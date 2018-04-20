 Иран пригрозил возобновить обогащение урана | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Иран пригрозил возобновить обогащение урана

По словам главы иранского МИДа Зарифа, это произойдет, если США выйдут из договора об атомной программе Тегерана. При этом Зариф заверил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Иран пригрозил "энергично" возобновить обогащение урана в том случае, если США выйдут из заключенного в 2015 году международного договора об ограничении иранской атомной программы. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью журналистам в Нью-Йорке вечером в субботу, 21 апреля, также сообщил, что Тегеран рассматривает и ряд других "радикальных мер".

При этом глава иранской дипломатии заверил, что его страна не стремится заполучить ядерное оружие, и вероятным ответом на выход США из атомной сделки станет возобновление программы по обогащению урана.

Комментируя запланированный саммит между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном, Зариф предостерег другие страны от переговоров с США. Соединенные Штаты ведут переговоры по принципу: "Что мое, то мое, а что ваше - то можно обсуждать", - пояснил он. 

Контекст

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос соглашение об иранской атомной программе, чем снова вызвал раздражение своих союзников. Вашингтон встал на путь самоизоляции, считает Карстен фон Намен. (14.10.2017)

Президент США Трамп намерен проводить политику сдерживания Ирана. Это может существенно повлиять и на отношения между Вашингтоном и Москвой - важнейшим партнером Тегерана в регионе. (28.02.2017)

Дональд Трамп считает сделку с Ираном самой плохой в истории

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил выйти из атомного договора с Ираном в том случае, если к 12 мая этот документ не будет ужесточен и в отношении иранской ракетной программы не будут введены новые ограничения. Тегеран отверг любые поправки к уже заключенной сделке.

В рамках этого договора Иран взял на себя обязательство резко сократить объемы обогащения урана и согласился на более жесткий международной контроль над его атомной программой. Взамен в отношении Ирана были поэтапно отменены санкции.

Постпред США в ООН Никки Хейли в апреле заявила, что Ким Чен Ын внимательно ознакомился с иранской атомной сделкой и теперь знает, чего он может достичь, и где имеются лазейки. Трамп назвал договор об атомной программе Ирана "самой плохой сделкой всех времен".

Смотрите также:

  • Мотоциклисты на улицах Тегерана

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Ужесточение санкций

    В 2006 году Запад ввел первые санкции против Ирана с целью заставить режим раскрыть цели своей ядерной программы. Тогда речь шла об "умных санкциях". Американские и европейские политики объяснили, что у них конфликт с режимом, а не с населением Ирана. Но от воздействия санкций страдают в первую очередь простые люди. Принятые Западом меры сильно ударили по населению.

  • Активисты с плакатом в руках

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    "Санкции нас щекочут"

    …написано на плакате сторонников режима в 34 годовщину Исламской революции. Представители режима и его сторонники преуменьшают значение санкций.

  • Бездомные спят на улице Тегерана

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Социальные проблемы

    В Иране растет уровень бедности и безработица. Даже после ирано-иракской войны (1980-1988) социальное и экономическое положение в стране не было таким плачевным, говорят эксперты, изучающие иранскую экономику. По их словам, санкции и неправильная экономическая политика правительства Ахмадинежада являются причинами всех бед в стране.

  • Мужчина моет машину

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Высокий уровень безработицы

    Согласно официальным данным, число безработных в Иране - почти двенадцать процентов. Но в действительности эта цифра в несколько раз выше. Чтобы не обнищать, многие иранцы вынуждены перебиваться случайными заработками. Не важно, стар или млад.

  • Ребенок продает водителю спички

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Дети вынуждены работать

    Сложная социальная ситуация не щадит даже самых маленьких в обществе. Некоторые иранские семьи отправляют своих детей зарабатывать деньги на улицу. Согласно докладу иранского правительства, по всей стране более трех миллионов детей в возрасте до 18 лет работают и не ходят в школу.

  • Демонстрация рабочих

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Неоплачиваемый труд

    Некоторые предприятия не в состоянии оплачивать труд своих служащих. Эти рабочие 22 месяца ждут свою зарплату. Многие иранцы несколько месяцев работают без зарплаты, боясь потерять работу.

  • Виллы в Иране

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Кто выигрывает от кризиса

    В то время, как стоимость аренды жилья, а также цены на земельные участки и расходы на строительство стремительно растут в связи с кризисом, нувориши и те, кто смог извлечь выгоду из санкций и приумножить свой капитал, строят новые дворцы и виллы.

  • Очередь за хлебом

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Кто проигрывает от кризиса

    Цены на основные виды продуктов питания, такие как хлеб, растут все больше, несмотря на то, что многие из них субсидируются государством. Уровень инфляции за период с марта 2012 года по март 2013 года составил более 30 процентов. Иногда в продаже было так мало куриного мяса, что как только оно появлялось, начинались беспорядки и выстраивались длинные очереди.

  • Очередь за рисом

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Главное - рис

    Рис является основным продуктом питания в иранских семьях. Индийский рис был самым дешевым на рынке, потому что имел дурную славу из-за высокого содержания мышьяка. А сейчас люди стоят в очереди даже за ним.

  • Женщины в аптеке

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Нехватка лекарств

    В Иране не только продукты питания являются дефицитом и постоянно дорожают. В стране около шести миллионов пациентов страдают от экономических санкций, затрудняющих ввоз лекарств. В прошлом году цены на них выросли от 30 до 200 процентов, в зависимости от препарата.

  • Продавец на рынке среди лотков

    Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

    Девальвация национальной валюты

    Осенью прошлого года иранский риал сильно обесценился, а доллар и евро выросли в цене. В результате стремительной девальвации национальной валюты растет инфляция. Тегеранский базар закрыли, потому что было невозможно назвать соразмерные цены. Полиция была вынуждена принять меры по борьбе с разъяренной толпой, выступающей против обвала курса риала.

    Автор: Яшар Эрфаниан, Шахрам Ахади, Мария Рюттингер


Смотреть видео 01:54

Санкции против Ирана: одни сняли, другие остались (14.07.2015)

Контекст

Жизнь под знаком санкций и экономического кризиса

Население Ирана все больше страдает от последствий экономического кризиса, возникшего из-за санкций, введенных Западом, и экономических просчетов правительства Ахмадинежада. (05.06.2013)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Санкции против Ирана: одни сняли, другие остались (14.07.2015)  

Сделка с Ираном – нефть в обмен на мирный атом  

История переговоров по ядерной программе Ирана  

Также по теме

Iran Teheran Außenministerium

Иран отказался пересматривать атомную сделку 13.01.2018

Президент США Трамп под угрозой возобновления санкций потребовал внести серьезные изменения в договор об атомной программе Ирана. В Тегеране, однако, заявили, что атомная сделка не является предметом торга.

USA UN-Generalversammlung Gabriel und Sarif

ЕС призвал США не отказываться от атомной сделки с Ираном 11.01.2018

ЕС демонстративно выступил в поддержку договора об атомной программе Ирана. Этот соглашение показывает, что распространение ядерного оружия можно предотвратить дипломатическими средствами, заявил глава МИД ФРГ Габриэль.

USA Protest für die iranische Regierung

Иран пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана 05.03.2018

Тегеран предупредил Вашингтон о возможных последствиях в случае выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Министр обороны ФРГ призвала к более жесткому курсу в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно