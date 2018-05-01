Инфографика: Экс-республики СССР и их членство в НАТО и ЕС

В то время как три страны Балтии еще в 2004 году вступили в Евросоюз и НАТО, другие постсоветские страны не продвинулись дальше участия в программе ЕС "Восточное партнерство".
Смотрите также:
В Кишиневе прошла международная конференция по вопросам безопасности. Большинство ее участников из Грузии, Украины и Молдавии призывают защититься от российской угрозы. (02.03.2018)
Профессор Университета Варвик Ричард Янгз рассказал в интервью DW о причинах нынешнего кризиса в отношениях Евросоюза и России и о перспективах его урегулирования. (01.12.2017)
Стремление Украины вступить в НАТО официально отражено на сайте альянса. Новый статус страны отобразил реальность, но не приблизил Киев к желаемой цели, считают опрошенные DW эксперты. (13.03.2018)
Евросоюз, как показал саммит "Восточного партнерства", готов к более тесной кооперации с Беларусью, но готова ли она? И что могли бы выиграть белорусы от более тесного сотрудничества с ЕС? (28.11.2017)