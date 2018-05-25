 Ирландцы проголосовали за легализацию абортов | Новости из Германии о Европе | DW | 26.05.2018

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Европа

Ирландцы проголосовали за легализацию абортов

За отмену запрета на аборты высказались 66 процентов участников референдума в Ирландии. За легализацию прерывания беременности проголосовали в основном молодые люди.

Сторонница легализации абортов

Абсолютное большинство - 66 процентов - участников референдума в Ирландии проголосовали в субботу, 26 мая, за легализацию абортов. Явка составила 64 процента. 
Даже в Восточном Голуэйе - традиционно консервативном графстве на западе Ирландии - процент поддержавших либерализацию превысил 60.

Премьер-министр Лео Варадкар заявил, что в стране произошла "тихая революция", и пообещал, что поправки в законодательство будут внесены до конца года. Предполагается, что прерывание беременности будет разрешено на сроках до 13 недель. При особых показаниях - таких, как угроза жизни матери или тяжелые пороки развития плода - до 24 недель. 
Как отмечает агентство dpa, за легализацию абортов проголосовали в основном молодые люди и женщины. Так, среди тех, кому от 18 до 24 лет, отмену запрета поддержали около 90 процентов.

В католической Ирландии запрет абортов был внесен в конституцию после референдума 1983 года. С 2014 года аборты разрешены в том случае, если беременность составляет угрозу для жизни матери. При этом ирландкам не запрещалось делать аборт за границей. С 1980 по 2016 годы этой возможностью воспользовались 170 тысяч жительниц страны.

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    Автор: Наталья Позднякова


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