И на Марсе будут овощи цвести

Была в начале 1960-х годов популярная советская песня с такими бодрыми словами: "Утверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести". Последняя строчка про яблони на Марсе стала крылатой. Насчет яблонь пока говорить рано, но вот овощи на Марсе будут цвести (ну, или расти) точно. Опытный огород, который разбили в специальной оранжерее, чтобы проверить, возможно ли в марсианских условиях вырастить свежие огурцы, помидоры, редиску, зеленый салат и так далее, дал сейчас первый урожай.

Полярный огород

Этот огород - самый южный в мире. Он находится в Антарктиде, в царстве вечного льда, рядом с немецкой полярной станцией "Neumayer III". Не первый подобный огород в Антарктиде, но самый крупный и самый, так сказать, профессиональный. Правда, Пауль Цабель (Paul Zabel), который ухаживает за ним, по профессии - инженер в области космических исследований и никогда в жизни не имел дело с обычным садом или огородом, тем не менее...

Каждое утро, одевшись потеплее, он отправляется в расположенную в 400 метрах от полярной станции оранжерею. Там Цабель выращивает овощи.

Растут они без почвы, по технологии, которая называется аэропоникой. Питательные вещества доставляются к корням растений, укрепленных в пластиковых контейнерах, в виде аэрозоля. И, судя по всему, выращенные таким способом овощи по вкусу немногим отличаются от тех, которые растут в земле. Во всяком случае, так утверждают зимовщики с полярной станции. Их здесь сейчас десять человек. Всю долгую антарктическую зиму, несколько месяцев в году, они отрезаны от внешнего мира. Последний раз свежие продукты доставили на станцию "Neumayer III" в феврале. Понятно, в каком восторге полярники от салата, паприки и прочих деликатесов с собственного огорода.

Хватает, кстати говоря, на всех. Цабель собрал сейчас три с половиной килограмма зеленого салата, 70 редисок, 18 огурцов. А с мая предполагается каждую неделю доставлять к столу 4-5 килограммов свежих овощей и зелени из "марсианской" оранжереи. Они растут на аэропонике существенно быстрее, чем в почве. Каждые пять минут компьютер дает команду распылить питательные вещества на корни растений. Кроме того, они получают больше света и углекислого газа, чем в обычных условиях. При этом занимают гораздо меньше места: цветущие сейчас кусты помидоров, огурцы, салат, зеленый лук, кольраби, рукола, петрушка, базилик растут в несколько этажей.

Полярная станция "Neumayer III"

За огородом следит не только Пауль Цабель. На "Большой Земле", конкретнее - в Центре космических полетов в Бремене, где и разработали конструкцию специальной оранжереи, установлены компьютеры, на которые подается вся информация из антарктического огорода: о температурном режиме, влажности воздуха, содержании углекислого газа и кислорода... "Такой огород должен стать легкими будущей межпланетной станции, - подчеркивает руководитель проекта Даниэль Шуберт (Daniel Schubert). - Растения будут вырабатывать кислород и очищать воду".

Ну, и конечно, обогащать меню астронавтов, которые будут отрезаны от внешнего мира еще дольше, чем полярники в Антарктиде.

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