Из дела Титиева пропали его личные вещи

Оюб Титиев и его защитники при изучении вещдоков не досчитались видорегистратора, травматического пистолета, телефонов и планшета. Все это было у Титиева при задержании.
Из дела главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева пропали личные вещи, которые были у него при задержании. Об этом в четверг, 17 мая, сообщается на сайте "Мемориала".
О пропаже стало известно накануне, когда Титиев вместе со своими адвокатами изучал материалы дела и приобщенные к нему вещественные доказательства. Так, они не досчитались видеорегистратора и дорогостоящего оборудования для отслеживания маршрута автомобиля, которые являются собственностью "Мемориала". Из личных вещей Титиева пропали травматический пистолет и патроны к нему, разрешение на ношение оружия, три мобильных телефона, планшет и бумаги.
Все эти вещи были у него с собой во время задержания 9 января. Полицейские тогда вынули сумку Титиева из машины, она осталась в ОМВД. "Мемориал" заключает, что они и имеют отношение к пропаже вещей.
"Очевидно, что хищение предметов непосредственно связано с фабрикацией уголовного дела против Титиева; нельзя исключить и того, что это преступление может получить дальнейшее криминальное развитие, в частности, травматический пистолет ТТ может быть переделан в боевое оружие", - говорит адвокат Титиева Петр Заикин.
Оюб Титиев был задержан в Чечне 9 января. Полиция заявила об обнаружении у него около 180 граммов марихуаны. Правозащитнику предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), максимальное наказание по ней - 10 лет лишения свободы.
Смотрите также: