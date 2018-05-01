 Инфографика: Экс-республики СССР и их членство в НАТО и ЕС | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.05.2018
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Европа

Инфографика: Экс-республики СССР и их членство в НАТО и ЕС

В то время как три страны Балтии еще в 2004 году вступили в Евросоюз и НАТО, другие постсоветские страны не продвинулись дальше участия в программе ЕС "Восточное партнерство".

  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


  • Инфографика: ЕС и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в Европу

    Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Программа ЕС "Восточное партнерство"

    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

  • Инфографика: страны Восточного партнерства, заключившие договор об ассоциации с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    "Восточное партнерство" двух скоростей

    В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

  • Инфографика: визовый режим с ЕС

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Кому нужна виза в ЕС

    Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


Смотрите также:

  • депутаты Европарламента с флагами ЕС и Украины

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

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    22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

  • украинский биометрический паспорт

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    С биометрическим паспортом в 30 стран

    С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

  • пляж в Греции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Три месяца в ЕС

    Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

  • полицейский проверяет документы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Без визы, но с документами

    Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

  • студенты на лекции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах

    Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

  • мужчина с макбуком на конференции

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Экономия времени и денег

    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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