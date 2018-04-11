 Из-за санкций США ″Русал″ попросил клиентов платить в евро | Новости из Германии о России | DW | 11.04.2018
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Россия

Из-за санкций США "Русал" попросил клиентов платить в евро

Пострадавшая от санкций США компания Дерипаски "Русал" "ввела план обороны, как это ранее делал Иран", сообщает Reuters. По словам его источника, ряд клиентов "Русала" уже перешли на расчеты в евро.

Завод Русала в Каменске-Уральском

Завод "Русала" в Каменске-Уральском

После введения США новых санкций подпавшая под них российская алюминиевая компания "Русал" попросила своих клиентов расплачиваться в евро вместо доллара. Об этом сообщает информагентство Reuters в среду, 11 апреля, со ссылкой на информированный источник. По его словам, некоторые клиенты компании миллиардера Олега Дерипаски уже перешли на оплату в евро.

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"Русал" "ввел план обороны, как это ранее делал Иран", - отметил собеседник Reuters. Он объяснил, что несколько лет назад Иран стал расплачиваться золотом, нефтью и японской йеной за товары, которые обычно покупают за доллары. Это произошло после того, как США ввели санкции против Тегерана в связи с его ядерной программой.

После введения санкций США 6 апреля акции "Русала" стали резко дешеветь на всех биржах. Компания предупредила о риске технического дефолта в отношении ряда кредитных обязательств, а состояние Дерипаски, которому принадлежит значительная доля "Русала", сократилось почти на четверть - на 1,3 млрд долларов.

24 бизнесмена и чиновника, 14 компаний

США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". В их числе миллиардер Олег Дерипска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Штрафные меры наложены также на "Русал" и еще 13 российских компаний. Все находящиеся на территории США активы компаний и частных лиц, попавших под санкции, будут заморожены. Американцам также запрещается вести какой-либо бизнес с теми, кто занесен в санкционные списки. 

Глава Минфина США Стивен Мнучин пояснил, что санкции не связаны с конкретными правонарушениями, а введены в ответ на "вредоносную деятельность России". Речь идет о наказании Москвы за все ее деяния последнего времени, включая аннексию Крыма, поддержку сирийского режима и попытки подорвать западную демократию.

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