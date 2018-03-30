 Израиль приостановил соглашение с ООН о высылке африканских мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.04.2018
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Мир

Израиль приостановил соглашение с ООН о высылке африканских мигрантов

В Германии и Италии отрицают наличие соглашения с Израилем о приеме африканских мигрантов. Дальнейшая судьба около 37 тысяч человек пока остается под вопросом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приостановил соглашение с ООН о высылке африканских мигрантов в Европу и легализации части из них в Израиле. Об этом Нетаньяху написал на своей странице Facebook в понедельник, 2 апреля.

Глава израильского правительства отметил, что прежде чем принимать окончательное решение, он совместно с главой МВД собирается встретиться с представителями администрации южных районов Тель-Авива, где разместились мигранты из Судана и Эритреи.

Контекст

Выходцам из Чечни, которые пытаются въехать в Польшу и получить статус беженцев, помогают правозащитники и польские волонтеры. С наступлением теплой погоды число мигрантов может снова возрасти. (11.03.2018)

Благотворительная организация Tafel Essen, которая занимается раздачей продуктов питания нуждающимся, отказалась обслуживать мигрантов. Это вызвало жесткую критику и широкий общественный резонанс. (28.02.2018)

По словам самого Биньямина Нетаньяху, соглашение с ООН предусматривает переселение около 16 тысяч африканцев в такие развитые страны как Канада, Германия и Италия. При этом власти Израиля обязуются легализовать у себя примерно такое же количество мигрантов, распределить их по стране и помочь с трудоустройством.

В Германии и Италии отрицают соглашение с Израилем

Изначально Израиль планировал выдворить около 37 тысяч мигрантов из Уганды и Эритреи в третью африканскую страну - Руанду, однако та, по словам Нетаньяху, отказалась их принимать. Планы массовой депортации вызвали резкую критику в ООН.

Между тем, Германия и Италия отрицают наличие какого-либо соглашения с Израилем о приеме африканских мигрантов. "Министерству внутренних дел ФРГ неизвестно о каком-либо конкретном запросе со стороны Израиля о приеме мигрантов", - заявили в ведомстве в понедельник.

В правительстве Израиля объяснили местным СМИ, что Германия, Канада и Италия были названы лишь в качестве примера, а проведение переговоров о приеме беженцев западными странами лежит на ООН.

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    Автор: Ирина Филатова


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