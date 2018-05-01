Инфографика: Насколько НАТО расширилась на восток

2-14 мая в Эстонии пройдут крупнейшие в истории страны военные учения стран НАТО. Эстония - член НАТО с 2004 г. Из экс-республик СССР в альянс входят лишь три страны Балтии.
Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства.
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