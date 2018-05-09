Испанский суд не разрешил избрать Пучдемона заочно

Конституционный суд (КС) Испании в среду, 9 мая, принял к рассмотрению иск правительства страны против одобренной парламентом Каталонии реформы закона, которая предусматривает возможность заочного избрания главы правительства региона.

Этот шаг суда означает автоматическое приостановление действия реформы до окончательного решения КС, которое может быть принято через несколько месяцев. Правительство Испании изначально выступило против этой реформы.

Пятая попытка избрания премьера Каталонии

Изменение закона было поддержано парламентом региона 4 мая. Реформа разрешает провести процедуру избрания главы каталонского правительства без личного присутствия кандидата в парламенте. Она должна была позволить утвердить экс-премьера автономии Карлеса Пучдемона на посту регионального лидера. Пучдемон бежал из Испании в конце октября 2017 года после референдума о независимости Каталонии.

С декабря 2017 года каталонский парламент уже четырежды пытался сформировать правительство, однако все кандидаты на должность премьера находятся либо в заключении, либо вне пределов Испании и не могут вернуться в страну из-за уголовного преследования.

Если до 22 мая парламент Каталонии не определится с главой правительства, в регионе пройдут новые выборы. Сторонники независимости опасаются, что в результате выборов они потеряют большинство в парламенте.

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