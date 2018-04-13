Из породы победительниц: вечно юная Клаудия Кардинале

Мужчины ложились у ее ног штабелями. Послушными котятами становились своенравные режиссеры. Итальянской диве с манящим взглядом и твердым характером исполнилось 80 лет.
Смотрите также:
Его готовили для того, чтобы войти в элиту "третьего рейха". Но судьба имела на него совсем другие планы. Знаменитому немецкому актеру Харди Крюгеру исполнилось 90 лет. (12.04.2018)
13 июля исполняется 75 лет киноактеру Харрисону Форду. Его прославили серии "Звездных войн", фильмы об Индиане Джонсе, "Игры патриотов" и многие другие фильмы, в которых он сыграл главную роль. (13.07.2017)
Умер актер Бад Спенсер. Он, как и, например, Софи Лорен и Леди Гага, известны нам не под настоящими именами, а под псевдонимами. И у каждого псевдонима - своя интересная история. (28.06.2016)
Более миллиона евро получили создатели новой экранизации приключенческих романов Карла Мая из государственной казны. (27.04.2015)
Легендарный итальянский певец, композитор, актер, режиссер, телеведущий, кумир миллионов и в 80 лет остается в прекрасной форме. (06.01.2018)