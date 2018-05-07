Импорт российской стали в ЕС вырос за год на 139 процентов

В первом квартале 2018 года объемы импорта российской стали в ЕС по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 139 процентов. Об этом сообщил председатель Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф (Hans Jürgen Kerkhoff) в интервью газете Osnabrücker Neue Zeitung, опубликованном в понедельник, 7 мая. Импорт стали из Турции по итогам первого квартала увеличился на 76 процентов, добавил он.

По словам Керкхоффа, резкое увеличение европейского импорта из ряда стран связано с введением пошлин на импорт стали президентом США Дональдом Трампом. "Страны, которые из-за пошлин больше не могут осуществлять поставки в США, напирают на европейский рынок, который не знает подобных барьеров для импорта", - указал он. Одновременно Керкхофф поддержал требование ЕС об отказе от введения пошлин на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов - на ввоз алюминия. Позднее Вашингтон отложил введение новых мер для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Руководители Евросоюза и европейских стран ведут переговоры с Вашингтоном о полном отказе от введения пошлин в отношении ЕС.

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