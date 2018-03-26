 Исландия из-за Скрипаля временно замораживает диалог с Россией | Новости из Германии о России | DW | 26.03.2018
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Россия

Исландия из-за Скрипаля временно замораживает диалог с Россией

Исландское руководство в ответ на возможное отравление Россией экс-сотрудника ГРУ в Солсбери приняло решение о бойкоте финальных матчей ЧМ-2018 по футболу.

Флаг Исландии на квалификационном матче чемпионата Европы 2016 года

Флаг Исландии на квалификационном матче чемпионата Европы 2016 года

Правительство Исландии "решило проявить солидарность" с Соединенным Королевством и другими западными странами и присоединиться к их скоординированному ответу на "химическую атаку в Солсбери". Об этом в понедельник, 26 марта, сообщили в МИД этого островного государства.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что все ближайшие союзники и партнеры Исландии, включая скандинавские страны, большинство членов НАТО и ряд государств ЕС, "решили принять меры против России".

Рейкьявик, в свою очередь, счел целесообразным "временно отложить любой двусторонний диалог с российскими властями на высоком уровне".

Бойкот ЧМ-2018 по футболу

Контекст

Глава диппредставительства Евросоюза в России отозван для консультаций в Брюссель из-за "дела Скрипаля". За этим могут последовать новые санкции и другие штрафные меры в отношении РФ. (23.03.2018)

DW - о двух пунктах повестки дня саммита Евросоюза, так или иначе затрагивающих интересы России, политические и экономические. (22.03.2018)

Кроме того, в качестве санкционной меры руководство страны не будет присутствовать на матчах финальной части чемпионата мира по футболу, которые пройдут в России с 14 июня по 15 июля.

В 2016 году сборная Исландии впервые обратила на себя внимание специалистов, сенсационно пробившись в четвертьфинал чемпионата Европы и одолев сборную Великобритании. В этом году исландские футболисты впервые должны принять участие в мундиале. 

Россию призывают сотрудничать с ОЗХО

При этом, как подчеркнули в министерстве иностранных дел Исландии, Москва должна дать четкий ответ на вопрос, каким образом нервно-паралитическое вещество "Новичок", "изначально производившееся в советских лабораториях, было использовано для нападения на мирных жителей в Великобритании". "До сих пор реакция России была явно недостаточной", - подчеркивают в ведомстве.

"Правительство Исландии настоятельно призывает российские власти дать четкие ответы на важные вопросы, касающиеся расследования, и полностью сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - указали в МИД.

В воскресенье, 18 марта, стало известно, что к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери подключаются эксперты ОЗХО. Им, в частности, предстояло отвечать за сбор образцов нервно-паралитического вещества, которым отравили двойного агента, и направить их для дальнейшего анализа в международные лаборатории.

Смотритетакже:

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    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место проишествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    В больнице в состоянии комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся, пребывая в коме. Врачи опасаются, что Сергей Скрипаль может не выжить.

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Британский полицейский в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Атмосфера в Солсбери

    Торговый центр, в котором было совершено отравление, окружен несколькими рядами заграждений. Сотрудники полиции следят за тем, чтобы их никто не пересекал. Заграждения останутся там, пока не будут завершены следственные мероприятия.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Полицейский, первым оказавшийся рядом с жертвами, до сих пор находится в больнице в тяжелом состоянии.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия несет ответственность за это. В среду, 14 марта в парламенте Великобритании она объявила о решении выслать из страны 23 российских дипломата.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:42

Страны Запада высылают десятки российских дипломатов – DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

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