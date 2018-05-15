Иран и Евросоюз пытаются спасти ядерное соглашение

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение об иранской атомной программе, несмотря на выход из него США. "Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", - заявил Зариф во вторник, 15 мая, по окончании переговоров с Могерини в Брюсселе.

В свою очередь глава европейской дипломатии назвала эту встречу "продуктивной" и заявила, что Брюссель уверен в необходимости сохранить соглашение, чрезвычайно важное для "безопасности Евросоюза и глобальной системы нераспространения ядерного оружия".

Переговоры между Зарифом и европейскими политиками продолжатся в тот же день. К ним присоединятся министры иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), Франции Жан-Ив Ле Дриан и Великобритании Борис Джонсон. Иран, как сообщает агентство dpa, требует от Евросоюза гарантий защиты своих экономических интересов.

США - за бортом

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году. Тогда же он подписал в Белом доме соответствующий меморандум.

Трамп назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащать уран. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки своим обещаниям, продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Обвинив иранский режим в поддержке терроризма и стремлении создать "самое опасное оружие" - ядерное, президент США пообещал, что Вашингтон введет против Ирана экономические санкции "на самом высоком уровне".

Смотрите также:

Смотреть видео 02:32 Поделиться Каковы последствия решения Трампа по Ирану Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка http://p.dw.com/p/2xSvQ Каковы последствия решения Трампа по Ирану