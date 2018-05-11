 Израиль удвоит численность войск на границе из-за переезда посольства США в Иерусалим | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 13.05.2018
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Мир

Израиль удвоит численность войск на границе из-за переезда посольства США в Иерусалим

Три дополнительных бригады израильской пехоты будут расположены на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан на следующей неделе, когда США планируют перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Солдаты армии Израиля

Израиль намерен удвоить численность своих войск на границе с сектором Газа и Западным берегом реки Иордан. Об этом в субботу, 12 мая, сообщило агентство AFP со ссылкой на источник в израильской армии.

По данным AFP, эти меры будут предприняты в связи с предстоящим переездом посольства США в Иерусалим и возможной эскалацией конфликта с Палестиной. В общей сложности израильские границы будут усилены тремя бригадами пехоты. Посольство будет открыто в понедельник, 14 мая.

Контекст

Провозглашение государства Израиль 70 лет назад напрямую связано с Германией и Холокостом. Поэтому отношения между Израилем и ФРГ считаются "особыми" - хотя это не так, пишет Михаэль Вольфзон. (18.04.2018)

В поддержку резолюции Генассамблеи ООН проголосовали 128 стран, в том числе Германия. Палестинцы выразили удовлетворение тем, что мировое сообщество поддерживает права палестинского народа. (21.12.2017)

Израильская армия уничтожила тайный тоннель ХАМАС

Также в субботу израильская авиация уничтожила тайный тоннель, прорытый боевиками ХАМАСа на территорию Израиля. Тоннель находился рядом с КПП "Эрез".

По словам представителя израильской армии Йонатана Конрикуса, тоннель длиной в километр предназначался для тайного проникновения боевиков в Израиль и был практически полностью готов для использования.

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что США признали Иерусалим столицей Израиля, и объявил о переносе туда посольства из Тель-Авива. В ответ Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов приняла резолюцию, призывающую Вашингтон пересмотреть данное решение

Трамп выступит на церемонии переноса посольства из Тель-Авива с видеообращением. Американскую правительственную делегацию возглавит замминистра обороны США Джон Салливан. В Иерусалим прибудут также министр финансов Стивен Мнушин, дочь главы Белого дома Иванка Трамп, ее муж и советник президента Джаред Кушнер и спецпосланник США на Ближнем Востоке Джейсон Гринблатт. 

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Gemeinfrei)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Османы и британцы

    В 1535 году, после захвата Египта и арабских стран османскими турками, Иерусалим вошел в состав Османской империи. Во время Первой мировой войны, после победы британских войск над османами в 1917 году, находившийся на территории Палестины город переходит под контроль Великобритании.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

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    После Второй мировой войны британцы отказались от мандата на Палестину. Генассамблея ООН проголосовала за разделение Палестины на две части, чтобы создать новую родину для переживших Холокост евреев. После провозглашения Израилем независимости ряд арабских стран объявили ему войну. Иерусалим был разделен на восточную часть, контролируемую Иорданией, и западную, контролируемую Израилем.

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    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Борьба за Восточный Иерусалим

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  • Bildergalerie Zankapfel Jerusalem (Getty Images/AFP/A. Gharabli)

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Исламские святыни

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  • Вид на Иерусалим сверху

    Древний Иерусалим - яблоко раздора

    Неопределенный статус

    Иерусалим и по сей день остается камнем преткновения на пути к миру между Израилем и Палестиной. В 1980 году Израиль провозгласил древний город своей "вечной и неделимой столицей". После того как в 1988 году Иордания отказалась от своих претензий на Западный берег реки Иордан и Иерусалим, палестинцы приняли декларацию о независимости, одновременно с этим объявив Восточный Иерусалим своей столицей.

    Автор: Инес Айзеле, Александра Елкина


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