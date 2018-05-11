Инфографика: Боеготовность техники бундесвера в цифрах

На что бундесверу нужно потратить деньги (фотогалерея)

Сколько еще летать этому старому самолету?

Одна из острейших проблем не только в бундесвере, но и в большинстве европейских армий - надежные транспортные самолеты. Бундесвер очень долго ждал замены разработанного еще в 1960-х годах грузового C-160 Transall. Осталось их не более 57 экземпляров, из которых в воздух поднимаются не более 25. Ему на смену приходит Airbus A400M, но с ним все не так просто.