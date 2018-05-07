Имя пророка Мухаммеда - самое популярное в немецком городе Бремене

Каждый год в Германии публикуется статистика имен, которые дают новорожденным мальчикам и девочкам. Точнее говоря, это несколько статистик. Одна основана на данных, которые предоставляют региональные ЗАГСы, выдающие свидетельства о рождении. Другую помещает на своей странице в интернете авторитетный исследователь-любитель Кнуд Билефельд (Knud Bielefeld), анализирующий эти свидетельства. Третий вариант обнародует Общество немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache).
Один Мухаммед или несколько?
Именно опубликованная только что Обществом немецкого языка статистика самых популярных имен, которыми называли в Германии новорожденных в 2017 году, вызвала неоднозначную реакцию. Согласно этой статистике, в Бремене, наряду с Леоном, мальчикам чаще всего давали имя Мухаммед. Что, кроме всего прочего, совершенно не соответствует информации бременских ЗАГСов. По их данным, даже в первой двадцатке имен никакого Мухаммеда нет: лидируют Леон, Бен, Пауль, Максимилиан и другие, чисто немецкие, греческие или латинские имена. Подсчеты Кнуда Билефельда, которые, правда, основываются на данных только трети новорожденных прошлого года, тоже это подтверждают. Откуда же тогда взялось имя Мухаммед?
В Обществе немецкого языка объяснили эти расхождения. Дело в том, что в органах записи актов гражданского состояния имена, написание которых отличается хотя бы одной буквой, считаются разными. А Общество немецкого языка основывает свои подсчеты на фонетике. То есть если имена отличаются написанием, но произносятся практически одинаково, их определяют как одно. Поэтому Mohammed, Mohammad, Muhammed, Mohamed и так далее логично считаются одним и тем же именем, а не разными. Точно так же Общество немецкого языка оценивает, например, варианты Alexander, Aleksander и Alexandr как одно и то же имя, а не три разных.
Возможны варианты
Кстати говоря, и в русском языке существуют несколько разных написаний имени центральной фигуры ислама: Мухаммед, Магомет, Магомед, Мохаммед, Мухаммад... Связано это тоже с тем, что в арабском языке гласные буквы в написании обычно опускают, поэтому, как говорится, возможны варианты. Кроме того, в разных странах, где исповедуют ислам, имя пророка произносят несколько по-разному.
В Бремене в прошлом году 83 новорожденных мальчика получили имя Мухаммед в его различных вариантах. Понятно, что эти мальчики родились в мусульманских семьях.
83 новорожденных - это немного, лишь 1,56 процента от общего числа: всего в Бремене в 2017 году родились 5317 мальчиков. Но так как немцы достаточно свободны в выборе имен (ЗАГСы не разрешают давать детям только такие имена, как, например, Люцифер, Бэтмен или Пиноккио), то разброс очень большой. По всей Германии официально зафиксировано около миллиона разных имен, причем 43 тысячи из них до сих пор встречались один-единственный раз.
А вот в мусульманских семьях имя пророка - вне конкуренции. Поэтому оно вообще самое популярное среди мужских имен: 150 миллионов человек в мире носят имя Мухаммед - разумеется, в разных вариантах написания.
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Автор: Элизабет Грениэр, Элла Володина