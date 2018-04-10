Илья Яшин сообщил о выдвижении на выборах мэра Москвы

Оппозиционный политик Илья Яшин сообщил о намерении участвовать в выборах мэра Москвы, которые пройдут в 9 сентября. В заявлении, опубликованном в среду, 11 апреля, в соцсетях, председатель совета депутатов Красносельского района Москвы и один из лидеров движения "Солидарность" заявил о том, что считает "варварской" политику мэра Москвы Сергея Собянина, а также партии "Единая Россия" в отношении российской столицы. "Хочу изменить систему и развернуть город лицом к людям", - говорится в размещенном заявлении.

Одновременно Яшин заявил, что во главе муниципалитета ему удалось продемонстрировать, что "можно быть нормальным честным чиновником и приносить людям пользу". Он также указал, что при выдвижении своей кандидатуры опирается на "десятки муниципальных депутатов самых разных районов Москвы и активистов движения "Солидарность", а ближайшим союзником считает Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией.

Участвовать в праймериз и не вести кулуарные переговоры с мэрией

"Подтверждаю готовность участвовать в праймериз с другими кандидатами от демократических сил и верю, что смогу их выиграть. Обещаю не вести кулуарные переговоры с мэрией и не брать на себя неформальных обязательств в обмен на преодоление муниципального фильтра. Моя задача: добиться регистрации на выборах с вашей помощью через политическое давление", - написал Яшин в Facebook.

Ранее Яшин обвинил мэрию Москвы в заказе телевизионных сюжетов про его 84-летнюю бабушку, содержащуюся в частном пансионате для престарелых, и заявил о запугивании в преддверии выборов градоначальника. "В мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы. И посылают четкий сигнал: даже не думай, это будет бой без правил, мы будем бить по всему, что тебе дорого. Их расчет понятен - под таким давлением человек обычно отступает", - указал оппозиционер.

Материалы под заголовками "Тюрьма для стариков", "Последний приют" с обвинениями в адрес политика обнародовали интернет-издание "Лайф", а также федеральные каналы "ТВ Центр" и НТВ. "Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости - в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного Собянину", - убежден Яшин.

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