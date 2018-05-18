 Инвестор ″Северного потока-2″ уверен в продолжении украинского газового транзита | Новости из Германии о Европе | DW | 19.05.2018
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Европа

Инвестор "Северного потока-2" уверен в продолжении украинского газового транзита

Мощности украинской ГТС должны использоваться и далее, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле.

Райнер Зеле

Райнер Зеле

Газопровод "Северный поток - 2" не должен полностью заместить транзит газа через территорию Украины, уверен глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле (Rainer Seele). "Пропускные способности украинских газопроводов должны использоваться далее, в каких бы то ни было объемах", - заявил он в интервью агентству dpa, опубликованном в субботу, 19 мая.

Контекст

Одновременно немецкий топ-менеджер предположил, что в конце лета будут получены три недостающих разрешения на строительство второго газопровода по дну Балтийского моря в России, Дании и Швеции. При этом он указал, что не испытывает опасений в отношении возможного роста зависимости Европы от российского газа. "Россия на протяжении десятилетий проявляла себя в качестве чрезвычайно надежного партнера. Зависимость не является проблемой, когда она обоюдна, как в этом случае", - добавил он.

Опасения Украины

В реализации спорного проекта "Северный поток-2", помимо российского "Газпрома", участвует целый ряд европейских компаний, в том числе австрийский концерн OMV и "дочка" немецкого концерна BASF - Wintershall. К настоящему времени восемь инвесторов предоставили на строительство газопровода, который должен будет соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд, сумму в четыре миллиарда евро. Общая протяженность газопровода, который предполагается проложить параллельно первому "Северному потоку", должна составить 1220 километров.

Украина опасается, что после запуска нового газопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год она перестанет быть транзитером при поставках российского газа в Европу, которые приносят ей до 2 млрд долларов в год. Кроме того, против строительства газопровода выступают страны Балтии и Польша, а также ряд экологических организаций. Строительство немецкого участка началось 3 мая, несмотря на то, что в настоящий момент еще не все страны, через которые пройдет трубопровод, выдали разрешения. В компании Nord Stream 2 убеждены, что проект будет согласован во всех странах.

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    Автор: Андрей Гурков


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