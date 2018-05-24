 Ирландцы решают вопрос о легализации абортов | Новости из Германии о Европе | DW | 25.05.2018
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Европа

Ирландцы решают вопрос о легализации абортов

"Право на жизнь эмбриона" закреплено в конституции страны с 1983 года. За аборт женщине может грозить до 14 лет лишения свободы.

Плакаты с призывом принять участие в референдуме о легализации абортов

В Ирландии в пятницу, 25 мая, начался референдум, участники которого решают вопрос о легализации абортов в стране. В настоящее время прерывание беременности в Ирландии запрещено законом. После референдума 1983 года "право на жизнь эмбриона" было закреплено в конституции. Одновременно с этим в Основной закон была внесена 8-я поправка, согласно которой нерожденный ребенок и мать имеют одинаковое право на жизнь.

Контекст

Протестующие, пришедшие к зданию польского Сейма в Варшаве, держали в руках транспаранты "Позор!" и "Женщины без абортов будут умирать". В акции участвовали около 2000 человек. (14.01.2018)

Наличие мест, где можно оставить новорожденных, нарушает пять статей Конвенции о правах ребенка, считают в правительстве. Ранее уполномоченный по правам ребенка РФ поддержала запрет абортов. (28.09.2016)

Женщине, сделавшей аборт, может грозить до 14 лет лишения свободы. С 2014 года аборты разрешены, только если беременность представляет угрозу для жизни матери. При этом ирландкам не запрещается делать аборт за границей. С 1980 по 2016 годы этой возможностью воспользовались 170 тысяч жительниц страны. 

Кампания против запрета абортов получила новое развитие после того, как ирландке Аманде Меллет пришлось поехать в Великобританию, чтобы сделать аборт. У ее плода был диагностирован порок сердца, врач сообщил, что он не жизнеспособен. Но в прерывании беременности в Ирландии ей отказали. После этого Меллет подала жалобу в Комиссию ООН по правам человека, которая усмотрела в этом случае нарушение основных прав.

В ирландском парламенте большинство депутатов поддерживает отмену запрета на аборты. Если ирландцы одобрят легализацию, правительство готово внести проект закона, который разрешает прерывание беременности в первые 12 недель.

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    Автор: Наталья Позднякова


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