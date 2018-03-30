Израиль приостановил соглашение с ООН о высылке африканских мигрантов

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил соглашение с ООН о высылке африканских мигрантов в Европу и легализации части из них в Израиле. Об этом Нетаньяху написал на своей странице Facebook в понедельник, 2 апреля.

Глава израильского правительства отметил, что прежде чем принимать окончательное решение, он совместно с главой МВД собирается встретиться с представителями администрации южных районов Тель-Авива, где разместились мигранты из Судана и Эритреи.

По словам самого Биньямина Нетаньяху, соглашение с ООН предусматривает переселение около 16 тысяч африканцев в такие развитые страны как Канада, Германия и Италия. При этом власти Израиля обязуются легализовать у себя примерно такое же количество мигрантов, распределить их по стране и помочь с трудоустройством.

В Германии и Италии отрицают соглашение с Израилем

Изначально Израиль планировал выдворить около 37 тысяч мигрантов из Уганды и Эритреи в третью африканскую страну - Руанду, однако та, по словам Нетаньяху, отказалась их принимать. Планы массовой депортации вызвали резкую критику в ООН.

Между тем, Германия и Италия отрицают наличие какого-либо соглашения с Израилем о приеме африканских мигрантов. "Министерству внутренних дел ФРГ неизвестно о каком-либо конкретном запросе со стороны Израиля о приеме мигрантов", - заявили в ведомстве в понедельник.

В правительстве Израиля объяснили местным СМИ, что Германия, Канада и Италия были названы лишь в качестве примера, а проведение переговоров о приеме беженцев западными странами лежит на ООН.

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