Кадыров заявил о нападении на прихожан православной церкви

В Грозном убиты четверо боевиков, которые пытались взять в заложники прихожан в православной церкви. Об этом в субботу, 19 мая, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, нападавшие "проникли в церковь Архангела Михаила, их целью было захватить прихожан".

В ходе операции погиб сотрудник полиции. Один из прихожан получил ранения средней тяжести, отмечает агентство "Интерфакс".

По словам Кадырова, правоохранительные органы устанавливают личности нападавших. Ранее в субботу портал "Кавказ.Реалии" со ссылкой на очевидцев сообщил о стрельбе в районе церкви и перекрытии близлежащих улиц.

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Смотреть видео 13:32 Now live 13:32 мин Поделиться О боевиках ИГ из Чечни, или Где находится рай? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2sNFR Что станет с боевиками ИГ из Чечни, которые вернутся домой - DW Новости