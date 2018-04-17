 Интернет-омбудсмен РФ: Заблокировать Telegram такими варварскими методами невозможно | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 19.04.2018
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Россия

Интернет-омбудсмен РФ: Заблокировать Telegram такими варварскими методами невозможно

В интервью DW Дмитрий Мариничев выразил уверенность, что Роскомнадзор продолжит блокировать крупные ресурсы, однако закончится это переформатированием самого ведомства.

Логотип мессенджера Telegram рядом с бумажным самолетиком

Блокировка Telegram показала свою неэффективность, поэтому Роскомнадзор снизит свою активность и попытается найти другую тактику для борьбы с мессенджером. Об этом в четверг, 19 апреля, написала газета российская "Коммерсант", комментируя усилия ведомства по ограничению доступа в РФ к популярному ресурсу.

По информации источников издания, ведомство провело совещание с крупнейшими российскими операторами связи по блокировке Telegram, однако какого-либо решения принято не было.

Блокировка мессенджера началась 16 апреля, в черный список Роскомнадзора попали почти 20 миллионов IP-адресов, что вызвало проблемы с доступом в России к ряду крупных сайтов. Но хотя некоторые пользователи Telegram и испытывали проблемы с доступом к сервису, в целом спустя три дня блокировок он работает стабильно.

Роскомнадзор продолжит попытки заблокировать Telegram, но они обречены на провал, заявил интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев. В интервью DW он выразил уверенность, что Россию ждет период тотального контроля и массовых блокировок в интернете, однако в итоге он закончится ничем, руководство Роскомнадзора будет уволено, а само ведомство - переформатировано.

DW: СМИ пишут, что Роскомнадзор продолжит попытки заблокировать Telegram. Как вы считаете, каких действий можно ожидать от ведомства, и будут ли они эффективны?

Интернет-омбудсмен РФ Дмитрий Мариничев

Дмитрий Мариничев

Дмитрий Мариничев: Я изначально был категоричным противником этих безумных деяний. Технологически заблокировать приложение такими достаточно варварскими методами невозможно - без каких-либо пессимистичных последствий для работы российского сегмента сети интернет.

Вероятно, теперь Роскомнадзор предпримет некое административное давление на крупные интернет-компании, на гиганты, с целью изоляции Telegram. Путем вот такого легкого шантажа. Тех же Google, Apple и Microsoft. Вот что будет происходить.

- Как думаете, в итоге Роскомнадзор отступит - или нет?

- Не могу предположить, отступят они или нет. Как-то далеко все это зашло. Я думаю, что должно появиться некое третье лицо, переговорщик, который сможет сбалансировать интересы сторон и дать возможность выпутаться участникам этого конфликта.

- Будут ли еще блокировки больших ресурсов? Например, Роскомнадзор уже пригрозил заблокировать Facebook, если соцсеть не локализует свои базы данных в России. Можно ли говорить, что Россия движется в сторону тотального контроля и запретов в интернете?

- К сожалению, да. Попытки некоего тотального контроля информационных потоков и создания дистрибуции информации будут. Но это лишь попытки повлиять на то, на что повлиять невозможно.

Не следует забывать о том, что российский сегмент интернета развивался достаточно либерально, демократично. И он несет в себе эти отголоски. В отличие, например, от китайского сегмента, он пропитан либеральной философией. Люди, которые поддерживают его, являются его технологическим фундаментом, они вряд ли будут все это переваривать.

Контекст

В реестр запрещенных сайтов внесены почти 2 миллиона страниц. Роскомнадзор объясняет действия тем, что запрещенный ранее мессенджер Telegram начал использовать IP-адреса Amazon для обхода блокировок. (16.04.2018)

В России началась блокировка Telegram. Большинство популярных телеграм-каналов отнеслись к началу блокировки спокойно. Власти ищут альтернативы мессенджеру Дурова. (16.04.2018)

Люди, которые делают эти попытки контроля, плохо разбираются в технологиях и в том, куда вообще движется цифровой мир. Это просто такой промежуток времени, который нужно пережить. Эпоха цифрового мракобесия. И нужно, чтобы общество получило вакцину от этого мракобесия. В долгосрочной перспективе все попытки такого контроля развалятся.

- Многие чиновники и депутаты по-прежнему активно пользуются Telegram. О чем это, по-вашему, говорит?

- Это говорит о возрождающемся правовом нигилизме. О том, что в нашу жизнь возвращается принцип двойных стандартов, такая советская ментальность. Когда в общественном пространстве мы представляем из себя одно, а у себя на кухне - другое. Здесь примерно все то же самое.

- Возможна ли впоследствии отставка главы Роскомнадзора Александра Жарова? За то, что он фактически не справился с этой войной, которую сам же и объявил?

- Я уверен на 100 процентов в его отставке. Я не вижу смысла в том функционале Роскомнадзора, который присутствует сейчас. Ведомство должно отвечать задачам бизнеса в первую очередь. Делать жизнь компаний, работающих в этой среде, более простой. А сейчас оно пока выступает в роли такого цербера, который только штрафует, контролирует, мониторит и безапелляционно давит на бизнес.

Развитие отрасли должно быть главной задачей руководства Роскомнадзора, но никак не война с Telegram. Работа по блокировке мессенджера не придает динамики ни бизнесу, ни экономике и кроме социальной напряженности ничего не формирует.

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