 Илон Маск намерен открыть кондитерскую фабрику | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.05.2018
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Мир

Илон Маск намерен открыть кондитерскую фабрику

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск выдвинул идею создания конфетной фабрики в контескте заочного спора с главой корпорации Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом.

Илон Маск (фото из архива)

Илон Маск (фото из архива)

Бизнесмен и изобретатель Илон Макс планирует открыть кондитерскую фабрику. Об этом он сообщил в своем микроблоге в соцсети Twitter вечером 5 мая. "Это будет потрясающе. Я супер-супер серьезно", - написал Маск.

В одном из следующих постов основатель SpaceX, Tesla и других компаний спросил, с какой начинкой ему стоит производит конфеты. В ответ пользователи поделились своими предпочтениями, при этом одними из самых оригинальных предложений стали леденцы с логотипом Tesla и начинка в виде камней с Марса.

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Заочный спор Маска с главой Berkshire Hathaway

Идея создания кондитерской фабрики прозвучала в контексте заочного спора Маска с главой американской корпорации Berkshire Hathaway Уорреном Баффетом. Все началось с того, что на собрании акционеров Tesla Маск раскритиковал идею "экономического рва", которая была введена в Berkshire Hathaway и означает длительное конкурентное преимущество, позволяющее фирме зарабатывать намного больше, чем в среднем по сегменту.

В ответ Баффет отметил, что много компаний пользуются этой моделью, к примеру, принадлежащая Berkshire кондитерская фирма, и выразил сомнение, что Маск захочет конкурировать в этой области. Именно тогда миллиардер Маск и заявил о намерении открыть конфетную фабрику. В одном из последующих постов в Twitter он написал, что "построит ров и заполнит его конфетами".

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    Автор: Андрей Гурков


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