Инфографика: Боеготовность техники бундесвера в цифрах

Истребители Eurofighter, реактивные самолеты Tornado, танки Leopard 2, фрегаты и подводные лодки - чем оснащен бундесвер и насколько эта техника готова к использованию?
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