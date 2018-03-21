Израиль признался в уничтожении сирийского атомного реактора в 2007 году | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018

Израиль снял гриф секретности с информации о военной операции по уничтожению сирийского атомного реактора, которая состоялась в 2007 году. Об этом в среду, 21 марта, сообщили представители вооруженных сил страны.

По их словам, в сентябре 2017 года бомбовый удар израильской авиации уничтожил исследовательский комплекс, являвшийся центральной частью сирийского атомного проекта. Комплекс находился в пустыне в регионе Дайр-эз-Заур на границе с Ираком.

"Послание, которое несет эта атака, заключается в том, что государство Израиль не допустит создания тех возможностей, которые потенциально угрожают его существованию", - прокомментировали эту информацию в израильском военном ведомстве.

По данным военных, комплекс был уничтожен полностью и не мог быть восстановлен. Решение об уничтожении реактора "является одним из самых важных, принятых здесь за последние 70 лет", говорят в военном ведомстве, указывая на то, что спустя несколько лет провинция попала в руки "Исламского государства", и реактором могли бы завладеть террористы.

Предупреждение Тегерану

Агентство AP считает, что обнародование этой секретной информации может являться сигналом и предупреждением для Ирана.В феврале премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в резкой форме предостерег Иран от эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "Мой посыл к диктаторам в Тегеране таков: не испытывайте решительность Израиля", - заявил Нетаньяху на Мюнхенской конференции по безопасности.

Глава израильского правительства назвал Иран "самой большой угрозой в мире" и продемонстрировал публике кусок металла, утверждая, что это "часть иранского беспилотника или то, что от него осталось после того, как мы его сбили".

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