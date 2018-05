Израиль победил на "Евровидении-2018" в Лиссабоне

На конкурсе "Евровидение-2018" , который завершился в Лиссабоне поздно вечером 12 мая, победила Нетта Барзилай, представлявшая Израиль. Ее электро-поп композиция "Toy" стала ответом на дебаты #metoo.

Главной конкуренткой 25-летней израильтянки была Элени Фурейра с Кипра, которая в итоге заняла 2-е место с танцевальной композицией "Fuego". Тройку лидеров замкнул Цезарь Сампсон из Австрии.

Успех Германии на "Евровидении" в Лиссабоне

За Германию выступал 28-летний Михаэль Шульте (Michael Schulte) с балладой "You let me walk alone". В минувшие три года представители этой страны, которой не надо проходить отборочный тур как одному из крупнейших плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса - Европейского вещательного союза, крайне неудачно выступали на "Евровидении". Два раза подряд они заняли последние место и один раз - предпоследнее. В Лиссабоне Шульте занял 4-е место.

Впервые с 2000 года Россия не прошла отборочный тур. Юлия Самойлова с песней "I won't break" не получила достаточного количества баллов от жюри и зрителей во втором полуфинале конкурса. Но в финале выступило трио "DoReDos" из Молдавии. На конкурсе коллектив продюсирует Филипп Киркоров. Эта песня заняла 10-е место. Успешными были и выступления Иевы Засимаускайте из Литвы (12-е место), и Элины Нечаевой (8-е место) из Эстонии. Украинец Melovin занял 17-е место.

Во время финального шоу на сцене Altice Arena в Лиссабоне выступил и победитель прошлого "Евровидения" Салвадор Собрал. В конце 2017 года 28-летний Собрал перенес операцию по пересадке сердца, и это было его первое появление на публике.

