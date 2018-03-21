 Исламисты из ″Боко Харам″ освободили 76 похищенных школьниц | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018
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Мир

Исламисты из "Боко Харам" освободили 76 похищенных школьниц

Боевики потребовали от местных жителей "больше не отправлять дочерей в школу". Судьба еще 34 человек, похищенных в феврале, не выяснена.

Школа в Нигерии, из которой в феврале 2018 года были похищены 110 учениц

Школа в Нигерии, из которой в феврале 2018 года были похищены 110 учениц

Исламисты из террористической организации "Боко Харам" освободили 76 похищенных школьниц, сообщило в среду, 21 марта, правительство Нигерии. Речь идет о девочках, похищенных в феврале 2018 года в деревне на северо-востоке Нигерии. Министр информации Нигерии Лай Мохаммед сообщил, что возвращение 76 человек "документально подтверждено". Освобождение учениц также подтвердил в Twitter советник президента Нигерии.

О возвращении школьниц в деревню рассказал руководитель группы поддержки родителей Башир Манзо. Утром девочек "привезли на 9 автомобилях и оставили около школы", цитирует Банзо агентство AFP. По словам местного жителя, боевики назвали свои действия "предупреждением" и потребовали "больше не отправлять дочерей в школу".

Контекст

Восемь пиратов пробрались на гамбургский корабль Demeter, когда он был у нигерийского порта. Они похитили шестерых членов экипажа. (24.10.2017)

Похищенные исламистами "Боко Харам" школьницы освобождены. Сведения об их количестве разнятся. Возможно, более десяти учениц еще находятся в руках террористов. (22.02.2018)

Во вторник, 20 марта, правозащитная организация Amnesty International заявила, что силы безопасности Нигерии за несколько часов до нападения на деревню получили предупреждения о движении автомобилей исламистов в направлении деревни. Правозащитники призвали власти страны к расследованию "непростительных провалов".

В апреле 2014 года "Боко Харам" похитила более 270 школьниц. Некоторым удалось бежать, еще 82 школьницы были освобождены только в 2017 году. В обмен нигерийские власти выпустили на свободу десятки заключенных боевиков. Примерно сто девочек могут по-прежнему находиться в плену у террористов. С 2009 года, когда исламистская группировка активизировала свою деятельность, в результате столкновений были убиты более 20 тысяч человек, еще около двух миллионов были вынуждены бежать из своих домов.

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  • Фотография Питера Хьюго с выставки в Вольфсбурге

    Какой видит Африку фотограф Питер Хьюго

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    Автор: Нина Вуттке, Ольга Солонарь


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