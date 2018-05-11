 Исповедальня в немецкой подземке | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.05.2018
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Культура и стиль жизни

Исповедальня в немецкой подземке

Немецкий сценарист и писатель арендовал киоск в гамбургском метро. Все желающие могут рассказать ему о своей жизни и, возможно, стать героями его книги.

Так выглядит рабочий кабинет Кристофа Буша в гамбургской подземке

Новым рабочим местoм немецкого сценариста и писателя Кристофа Буша (Christoph Busch) стал бывший киоск на станции гамбургского метро Emilienstrasse. Не то, чтобы у него закончились темы, но отказаться от идеи работать там, где так много разных людей, по мнению Буша, было бы глупо.

"Я возвращался домой с детьми и увидел, что в метро сдается в аренду киоск, - рассказывает DW Кристоф Буш. - Я тут же подумал: а что если он станет моим новым рабочим кабинетом? Писать я здесь, конечно, не смогу, но сколько интересных историй расскажут мне люди! Жена идею поддержала, отметив лишь, что она такая же сумасшедшая, как я сам".

Исповеди в метро

"Я с удовольствием выслушаю вас - сейчас или в следующий раз. Бесплатно", - гласит надпись на плакате, приклеенном на одном из окон киоска. Под ней - номер сотового телефона, электронный адрес и большое нарисованное ухо. Если у входной двери висит красный флажок, значит место рассказчика занято.

Стеклянный киоск, похожий на аквариум, Кристоф Буш арендовал на полгода и дал ему название "Ухо". Ежедневно к нему заходят три-четыре человека, чтобы поведать истории из своей жизни. Писатель подчеркивает, что он не исполняет роль психотерапевта, хотя может выслушать и дать совет. С детства он глух на одно ухо. "Зато одним ухом я слушаю внимательней, чем многие двумя", - смеется Буш.

Киоск в подземке Гамбурга

Так выглядит киоск-исповедальня на станции Emilienstrasse в гамбургском метро

Его гости - люди разных возрастов, от школьников до пенсионеров. Они рассказывают о своей первой любви, о тяжелой судьбе мигранта, о неудавшейся карьере или счастливой многолетней семейной жизни и предстоящей золотой свадьбе. "Люди доверяют мне порой очень интимные истории, потому что рассказывают они их не в теле- или радиостудии перед микрофоном, а глядя мне в глаза. Иногда я чувствую себя как священник на исповеди и благодарен всем, кто оказывает мне такое доверие", - делится впечатлениями Кристоф Буш.

Не только истории из Гамбурга

О конкретных планах по поводу своей будущей книги он говорить отказывается, мол, еще слишком рано. На диктофон записаны сотни историй. Осмыслить их, навести в голове порядок - для этого необходимо время. Но договоренность с издательством у него уже есть, так что книга в любом случае увидит свет.

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"Для меня гамбургское метро - не просто подземка, а место, где встречаются или проходят мимо друг друга люди. Я предлагаю им остановиться, заглянуть ко мне на огонек и поговорить", - подчеркивает Кристоф Буш. Многие, по его мнению, не умеют слушать, и это жаль, ведь вокруг так много людей, готовых рассказать что-то интересное.

В киоск гамбургской подземки заходят не только жители города, которые увидели или прочитали о нем в СМИ. К писателю Бушу приезжают люди из других городов. Недавно у него в гостях была слепая женщина из Кельна, мужчина из Берлина. Другая женщина была так сильно расстроена из-за своей сложной жизненной ситуации, что не скрывала мыслей о суициде. Когда она ушла, Кристофер Буш не мог найти себе места, упрекая себя в том, что не решился вызвать службу экстренной психиатрической помощи. Зато как он обрадовался, когда спустя несколько дней женщина вернулась, чтобы поблагодарить писателя за его открытость и чуткость.

"Ухо" будет и дальше слушать

Истории, которые пишет сама жизнь (так Кристофер Буш характеризует монологи своих посетителей), бывают очень грустными. Он заметил, что многие рассказывают о своем детстве, именно там нередко берут начало проблемы, которые преследуют людей в течение многих лет, а то и всей жизни.

Однажды к нему постучалась женщина с конвертом в руках. Она принесла 71-летнему Кристофу Бушу 300 евро - месячную арендную плату за киоск. "Я в газете о вас прочитала и решила поддержать это доброе начинание", - объяснила она свой поступок. В то время, когда люди вместо того, чтобы смотреть друг другу в глаза, не отрывают их от своих смартфонов, Кристоф Буш готов и дальше выслушивать истории незнакомцев.

В мае заканчивается срок аренды киоска, но писатель хотел бы сделать его долговременным проектом и ищет единомышленников, умеющих слушать других, а также спонсоров, готовых поддержать эту идею в Гамбурге. "В городе, который любит эксперименты", - добавляет Кристоф Буш.

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    Автор: Ронья Тум, Татьяна Вайнман


Контекст

Подпольная красота немецкой подземки

Для этой фотосерии немецкому фотографу пришлось спуститься под землю, где он работал по ночам в компании телохранителя. Так ему удалось вынести на поверхность незаметные для многих красоты городских ландшафтов.  

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