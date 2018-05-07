 Импорт российской стали в ЕС вырос за год на 139 процентов | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Импорт российской стали в ЕС вырос за год на 139 процентов

По данным Экономического объединения производителей стали, в Евросоюзе резко увеличились объемы импорта из РФ и Турции.

Производство стали в Череповце

В первом квартале 2018 года объемы импорта российской стали в ЕС по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли на 139 процентов. Об этом сообщил председатель Экономического объединения производителей стали Ханс Юрген Керкхофф (Hans Jürgen Kerkhoff) в интервью газете Osnabrücker Neue Zeitung, опубликованном в понедельник, 7 мая. Импорт стали из Турции по итогам первого квартала увеличился на 76 процентов, добавил он.

Контекст

По словам Керкхоффа, резкое увеличение европейского импорта из ряда стран связано с введением пошлин на импорт стали президентом США Дональдом Трампом. "Страны, которые из-за пошлин больше не могут осуществлять поставки в США, напирают на европейский рынок, который не знает подобных барьеров для импорта", - указал он. Одновременно Керкхофф поддержал требование ЕС об отказе от введения пошлин на сталь и алюминий.

Президент США Дональд Трамп в марте объявил о введении пошлины в размере 25 процентов на импорт стали и 10 процентов - на ввоз алюминия. Позднее Вашингтон отложил введение новых мер для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня. Руководители Евросоюза и европейских стран ведут переговоры с Вашингтоном о полном отказе от введения пошлин в отношении ЕС.

Смотрите также:

  • Регионы России

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Год отставок

    За последний год в России сменилось более 20 губернаторов (см. выделенные на карте цветом регионы). Политологи связывают это с предстоящими выборами - новые кадры, назначенные в Кремле, должны обеспечить явку избирателей.

  • Долги регионов госбюджету РФ

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Все в долгах

    Другая причина кадровых перемен - сильно разросшийся за последние десять лет региональный долг бюджету страны. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, задача новых губернаторов - "показать, на что способна экономика субъектов с новым менеджментом".

  • Коррупция в регионах

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Борьба с коррупцией

    "Неэффективное управление породило долги и в некоторых случаях даже растраты...Есть элементы хищения бюджетных средств и в то же время невыполнение обязательств перед своими гражданами", - считает председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова. По данным МВД России, начиная с 2012 года средний размер взятки в РФ вырос в 5,4 раза - с 60 тысяч рублей до 328 тысяч рублей.

  • Уровень безработицы в регионах РФ

    Языком цифр: что происходит в российских регионах?

    Безработный Кавказ

    Уровень безработицы в регионах, особенно на Северном Кавказе, растет второй месяц подряд. По данным на 22 ноября 2017 года, в России насчитывается 719,4 тысяч безработных. Это усугубляется падением реальных доходов населения. По сравнению с началом года, в октябре 2017 года они снизились на 1,3 процента.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:50

Как торговая война между США и ЕС может сказаться на России?

Контекст

Языком цифр: что происходит в российских регионах?

Российские регионы близки к дефолту, говорится в новом докладе международного рейтингового агентства S&P. О социально-экономической ситуации в субъектах РФ - в инфографике DW. (01.12.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как торговая война между США и ЕС может сказаться на России?  

Трамп предложил России сделать выбор  

От российского газа до торговой войны с США: о чем говорила Меркель с Трампом - DW Новости  

Также по теме

Elektroofen im Edelstahlwerk Shanghai im Baosteel

США могут увеличить пошлины на сталь и алюминий из России 17.02.2018

Министерство торговли США предложило ввести 53-процентные пошлины на российскую сталь и 23-процентные - на алюминий.

Самые читаемые

Лица протеста на митингах "Он нам не царь" (фотогалерея)  

Смогут ли "Авиалинии Антонова" решить проблему авиаперевозок для НАТО?  

Как показать россиянам, что они не в кольце врагов?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно