Испания пытается убедить Берлин выдать Пучдемона, меняя обвинения

Испанский судья предлагает квалифицировать деяния экс-главы Каталонии как бунт и экстрадировать Карлеса Пучдемона из ФРГ в Испанию. Опрошенные DW юристы в скорой экстрадиции не уверены.
Испанское правосудие пытается убедить немецких коллег, конкретно - Верховный земельный суд Шлезвиг-Гольштейна, в необходимости принять решение об экстрадиции в Испанию бывшего регионального руководителя Каталонии Карлеса Пучдемона.
Член Верховного суда Испании Пабло Льярена первоначально, еще в ноябре 2017 года, обвинил Пучдемона в организации мятежа и нецелевом использовании государственных фондов. Эти обвинения были выдвинуты в связи с организацией в Каталонии в октябре 2017 года референдума о независимости от Испании и провозглашением независимости. Состав преступления определяется тем, что оба эти деяния противоречат конституции Испании, не предусматривающей раздел национальной территории.
В экстрадиции Пучдемна за организацию мятежа отказано
Между тем Пучдемон, отстраненный от должности испанскими властями и преследуемый судом, в начале ноября 2017 года покинул страну и укрылся в Бельгии. 25 марта 2018 года он был арестован на территории немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в ходе своей поездки по некоторым европейским странам. Основанием для ареста послужил ордер испанской юстиции. В настоящее время Пучдемон находится на свободе и проживает в Берлине, так как в его экстрадиции немецкий суд отказал: выдать Испании политика можно было только в том случае, если понятие "мятеж", а также соответствующие действия подпадали бы под определения немецкого законодательства. А такого состава преступления как "мятеж" в УК ФРГ нет. Сейчас Пучдемон ожидает решения вопроса о своей экстрадиции по другому основанию - нецелевом использовании госсредств.
Однако тема "мятежности" каталонского лидера тоже еще не закрыта. В начале апреля немецкие юристы, занимающиеся делом политика, запросили у испанской стороны дополнительную информацию о деятельности Пучдемона. Одновременно они усомнились в выбранной в Испании статье обвинения, поскольку "мятеж" подразумевает насилие, часто вооруженное, со стороны организующих его лиц. В Каталонии, по мнению немецких экспертов, подобного насилия не было.
В ответ судья Льярена направил немецким коллегам 74 видеосюжета, которые, по его мнению, подтверждают наличие насилия, хотя и не вооруженного, в ходе октябрьских событий 2017 года. Это организованные нападения на полицию сторонников каталонской независимости, уничтожение автотранспорта полицейских, нападения на госучреждения, акты уличного вандализма, угрозы в адрес каталонцев, противников сепаратизма и так далее.
Пучдемон - не мятежник, а бунтарь?
Однако Льярена теперь не настаивает на своем обвинении в мятеже (rebelion) и предлагает немецким коллегам альтернативу. Учитывая, что события в Каталонии действительно не сопровождались вооруженным насилием, судья предлагает квалифицировать деяния Пучдемона как бунт (sedición). В письме в Германию судья поясняет, что под статью 544 УК Испании, предусматривающую наказание за бунт, подпадают лица, которые "выступают публично, чтобы противостоять действующему законодательству" или помешать "официальным организациям и госслужащим исполнять свои законные функции, а также препятствовать исполнению административных и юридических решений". Наказание - до 15 лет лишения свободы.
Комментируя для DW решение судьи Льярены изменить обвинение в адрес Пучдемона, профессор права Мадридского университета Антонио Сабала Риера пояснил, что испанское законодательство расценивает бунт как менее тяжкое правонарушение, чем мятеж. Последний наказывается тюремным сроком до 25 лет и касается лиц, которые "путем насилия пытаются отменить или изменить полностью или частично конституцию" или "провозгласить независимость части национальной территории".
Эксперт отметил, что юридическому преследованию Пучдемона в Испании придается огромное значение. Именно его действия - попытка отделить Каталонию - "вызвали небывалый по силе политический кризис как в этом регионе, где больше половины населения выступает против отделения, так и в Испании в целом. Этот кризис до сих пор не преодолен".
По мнению юриста, деяния Пучдемона "вполне подпадают под статью о бунте". Ведь он, к примеру, "действовал вопреки конституции страны, а затем ослушался решения Конституционного суда Испании", запретившего проводить референдум и, соответственно, провозглашать независимость. Он также пытался, с помощью своих единомышленников, противостоять полиции, пытавшейся не допустить референдума.
В ФРГ по-прежнему не уверены в экстрадиции Пучдемона
Переквалификация обвинения с мятежа на бунт, однако, имеет целью не столько более точное описания деяний бывшего каталонского лидера, сколько поиск статьи, которая имела бы аналог в немецком УК. По мнению испанских юристов, это теперь удалось, так как sedición более соответствует имеющемуся в законодательстве ФРГ понятию Landfriedensbruch, что в принципе и можно перевести как "действия против общественного порядка".
Опрошенные DW немецкие юристы тем не менее подчеркнули, что смена статьи обвинения не гарантирует экстрадиции Пучдемона - хотя и "вносит движение в застывший процесс", как выразился один из ведущих немецких специалистов по европейскому уголовному праву, профессор берлинского Университета имени Гумбольдта Мартин Хегер (Martin Heger). Он также обратил внимание на то, что одного совпадения юридических норм в законодательствах двух стран недостаточно, а требуется, чтобы "действия Пучдемона, которые имели место в Испании, нарушали бы нормы немецкого уголовного законодательства".
Но решать это нужно будет немецкому суду, подчеркнул профессор Хегер. И переквалификация обвинения Пучдемону как раз и дает судьям повод вновь обратить внимание на дело каталонского политика. От поспешных выводов о том, что такая переквалификация позволит теперь положительно решить вопрос с экстрадицией Пучдемона, предостерегает и кельнский юрист Николаос Гацеас (Nikolaos Gazeas), специализирующейся на международном праве и процедуре экстрадиции.
"Смена статьи обвинения в Испании не меняет оценки, вынесенной немецким правосудием. Ее могут изменить только факты, показывающие, что действия Пучдемона нарушали немецкие законы, - пояснил юрист. - Но немецкий суд, разбиравший дело Пучдемона, внимательно проанализировал его действия и не нашел нарушений немецких законов, причем в заключении судьи подчеркнули, что проверяли действия обвиняемого не только на наличие признаков мятежа".
Как подчеркнул Гацеас, особенно важным для правосудия в ФРГ является наличие или отсутствие фактов насилия, совершенного непосредственно обвиняемым, или призывов к насилию. Но, как напомнил юрист, и то, и другое к каталонскому политику, вероятно, неприменимо.
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