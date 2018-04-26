 Историческая встреча: лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.04.2018
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Мир

Историческая встреча: лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею

Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который пересек границу Южной Кореи после окончания войны в 1953 году. Президент Мун Чжэ Ин встретил его в пограничной деревне Пханмунджом.

Innerkoreanischer Gipfel (Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пересек границу Южной Кореи утром в пятницу, 27 апреля. Это первый визит северокорейского правителя в Южную Корею после войны 1953 года. В пограничной деревне Пханмунджом он встретился с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Контекст

Северная и Южная Корея впервые за два года сели за стол переговоров. Результаты этой встречи без посредников оценил в интервью DW немецкий эксперт Патрик Кёльнер. (09.01.2018)

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын 27 апреля попробуют договориться о достижении мира на полуострове. От успеха встречи во многом зависит, пройдет ли саммит США и КНДР. (26.04.2018)

Оба политика пожали друг другу руки. "Рад приветствовать вас", - сказал южнокорейский президент. В свою очередь, Ким Чен Ын назвал нынешнюю встречу моментом начала новой истории и эры мира. Держась за руки, оба политика затем символически пересекли границу в северном направлении и вновь вернулись на южнокорейскую территорию.

Пханмунджом как символ мира

"С того момента, как председатель Ким переступил через демаркационную линию, Пханмунджом стал символом мира, а не разделения", - заметил Мун Чжэ Ин.

Это уже третья встреча глав корейских государств после окончания войны в Корее, однако два предыдущих саммита - в 2000 и 2007 годах - проходили в Пхеньяне. Поэтому нынешнюю встречу мировая общественность называет историческим событием. 

Реакция Вашингтона на корейско-корейскую встречу

В США приветствовали визит северокорейского лидера в Южную Корею. В Белом доме выразили надежду, что эти переговоры позволят добиться мира на Корейском полуострове. В Вашингтоне также подчеркнули, что США продолжают подготовку к предстоящей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая должна состояться в ближайшие недели. 

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  • Военные с девушками в КНДР и Южной Корее

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    Автор: Фабиан Кретчмер, Сергей Гуща


Смотреть видео 02:38

Cекрет Ким Чен Ына

Контекст

Портреты северных и южных корейцев

"Цель моих работ - убрать пропаганду и показать людей", - говорит Лука Фаччо. На его фотографиях жители Северной и Южной Корей вступают в воображаемый диалог друг с другом. (26.04.2018)  

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