Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в травле его семьи | Новости из Германии о России | DW | 24.03.2018

Российский оппозиционер Илья Яшин обвинил мэрию Москвы в заказе телевизионных сюжетов про его 84-летнюю бабушку, содержащуюся в частном пансионате для престарелых "Гостеприимный" в Подмосковье. Об этом политик написал в субботу, 24 марта, на своей странице в Facebook.

"Хочу сказать прямо: заказчики этой подлости - в мэрии Москвы. Очевидным признаком этого является участие в травле моей бабушки телеканала ТВЦ, подконтрольного (мэру Сергею - Ред.) Собянину", - убежден Яшин.

Материалы под заголовками "Тюрьма для стариков", "Последний приют" с обвинениями в адрес политика обнародовали интернет-издание "Лайф", а также федеральные каналы "ТВ Центр" и НТВ.

"Запугивание в преддверии выборов мэра"

Кампанию в СМИ Яшин считает заказной и объясняет это запугиванием в преддверии выборов мэра Москвы, которые пройдут 9 сентября этого года. "В мэрии явно ждут, что я пойду против Собянина на выборы. И посылают четкий сигнал: даже не думай, это будет бой без правил, мы будем бить по всему, что тебе дорого. Их расчет понятен - под таким давлением человек обычно отступает", - написал оппозиционер.

По словам Яшина, съемочную группу пустили на территорию пансионата под нажимом прокуратуры. Руководство "Гостеприимного" предупредили, что если съемки не состоятся, правоохранительные органы "найдут" какие-нибудь нарушения" и оформят "постановление о закрытии" учреждения, утверждает он.

Яшин: Главное - слепить лживое "расследование"

Сама Александра Яшина "просила оставить ее в покое", "закрывалась от камеры", отмечает политик. По его словам, на страдающую от старческой деменции бабушку "давили наводящими вопросами". Главным было "слепить лживое "расследование" и растиражировать его в СМИ", заявляет он.

Официального комментария по поводу данной ситуации на момент написания материала от представителей мэрии Москвы или столичной прокуратуры пока не поступило.

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