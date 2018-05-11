Израиль победил на "Евровидении-2018" в Лиссабоне

На конкурсе "Евровидение-2018" , который завершился в Лиссабоне поздно вечером 12 мая, победила Нетта Барзилай, представлявшая Израиль. Ее электро-поп композиция "Toy" стала ответом на дебаты #metoo.
Главной конкуренткой 25-летней израильтянки была Элени Фурейра с Кипра, которая в итоге заняла 2-е место с танцевальной композицией "Fuego". Тройку лидеров замкнул Цезарь Сампсон из Австрии.
Успех Германии на "Евровидении" в Лиссабоне
За Германию выступал 28-летний Михаэль Шульте (Michael Schulte) с балладой "You let me walk alone". В минувшие три года представители этой страны, которой не надо проходить отборочный тур как одному из крупнейших плательщиков взносов в казну правообладателя конкурса - Европейского вещательного союза, крайне неудачно выступали на "Евровидении". Два раза подряд они заняли последние место и один раз - предпоследнее. В Лиссабоне Шульте занял 4-е место.
Впервые с 2000 года Россия не прошла отборочный тур. Юлия Самойлова с песней "I won't break" не получила достаточного количества баллов от жюри и зрителей во втором полуфинале конкурса. Но в финале выступило трио "DoReDos" из Молдавии. На конкурсе коллектив продюсирует Филипп Киркоров. Эта песня заняла 10-е место. Успешными были и выступления Иевы Засимаускайте из Литвы (12-е место), и Элины Нечаевой (8-е место) из Эстонии. Украинец Melovin занял 17-е место.
Во время финального шоу на сцене Altice Arena в Лиссабоне выступил и победитель прошлого "Евровидения" Салвадор Собрал. В конце 2017 года 28-летний Собрал перенес операцию по пересадке сердца, и это было его первое появление на публике.
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Новое веяние
После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмекеров и экспертов "Евровидения"…
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"Евровидение-2018": чего ожидать
В ключе #MeToo
Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Норвежское дежавю
У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Главный сюрприз
Едва ли не главная неожиданность "Евровидения-2018" - выступление литовской певицы Евы Засимаускайте. Поначалу букмекеры считали, что она вообще не выйдет в финал, но после ее блестящего выступления в полуфинале Ева - в числе фаворитов конкурса. Ее песня "Wenn we´re old" романтична и трогательна.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Эффектное шоу
Представитель Украины Melovin (это сценический псевдоним Константина Бочарова) поразил зрителей второго полуфинала своим "технологичным" шоу и линзой в глазу. Сценография и хореография этого шоу стали не просто иллюстрацией к его песне "Under the Ladder" ("Под лестницей"), хотя лестница на сцене была. А также рояль и много огня.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Электро-поп о беженцах
По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Самые высокие ноты
Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Семейная династия
У шведа Беньямина Ингроссо - итальянские корни. С "Евровидением" у него, так сказать, родственные связи: его родители познакомились, выступая вместе на шведском отборочном конкурсе, а жена его дяди Шарлотта Перелли даже выиграла в 1999 году "Евровидение". Уже ребенком он выступал в мюзиклах, брал уроки фортепьяно и игры на гитаре. Обещал, что в случае победы в Лиссабоне пройдется по сцене колесом.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поющий Ди Каприо из Чехии
Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Болгарская мистика
Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Песня на счастье
"My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Огонь с Кипра
Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Поп-королева из Финляндии
Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.
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"Евровидение-2018": чего ожидать
Шансы Германии
Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.
Автор: Татьяна Вайнман