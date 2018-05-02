 Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 02.05.2018
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Мир

Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

2-14 мая в Эстонии пройдут крупнейшие в истории страны военные учения стран НАТО. Эстония - член НАТО с 2004 г. Из экс-республик СССР в альянс входят лишь три страны Балтии.

Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

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    В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

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  • Инфографика: НАТО и бывшие республики СССР

    Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве

    Интеграция в НАТО

    Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.

    Автор: Александра Елкина


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