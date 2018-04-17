И на Марсе будут овощи цвести

Была в начале 1960-х годов популярная советская песня с такими бодрыми словами: "Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести". Последняя строчка про яблони на Марсе стала крылатой. Насчет яблонь пока говорить рано, но вот овощи на Марсе будут цвести (ну, или расти) точно. Опытный огород, который разбили в специальной оранжерее, чтобы проверить, возможно ли в марсианских условиях вырастить свежие огурцы, помидоры, редиску, зеленый салат и так далее, дал сейчас первый урожай.
Полярный огород
Этот огород - самый южный в мире. Он находится в Антарктиде, в царстве вечного льда, рядом с немецкой полярной станцией "Neumayer III". Не первый подобный огород в Антарктиде, но самый крупный и самый, так сказать, профессиональный. Правда, Пауль Цабель (Paul Zabel), который ухаживает за ним, по профессии - инженер в области космических исследований и никогда в жизни не имел дело с обычным садом или огородом, тем не менее...
Каждое утро, одевшись потеплее, он отправляется в расположенную в 400 метрах от полярной станции оранжерею. Там Цабель выращивает овощи.
Растут они без почвы, по технологии, которая называется аэропоникой. Питательные вещества доставляются к корням растений, укрепленных в пластиковых контейнерах, в виде аэрозоля. И, судя по всему, выращенные таким способом овощи по вкусу немногим отличаются от тех, которые растут в земле. Во всяком случае, так утверждают зимовщики с полярной станции. Их здесь сейчас десять человек. Всю долгую антарктическую зиму, несколько месяцев в году, они отрезаны от внешнего мира. Последний раз свежие продукты доставили на станцию "Neumayer III" в феврале. Понятно, в каком восторге полярники от салата, паприки и прочих деликатесов с собственного огорода.
Хватает, кстати говоря, на всех. Цабель собрал сейчас три с половиной килограмма зеленого салата, 70 редисок, 18 огурцов. А с мая предполагается каждую неделю доставлять к столу 4-5 килограммов свежих овощей и зелени из "марсианской" оранжереи. Они растут на аэропонике существенно быстрее, чем в почве. Каждые пять минут компьютер дает команду распылить питательные вещества на корни растений. Кроме того, они получают больше света и углекислого газа, чем в обычных условиях. При этом занимают гораздо меньше места: цветущие сейчас кусты помидоров, огурцы, салат, зеленый лук, кольраби, рукола, петрушка, базилик растут в несколько этажей.
Полярная станция "Neumayer III"
За огородом следит не только Пауль Цабель. На "Большой Земле", конкретнее - в Центре космических полетов в Бремене, где и разработали конструкцию специальной оранжереи, установлены компьютеры, на которые подается вся информация из антарктического огорода: о температурном режиме, влажности воздуха, содержании углекислого газа и кислорода... "Такой огород должен стать легкими будущей межпланетной станции, - подчеркивает руководитель проекта Даниэль Шуберт (Daniel Schubert). - Растения будут вырабатывать кислород и очищать воду".
Ну, и конечно, обогащать меню астронавтов, которые будут отрезаны от внешнего мира еще дольше, чем полярники в Антарктиде.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Ясменник душистый
Стеблям с цветами этого растения необходимо подвянуть для того, чтобы появился характерный привкус, знакомый в Германии по традиционному напитку "Майский пунш", или мороженному сорта Waldmeister. Изумрудного цвета настой следует использовать с осторожностью: не более трех граммов ясменника на литр сока, вина или воды. Иначе головные боли обеспечены. Растение обладает токсическими свойствами.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Крапива
Она умеет не только обжигать. Крапиву считают настоящим кладезем полезных веществ. Среди них - витамины A, C, E и минеральные соли. Собирать ее лучше в перчатках, но при обработке жгучие ворсинки ломаются. Поэтому употреблять крапиву можно безбоязненно - в салате, супе или освежающем смузи.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Сердечник луговой
Он хрупкий на вид и неожиданно терпкий на вкус - сердечник луговой. Растение обладает бактерицидными свойствами. Используется в качестве приправы к супам и салатам. Кроме того, нежно-розовые цветы сердечника - прекрасная съедобная декорация для самых различных блюд.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Чесночница черешчатая
Чесночница черешчатая или черешковая цветет в мае-июне. Нежно-зеленые стебли полезного растения обладают чесночным запахом. В пищу чесночницу, горьковатую на вкус, лучше использовать в свежем виде. При тепловой обработке горький вкус усиливается и становится неприятным.
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Салат из диких трав
Декоративно, вкусно, полезно: такой витаминный салат можно приготовить из желтой яснотки, чесночницы, сердечника лугового и будры, известной под названием "собачья мята".
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Одуванчик
Это растение особо представлять не нужно. Витамины группы А, В и С, а также высокое содержание горьких веществ делает его незаменимым укрепляющим средством, способствующим быстрому выведению шлаков из организма. Попробуйте в течение двух недель готовить салат с пригоршней листьев одуванчика.
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Вкусно и полезно: съедобные сорняки
Желе из одуванчика
…или приготовить ароматное желе: 300-500 граммов цветков и пару долек лимона залить литром воды, варить на медленном огне 45 минут, процедить. Жидкость смешать с сахаром и довести до кипения. Готово!
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Сныть
Она слывет грозой садовников и сорняком номер один! А между тем, сныть обыкновенная богата на витамины А и С, каротин, кальций и цинк. Совет специалистов: есть эту приятную на вкус травку почаще.
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Кнедли на новый лад
Любимые немцами кнедли на этот раз - с травами. Хорошо подходят для этого блюда сныть, сердечник луговой и крапива. Готовые кнедли следует полить растопленным сливочным маслом, посыпать тертым сыром и подать с салатом из свежесобранных трав.
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Черемша
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Ядовитый двойник
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С заботой о природе
В сезон цветенья черемша образует в лесу настоящий цветочный ковер. Цветы черемши также употребляют в пищу, как и листья. Вот только собирая ее, не стоит забывать о будущей весне и собирать, поэтому, не все подчистую…
Автор: Инга Ваннер