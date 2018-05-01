Инфографика: Экс-республики СССР и их членство в НАТО и ЕС

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

К родственникам или на конференцию?

В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.