявил Рамзан Кадыров. Двое сотрудников полиции и один прихожанин погибли. Еще двое полицейских получили ранения. (19.05.2018)

"В Чечне нет и никогда не будет никакого иблисского государства (так Кадыров называет "Исламское государство". - Ред.) и его эмиссаров. А те, кто стояли за событиями в церкви Архангела Михаила, понесут самое суровое наказание, предусмотренное законом", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, у него уже есть "оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", а те, кто распространяет информацию о причастности ИГ, "уводят расследование в сторону от реальных покровителей".

По данным организации Site Intelligence Group, ответственность за атаку, в результате которой погибли двое полицейских и один прихожанин храма Архангела Михаила в Грозном, взяло на себя ИГ. Четверо нападавших, вооруженных ружьем, ножами и бутылками с горючей смесью, были убиты ответным огнем.

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  • Kurdinnen und Jesidinnen beobachten IS-Kämpfer in der Nähe von Mosul (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Наблюдение за врагом

    Враг должен быть где-то там. Курдский боец Хазеба Наузад вблизи иракского города Мосула смотрит в бинокль, наблюдая за линией фронта, отделяющей территорию курдов от области, захваченной боевиками "Исламского государства" (ИГ).

  • Kurdinnen und Jesidinnen bekämpfen bei Mosul IS-Terroristen (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В авангарде сопротивления

    Враг обнаружен - можно открывать огонь. Хазеба Наузад и ее боевые подруги берут боевиков ИГ на прицел. Лишь ударами с воздуха одержать победу над джихадистами не удается, поэтому езидские и курдские женщины помогают вести борьбу против ИГ на земле.

  • Die kurdische Kämpferin Haseba Nauzad bindet sich die Harre (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Четкая видимость

    Хазеба Наузад собирает волосы в хвост: чтобы лучше прицеливаться, ничто не должно закрывать обзор. Атрибут западной моды, стиль "милитари" в Ираке и Сирии - отражение горькой реальности.

  • Die jesidische Kämpferin Asema Dahir mit einem Teddybär (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Верный спутник

    Азема Дахир в перерыве между боями. Красный плюшевый медведь - ее верный спутник и напоминание о мирном времени, которое неожиданно закончилось с приходом ИГ летом 2014 года. Тогда многим езидским женщинам пришлось попрощаться со всем, что было им дорого. Тысячи из них были похищены и подверглись насилию со стороны боевиков ИГ.

  • Jesiden auf der Flucht, August 2014 (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    В поисках убежища

    Террористы ИГ не щадят даже самых слабых. Летом 2014 года сотни тысяч езидов, безжалостно преследуемых джихадистами, были вынуждены покинуть родные места. Два года назад это фото пожилого мужчины стало символом страданий езидов - представителей религиозного меньшинства в Ираке, которые стали жертвами ИГ.

  • Vom IS verschlepptes Mädchen (Foto: AP Photo/Dalton Bennett, File)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Травма на всю жизнь

    Эта 15-летняя езидская девочка не захотела показывать лицо. Джихадисты похитили ее летом 2014 года и насильно выдали замуж за боевика ИГ. Через два месяца ей удалось бежать. Теперь она снова живет со своей семьей и рассказывает об ужасах пережитого.

  • Ein Kind im zerstörten Kobane (YASIN AKGUL/AFP/Getty Images)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    После сражения

    Многие месяцы джихадисты занимали город Кобане на севере Сирии, прямо на границе с Турцией. Курды отчаянно держали оборону. С помощью американских ВВС боевиков ИГ удалось победить. Однако террористы оставили здесь лишь руины.

  • Kurdische und jesidische Kämpferinenn unterhalten sich (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Дружба как символ победы

    Террористы ИГ уничтожают всех, кто не разделяет их идеологию. Они пытаются настроить друг против друга людей разных конфессий и национальностей. Однако им это не всегда удается. Дружба курдских и езидских женщин стала символической победой над ИГ.

  • Die Kämpferinnen auf einem bewaffneten Jeep (Foto: REUTERS/Ahmed Jadallah)

    Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

    Борьба за свободу

    Одержать военную победу над ИГ пока не удалось. Боевики удерживают под контролем крупные территории в Сирии и Ираке. Однако курдские и езидские женщины продолжают борьбу, в том числе, чтобы доказать: женщины - не рабы.

    Автор: Керстен Книпп, Ирина Филатова


Контекст

Фотогалерея: Женщины с оружием против ИГ

В 2014 году боевики ИГ захватили территории езидов в Ираке. Многие женщины подверглись насилию, были похищены, проданы в рабство. О тех, кто сегодня воюет против ИГ, - галерея DW. (10.05.2016)  

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