 Кадыров заявил о нападении на прихожан православной церкви | Новости из Германии о России | DW | 19.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Кадыров заявил о нападении на прихожан православной церкви

Четверо напавших на церковь Архангела Михаила убиты в ходе спецоперации, заявил Рамзан Кадыров. Один сотрудник полиции погиб. Один из прихожан получил ранения.

Грозный (фото из архива)

Грозный (фото из архива)

В Грозном убиты четверо боевиков, которые пытались взять в заложники прихожан в православной церкви. Об этом в субботу, 19 мая, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, нападавшие "проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан".

Контекст

Чечня остается отдельным правовым пространством. Раньше на нее пытались распространить российские законы, но теперь Москва поощряет чеченское беззаконие, считает Иван Преображенский. (11.01.2018)

В ходе операции погиб сотрудник полиции. Один из прихожан получил ранения средней тяжести, отмечает агентство "Интерфакс".

По словам Кадырова, правоохранительные органы устанавливают личности нападавших. Ранее в субботу портал "Кавказ.Реалии" со ссылкой на очевидцев сообщил о стрельбе в районе церкви и перекрытии близлежащих улиц.

Смотрите также:

Смотреть видео 13:32
Now live
13:32 мин

Что станет с боевиками ИГ из Чечни, которые вернутся домой - DW Новости

  • вагон метро после взрыва

    Самые громкие теракты последних лет в России

    Взрыв в метро Петербурга, 2017 год

    3 апреля 2017 года на перегоне между станциями петербургского метро "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв. Погибли около 10 человек, порядка 50 ранены. Генпрокуратура РФ назвала произошедшее терактом. Это первый подобный случай в истории подземки Санкт-Петербурга.

  • обломки самолета на Синае

    Самые громкие теракты последних лет в России

    Российский самолет над Синаем, 2015 год

    31 октября 2015 года в районе Синайского полуострова в Египте потерпел крушение российский пассажирский самолет (считается территорией России) Airbus А321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Все 224 человека, находившиеся на борту авиалайнера, погибли. Несколько месяцев спустя Следственный комитет РФ квалифицировал случившееся как теракт.

  • троллейбус в Волгограде

    Самые громкие теракты последних лет в России

    Серия взрывов в Волгограде, 2013 год

    В октябре 2013 года смертница совершила самоподрыв в одном из автобусов Волгограда. В канун Нового года в городе произошли еще два теракта. 29 декабря террорист привел в действие взрывное устройство на входе в железнодорожный вокзал, а 30 декабря взрыв прогремел в троллейбусе. В общей сложности, в результате трех террористических атак погиб 41 человек, более 100 получили ранения.

  • аэропорт Домодедово

    Самые громкие теракты последних лет в России

    Аэропорт "Домодедово", 2011 год

    24 января 2011 года прогремел взрыв в зале прибытия пассажиров международных рейсов московского аэропорта "Домодедово". Действия террориста-смертника привели к гибели 37 человек, ранения получили около 150 человек. Ответственность за теракт взял на себя лидер чеченских боевиков Доку Умаров. По данным российских спецслужб, Умаров умер в 2013 году.

  • полицейские перед входом на станцию Парк культуры

    Самые громкие теракты последних лет в России

    Московское метро, 2010 год

    Теракт 29 марта 2010 года до событий в Петербурге был последним терактом в российской подземке. Тогда две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Погиб 41 человек, 85 были ранены. Ответственность за действия террористок взял на себя Доку Умаров.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

Самые громкие теракты последних лет в России

В метро Санкт-Петербурга 3 апреля впервые произошел теракт. Фотогалерея DW напоминает о самых резонансных атаках террористов в России за последние годы. (03.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Репортеры без границ": Путин и Кадыров среди врагов прессы – DW Новости  

Что станет с боевиками ИГ из Чечни, которые вернутся домой - DW Новости  

Чеченские матери ищут своих детей в Сирии - "Европа в фокусе"  

Также по теме

Frankreich Paris - Außenminister Jean-Yves Le Drian

Глава МИД Франции назвал заявления Кадырова "уроками диктатора" 14.05.2018

Жан-Ив Ле Дриан осудил слова главы Чечни об ответственности французских властей за действия парижского террориста Хамзата Азимова. Парижу не нужны "уроки от диктатора", подчеркнул министр иностранных дел Франции.

Symbolbild Partei Einiges Russland

В Госдуму поступил законопроект об увеличении числа президентских сроков 18.05.2018

Парламент Чечни предложил увеличить количество допустимых президентских сроков с двух до трех подряд. Авторы мотивируют свое предложение необходимостью сохранить "социально-политическую стабильность".

Karikatur von Sergey Elkin- Torso eines Mannes im kaukasischen Gewand, anstatt eine Dolches ein iPhone

Facebook объяснил блокировку аккаунтов главы Чечни Кадырова 27.12.2017

Соцсеть заблокировала профили Рамзана Кадырова в связи с новыми санкциями, введенными в рамках "закона Магнитского" против главы Чечни и еще четырех человек.

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Меркель у Путина в Сочи: с цветами, но без конкретных результатов  

Выборы президента позади - цены на бензин в РФ обновляют максимумы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно