Интернет-омбудсмен заявил о невозможности заблокировать Telegram

Заблокировать Telegram посредством блокировки IP-адресов невозможно, считает интернет-омбудсмен Дмитрий Маничев. "Война будет продолжаться вечно даже с учетом того, что клиентская часть Telegram - это открытый код, его можно проанализировать и понять, как он работает", - заявил Маничев "РИА Новости" в субботу, 28 апреля.

По словам интернет-омбудсмена, существующий механизм блокировок неэффективен. По мнению эксперта, бороться необходимо с авторами нелегального контента, а не с самим сервисом, тем более, что Telegram сможет обходить блокировки, обновляя свое программное обеспечение. Кроме того, попадание в черный список Роскомнадзора сторонних сервисов будет вынуждать пользователей устанавливать программы для обхода блокировок, подчеркнул Дмитрий Маничев.

Решение о блокировке

Таганский районный суд города Москвы 13 апреля принял решение о блокировке мессенджера на территории РФ за отказ Telegram предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки переписок пользователей. Роскомнадзор 16 апреля приступил к блокировке.

При этом попытки ведомства заблокировать мессенджер неизменно наносят удар по другим интернет-сервисам и их пользователям. Так, в ночь на 27 апреля Роскомнадзор на несколько часов внес в реестр запрещенных сайтов ряд IP-адресов "Яндекса", "В контакте", Twitter, Facebook и "Одноклассников". А сам Telegram по-прежнему продолжает работать в России.

В свою очередь, создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что мессенджер будет "использовать встроенные методы обхода блокировок, которые не требуют действий пользователей". Основатель Telegram сообщил также о намерении предоставить биткоин-гранты администраторам Proxy и VPN, которые помогают обходить блокировку мессенджера.

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