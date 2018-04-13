 Из породы победительниц: вечно юная Клаудия Кардинале | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 15.04.2018
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Культура и стиль жизни

Из породы победительниц: вечно юная Клаудия Кардинале

Мужчины ложились у ее ног штабелями. Послушными котятами становились своенравные режиссеры. Итальянской диве с манящим взглядом и твердым характером исполнилось 80 лет.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Неприступная богиня

    Клаудия Кардинале во многом отличается от прочих киноэкранных богинь: она никогда не раздевалась полностью перед камерой и никогда не ложилась под нож хирургам, чтобы сохранить вечную молодость с помощью пластических операций. Легендарной стала и ее неприступность: за кадром она давала от ворот поворот самым восхитительным экранным небожителям, от Тони Кертиса до Алена Делона.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Гипнотизирующий взгляд

    Кинематограф сам пришел к ней на поклон и попросил стать его прекрасной дивой. Актерскому мастерству она училась уже на съемочной площадке у таких режиссеров, как Феллини и Висконти. Последний говорил ей: "Все, о чем молчат твои губы, должны говорить твои глаза". Завораживающий, многообещающий взгляд стал ее фирменным знаком в кино.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Неукротимая дикарка

    Самая желанная, по определению журнала Life, женщина планеты, как это ни странно, в детстве считала себя уродиной. Уже тогда не худышка, но пацанка по характеру, она предпочитала драться с мальчишками и прыгать на поезд на полном ходу. Неудивительно, что она стала идеальной актрисой для спагетти-вестернов, ковбойских фильмов, которые снимали в шестидесятые годы в Италии.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Самая красивая итальянка Туниса

    Ее путь в кинематограф начался с непредвиденной победы на конкурсе красоты в Тунисе, где она родилась в семье итальянцев с Сицилии. За звание самой прекрасной итальянки Туниса боролась сестра Клаудии, блондинка с голубыми глазами, которая считалась в семье первой красавицей. И вот неожиданно Клаудию вытягивают из толпы, ведут на сцену и объявляют победительницей!

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Когда гора идет к Магомету

    Наградой за победу на конкурсе красоты была поездка на кинофестиваль в Венецию. Клаудия поехала, осмотрелась и решила остаться в Италии. И даже тогда она и не думала о карьере в кино. Намеревалась стать учительницей. Омару Шарифу пришлось лично ходить к ней с челобитной до тех пор, пока она не согласилась. В 20 лет она сыграла свою первую роль в фильме "Гоха".

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Рождение дивы

    На "фабрике грез" прекрасная дикарка преобразилась в экзотическую диву. Римский продюсер Франко Кристальди, ставший ее ментором и впоследствии первым мужем, выбирал для нее одежду и прически, разрешал худеть или полнеть. Ей пришлось поменять полученные при рождении имя и фамилию. Так Клод Кардинал стала Клаудией Кардинале.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    С французским акцентом

    Низкий тембр голоса был не единственной причиной, по которой поначалу ее озвучивали профессиональные актрисы. Кардинале не владела итальянским языком. В ее семье говорили на сицилийском диалекте, официальным языком в Тунисе был французский. Лишь в фильме "8 ½" зрители услышали ее настоящий голос.

  • Клаудия Кардинале и Ален Делон

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Одна на всех

    Пополам делить музу пришлось Феллини и Висконти, которые в одно и то же время работали над своими шедеврами "Восемь с половиной" и "Леопард". Актриса курсировала между Римом и Сицилией, постоянно перекрашивала волосы (Феллини она нужна была ангелоподобной, а Висконти - знойной) и заново привыкала к стилю работы двух очень разных режиссеров. Партнером Кардинале в "Леопарде" был Ален Делон.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Международный паркет

    В 1963 году на киноэкраны вышел еще один шедевр с участием Клаудии Кардинале - "Розовая пантера" американского режиссера Блейка Эдвардса. Криминальная комедия, первая из серии фильмов об инспекторе Клузо, стала первым неитальянским фильмом Клаудии Кардинале. Ее партнер по фильму Дэвид Нивен назвал ее лучшим итальянским изобретением после спагетти.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Любовь без соблазнов

    С самого начала стремительной карьеры Клаудии Кардинале в кино ей везло на именитых режиссеров и партнеров. На съемках фильма "Картуш" Жан-Поль Бельмондо покорил ее сердце: влюбленная Клаудия, чтобы не отставать от него, также отказалась от дублера. Но соблазнить себя не дала.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Самый сладкий поцелуй

    Отказала она даже неотразимому Алену Делону. Во время съемок "Леопарда" Висконти и Делон заключили пари, что последний соблазнит неприступную диву. Кардинале не сдалась, но поцелуи во время любовных сцен запомнила как самые головокружительные из всех, что ей довелось испытать на съемочной площадке.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Иммунитет на сердцеедов

    Не удалось соблазнить актрису даже опытному сердцееду Марчело Мастрояни. "Клаудия похожа на кошку, которая позволяет себя ласкать, лежа на диване, - говорил про свою любимую актрису боготворимый ею Лукино Висконти. - Но осторожно: кошка может превратиться в тигрицу, которая проглотит дрессировщика".

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Русская блондинка

    В СССР Клаудию Кардинале уже знали по фильмам Висконти, когда в конце 60-х Михаил Калатозов задумал экранизировать историю неудачной экспедиции Умберто Нобиле на Северный полюс. Франко Кристальди предложил неслыханные по тем временам 10 миллионов долларов на картину при условии, что его Клаудия получит в фильме роль. В "Красной палатке" собрались поистине известнейшие актеры того времени.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Угроза для мужчин

    В культовом вестерне Серджио Леоне "Однажды на Диком Западе" она играет сильную и независимую женщину, которая начинает на новом месте с нуля и не дает себя использовать мужчинам. Все как в ее собственной жизни. Тем не менее, жена Генри Фонда специально приезжала на съемки, чтобы следить за поведением мужа во время любовных сцен с Кардинале. Фильм стал кульминацией ее кинокарьеры.

  • Клаудия Кардинале и Бриджит Бардо

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    BB и СС

    В 1971 году Клаудия снялась в комедийном вестерне "Нефтедобытчицы" у режиссера Кристиана-Жака, постановщика "Фанфана-тюльпана". Ее партнершей была Брижит Бордо. Два "секс-символа" в одном фильме! Самое позднее после этих съемок слухи о мнимой вражде BB и СС развеялись. Они никогда не были конкурентками, но остались подругами на долгие годы.

  • Клаудия Кардинале в фильме Фицкарральдо

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Кардинале и немцы

    К концу 60-х годов эпоха пышной женственности в кино закончилось. Но Клаудия не сдается. В 1982 году она снова в центре внимания - на Каннском фестивале Вернер Херцог получил режиссерский приз за свой эпический шедевр "Фицкарральдо". Партнер Кардинале в этом фильме -Клаус Кински. В 2002 году ее награждают почетным "Золотым медведем" на кинофестивале в Берлине.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Продолжение следует

    Ностальгия ей неведома. Вчерашним днем, сказала как-то актриса в одном интервью, живут только неудачники. И после завершения активной карьеры в кино ее жизнь не закончилась. Светские рауты в Париже, путешествия по всему миру, роли в театре и иногда в кино. Молодость сохраняют не ботокс и подтяжки. Клаудия Кардинале просто знает, как надо жить, чтобы навсегда оставаться молодой.

    Автор: Элла Володина


  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Неприступная богиня

    Клаудия Кардинале во многом отличается от прочих киноэкранных богинь: она никогда не раздевалась полностью перед камерой и никогда не ложилась под нож хирургам, чтобы сохранить вечную молодость с помощью пластических операций. Легендарной стала и ее неприступность: за кадром она давала от ворот поворот самым восхитительным экранным небожителям, от Тони Кертиса до Алена Делона.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Гипнотизирующий взгляд

    Кинематограф сам пришел к ней на поклон и попросил стать его прекрасной дивой. Актерскому мастерству она училась уже на съемочной площадке у таких режиссеров, как Феллини и Висконти. Последний говорил ей: "Все, о чем молчат твои губы, должны говорить твои глаза". Завораживающий, многообещающий взгляд стал ее фирменным знаком в кино.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Неукротимая дикарка

    Самая желанная, по определению журнала Life, женщина планеты, как это ни странно, в детстве считала себя уродиной. Уже тогда не худышка, но пацанка по характеру, она предпочитала драться с мальчишками и прыгать на поезд на полном ходу. Неудивительно, что она стала идеальной актрисой для спагетти-вестернов, ковбойских фильмов, которые снимали в шестидесятые годы в Италии.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Самая красивая итальянка Туниса

    Ее путь в кинематограф начался с непредвиденной победы на конкурсе красоты в Тунисе, где она родилась в семье итальянцев с Сицилии. За звание самой прекрасной итальянки Туниса боролась сестра Клаудии, блондинка с голубыми глазами, которая считалась в семье первой красавицей. И вот неожиданно Клаудию вытягивают из толпы, ведут на сцену и объявляют победительницей!

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Когда гора идет к Магомету

    Наградой за победу на конкурсе красоты была поездка на кинофестиваль в Венецию. Клаудия поехала, осмотрелась и решила остаться в Италии. И даже тогда она и не думала о карьере в кино. Намеревалась стать учительницей. Омару Шарифу пришлось лично ходить к ней с челобитной до тех пор, пока она не согласилась. В 20 лет она сыграла свою первую роль в фильме "Гоха".

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Рождение дивы

    На "фабрике грез" прекрасная дикарка преобразилась в экзотическую диву. Римский продюсер Франко Кристальди, ставший ее ментором и впоследствии первым мужем, выбирал для нее одежду и прически, разрешал худеть или полнеть. Ей пришлось поменять полученные при рождении имя и фамилию. Так Клод Кардинал стала Клаудией Кардинале.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    С французским акцентом

    Низкий тембр голоса был не единственной причиной, по которой поначалу ее озвучивали профессиональные актрисы. Кардинале не владела итальянским языком. В ее семье говорили на сицилийском диалекте, официальным языком в Тунисе был французский. Лишь в фильме "8 ½" зрители услышали ее настоящий голос.

  • Клаудия Кардинале и Ален Делон

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Одна на всех

    Пополам делить музу пришлось Феллини и Висконти, которые в одно и то же время работали над своими шедеврами "Восемь с половиной" и "Леопард". Актриса курсировала между Римом и Сицилией, постоянно перекрашивала волосы (Феллини она нужна была ангелоподобной, а Висконти - знойной) и заново привыкала к стилю работы двух очень разных режиссеров. Партнером Кардинале в "Леопарде" был Ален Делон.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Международный паркет

    В 1963 году на киноэкраны вышел еще один шедевр с участием Клаудии Кардинале - "Розовая пантера" американского режиссера Блейка Эдвардса. Криминальная комедия, первая из серии фильмов об инспекторе Клузо, стала первым неитальянским фильмом Клаудии Кардинале. Ее партнер по фильму Дэвид Нивен назвал ее лучшим итальянским изобретением после спагетти.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Любовь без соблазнов

    С самого начала стремительной карьеры Клаудии Кардинале в кино ей везло на именитых режиссеров и партнеров. На съемках фильма "Картуш" Жан-Поль Бельмондо покорил ее сердце: влюбленная Клаудия, чтобы не отставать от него, также отказалась от дублера. Но соблазнить себя не дала.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Самый сладкий поцелуй

    Отказала она даже неотразимому Алену Делону. Во время съемок "Леопарда" Висконти и Делон заключили пари, что последний соблазнит неприступную диву. Кардинале не сдалась, но поцелуи во время любовных сцен запомнила как самые головокружительные из всех, что ей довелось испытать на съемочной площадке.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Иммунитет на сердцеедов

    Не удалось соблазнить актрису даже опытному сердцееду Марчело Мастрояни. "Клаудия похожа на кошку, которая позволяет себя ласкать, лежа на диване, - говорил про свою любимую актрису боготворимый ею Лукино Висконти. - Но осторожно: кошка может превратиться в тигрицу, которая проглотит дрессировщика".

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Русская блондинка

    В СССР Клаудию Кардинале уже знали по фильмам Висконти, когда в конце 60-х Михаил Калатозов задумал экранизировать историю неудачной экспедиции Умберто Нобиле на Северный полюс. Франко Кристальди предложил неслыханные по тем временам 10 миллионов долларов на картину при условии, что его Клаудия получит в фильме роль. В "Красной палатке" собрались поистине известнейшие актеры того времени.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Угроза для мужчин

    В культовом вестерне Серджио Леоне "Однажды на Диком Западе" она играет сильную и независимую женщину, которая начинает на новом месте с нуля и не дает себя использовать мужчинам. Все как в ее собственной жизни. Тем не менее, жена Генри Фонда специально приезжала на съемки, чтобы следить за поведением мужа во время любовных сцен с Кардинале. Фильм стал кульминацией ее кинокарьеры.

  • Клаудия Кардинале и Бриджит Бардо

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    BB и СС

    В 1971 году Клаудия снялась в комедийном вестерне "Нефтедобытчицы" у режиссера Кристиана-Жака, постановщика "Фанфана-тюльпана". Ее партнершей была Брижит Бордо. Два "секс-символа" в одном фильме! Самое позднее после этих съемок слухи о мнимой вражде BB и СС развеялись. Они никогда не были конкурентками, но остались подругами на долгие годы.

  • Клаудия Кардинале в фильме Фицкарральдо

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Кардинале и немцы

    К концу 60-х годов эпоха пышной женственности в кино закончилось. Но Клаудия не сдается. В 1982 году она снова в центре внимания - на Каннском фестивале Вернер Херцог получил режиссерский приз за свой эпический шедевр "Фицкарральдо". Партнер Кардинале в этом фильме -Клаус Кински. В 2002 году ее награждают почетным "Золотым медведем" на кинофестивале в Берлине.

  • Клаудия Кардинале

    Вечно юная Клаудия Кардинале

    Продолжение следует

    Ностальгия ей неведома. Вчерашним днем, сказала как-то актриса в одном интервью, живут только неудачники. И после завершения активной карьеры в кино ее жизнь не закончилась. Светские рауты в Париже, путешествия по всему миру, роли в театре и иногда в кино. Молодость сохраняют не ботокс и подтяжки. Клаудия Кардинале просто знает, как надо жить, чтобы навсегда оставаться молодой.

    Автор: Элла Володина


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  • Жан-Поль Бельмондо

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

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    Жизнь в атмосфере творчества

    Жан-Поль Бельмондо родился в местечке Нёйи-сюр-Сен рядом с легендарным Булонским лесом. Его родители принадлежали к парижской богеме: отец был скульптором, мать - танцовщицей. В их доме собирались именитые художники, писатели. Одним из близких друзей был Альбер Камю. Воздухом искусства Жан-Поль дышал с детства. И позже - так же, как и его брат и сестра - он связал свою жизнь с кинематографом.

  • Кадр из фильма На последнем дыхании (1960)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Первый успех в кино

    Дебютная полнометражка Жан-Люка Годара "На последнем дыхании" (1960) считается классикой и точкой отсчета "французской новой волны". Для Бельмондо же это была киноавантюра. Первые роли успеха не принесли, а эта досталась ему случайно: заболел утвержденный на нее Жан-Клод Бриали. Из-за крохотного бюджета сценарий писали на ходу, приходилось много импровизировать. Но итог превзошел все ожидания.

  • Жан-Поль Бельмондо и Элоди Константен

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    Первый брак

    Позитивная энергетика, открытая улыбка и сражающий наповал мужской шарм, которому завидовал даже Ален Делон, обеспечили Жан-Полю оглушительный успех у зрителей, особенно у их прекрасной половины. Официально он был женат лишь дважды. Первой его женой стала танцовщица Элоди Константен. Они поженились в 1953 году и прожили в браке 13 лет. У них родились сын и две дочери.

  • Лента Сирена с Миссисипи (1969)

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    Перенести на экран роман Уильяма Айриша "Вальс в темноте" Франсуа Трюффо хотел давно. И именно он настоял на участии Бельмондо в этом фильме. Но снятая в итоге лента "Сирена с "Миссисипи" (1969) была встречена прохладно - и зрителями, и прессой, и критикой. Бельмондо привыкли видеть триумфатором, а не обманутым влюбленным, которым манипулирует женщина, пусть ее и играла красавица Катрин Денёв.

  • Фильм Чудовище (1977)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Восстановление репутации

    Фильм "Чудовище" (1977) Клода Зиди вернул Бельмондо его имидж. Знаменитый француз продемонстрировал в нем всю многогранность своего таланта - блестяще сыграл сразу две характерные роли и сам исполнил большинство каскадерских трюков, постояв даже на крыле летящего самолета. Без травм не обошлось, зато популярность картины, где Бебель сыграл в тандеме с секс-символом 1970-х Ракель Уэлч, зашкаливала.

  • Профессионал (1981)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Не только бесшабашный авантюрист

    С выходом в прокат политического триллера Жоржа Лотнера "Профессионал" (1981) поклонники узнали Бельмондо как глубокого актера драматического жанра. Жан-Поль выступает в нем в роли героя-одиночки - "старого волка" из спецслужб, который обводит вокруг пальца разведывательную организацию целого государства и достигает своей цели, но в конце концов погибает. Зрители выходили из кинозалов со слезами.

  • В комедии Жерара Ури Ас из асов (1982)

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Опасные трюки - без дублера

    В комедии Жерара Ури "Ас из асов" (1982) Бельмондо с блеском играет бывшего военного летчика, в 1936 году в качестве тренера французской боксерской команды прибывшего на Олимпиаду в Берлин, где помогает одной еврейской семье бежать от нацистов. Актер вновь проявил тут свой талант каскадера. К слову, в юности он всерьез занимался боксом и даже был чемпионом Парижа по боксу в полусреднем весе.

  • Жан-Поль Бельмондо и балерина Натти Тардивель

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Второй брак

    После развода с Элоди Константен у Бельмондо было море возлюбленных, но под венец он идти не решался. Он женится во второй раз лишь в 2002 году - в 70-летнем возрасте. Его избранницей стала манекенщица и балерина Натти Тардивель. Она была моложе супруга на 32 года. В этом браке родилась дочь. К слову, никто из детей по стопам отца не пошел. Лишь сын, экс-гонщик "Формулы-1", один раз снялся в кино.

  • Жан-Поль Бельмондо с с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Скандальная интрижка

    Брак Бельмондо с Натти Тардивель продержался шесть лет, но на этом, даже несмотря на перенесенный инсульт, прекращать любовные похождения Бебель вовсе не собирался. Он завязал интрижку с бельгийской моделью Барбарой Гандольфи, которая моложе актера на 40 лет. Они прожили вместе четыре года, а разошлись со скандалом: оказалось, что любовница тайком переводила его деньги на свой счет.

  • Лучшая пара вечера

    Бунтарь с неотразимой улыбкой: Жан-Поль Бельмондо

    Лучшая пара вечера

    На этом фото Жан-Поль Бельмондо запечатлен с ослепительной Моникой Беллуччи 5 февраля 2018 года в Париже на 23-й церемонии вручения французской кинопремии "Люмьер". Звездная итальянская актриса явилась туда в качестве почетной гостьи, а Бебель - в качестве ее кавалера. Они не сводили друг с друга глаз и просто блистали на красной дорожке, больше всех притягивая к себе внимание репортеров.

    Автор: Наталия Королева


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Вечно юная Клаудия Кардинале

Мужчины ложились у ее ног штабелями. Послушными котятами становились своенравные режиссеры. Кинодиве с манящим взглядом и твердым характером исполнилось 80 лет. (13.04.2018)  

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