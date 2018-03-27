 Инсайдер назвал роль утечки данных из Facebook решающей для ″Брекзита″ | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2018
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Европа

Инсайдер назвал роль утечки данных из Facebook решающей для "Брекзита"

Организация Vote Leave потратила на кампанию против членства в ЕС больше средств, чем разрешено, заявил экс-сотрудник Cambridge Analytica. Между тем Брюссель усиливает давление на Facebook.

Кристофер Уайли выступает в комитете Палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ, 26 марта 2018 года

Кристофер Уайли выступает в комитете Палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ, 26 марта 2018 года

Утечка данных пользователей Facebook, к которой причастна компания Cambridge Analytica, вероятно, сыграла большую роль при принятии британцами решения о выходе Великобритании из Евросоюза. "Без Cambridge Analytica "Брекзит" никогда не случился бы", - заявил бывший сотрудник компании Кристофер Уайли в интервью ряду западных изданий, опубликованном во вторник, 27 марта.

По словам  Уайли, организация Vote Leave, проводившая кампанию по поддержке выхода Великобритании из ЕС, потратила на сбор, анализ данных и рекламу значительно больше средств, чем разрешено. Так, под прикрытием подставной фирмы Vote Leave инвестировала в кампанию дополнительно около 700 тысяч евро.

Контекст

Ученый, собравший данные о миллионах пользователях Facebook, дал первое интервью после скандала. Отреагировал и университет Кембриджа, в котором он работает. (21.03.2018)

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Эта сумма могла сыграть решающую роль на голосовании по "Брекзиту", заявил Уайли, напомнив, что противники членства в ЕС победили с отрывом лишь в два процентных пункта. Средства были потрачены на "таргетинговую" рекламу и "фейковые новости", которые получали пользователи, чьи данные были предварительно обработаны, считает Уайли. Британское ведомство, отвечающее за соблюдение правил при проведении голосований, проверяет эти обвинения.

Брюссель усиливает давление на Facebook

Между тем Еврокомиссия усиливает давление на Facebook. Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова потребовала от руководства соцсети в течение двух недель прояснить свою роль в скандале с Cambridge Analytica и ответить на ряд вопросов, сообщает информагентство AFP, в распоряжении которого находится соответствующее письмо. Брюссель, в частности, интересует, затронула ли утечка данные европейских пользователей и что собирается предпринять Facebook, чтобы избежать подобных проблем в будущем и соблюдать европейские правила о защите личных данных.

По делу об утечке данных пользователей Facebook представители британского Управления комиссара по информации несколько дней назад обыскали офис Cambridge Analytica в Лондоне. Несколько лет назад компания воспользовалась данными приложения для Facebook, предлагающего пользователям составить свой психологический портрет. Его установили около 270 тысяч человек, но не исключается, что компании удалось получить данные тех, кто находился в списках их друзей - то есть в общей сложности около 50 миллионов пользователей. Cambridge Analytica подозревается в передаче данных предвыборному штабу президента США Дональда Трампа, с которым она связана.

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    Автор: Элла Володина


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