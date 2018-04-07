Израиль отказался комментировать авианалет на сирийскую авиабазу

Израиль отказался комментировать сообщения о причастности к ракетному удару по военной базе сирийских войск Т-4 (Тайфур) в провинции Хомс. В ночь на понедельник, 9 апреля, представитель израильской армии заявила, что не намерена комментировать эту информацию. Базирующийся в Ливане арабский телеканал Al Mayadeen ранее сообщил, что ВВС Израиля находились в небе в районе границы Сирии и Ливана в момент нанесения авиаудара по аэродрому.

По данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в результате авианалета на военный аэродром погибли 14 человек. Среди жертв есть бойцы из Ирана.

США заявили о непричастности

Вашингтон опроверг сообщения о возможной причастности к авианалету на авиабазу Тайфур. "Министерство обороны в данный момент не осуществляет никаких воздушных ударов по объектам в Сирии", - сообщил представитель Пентагона. В то же время США "поддерживают дипломатические усилия, направленные на то, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие", - добавил он.

Государственные СМИ Сирии сообщили в ночь на понедельник, что военный аэродром Т-4 подвергся ракетному обстрелу. Сирийским военным удалось сбить восемь ракет, тем не менее они понесли потери. В первоначальных сообщениях из Дамаска выдвигались подозрения, что авиаудар осуществили США в качестве возмездия за химическую атаку в городе Дума, однако позднее эти обвинения не повторялись.

В Берлине, Париже и Брюсселе осудили химатаку

Между тем МИД ФРГ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с сообщениями о применении химического оружия в Сирии. "Если это подтвердится то, на что в данный момент многое указывает, то это означает, что (сирийский - Ред.) режим вновь использовал запрещенное во всем мире оружие и варварским образом убил невинных людей - почти день в день спустя год после Хан-Шейхуна", - заявил представитель внешнеполитического ведомства.

Одновременно Берлин призвал "пособников режима, в особенности Россию и Иран, наконец осознать свою ответственность и в соответствии с международным правом позаботиться о защите и гуманитарной помощи мирным жителям". "Нельзя под предлогом борьбы с терроризмом без разбора и крайне жестоко уничтожать мужчин, женщин и детей. Ответственные за эти преступления должны быть привлечены к ответственности", - говорится далее в заявлении.

Химическую атаку в городе Дума резко осудил и президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщил Елисейский дворец после телефонного разговора французского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Согласно этой информации, президенты двух стран обменялись информацией об атаке и подтвердили применение химического оружия. Целью разговора было согласование позиций перед экстренным заседанием Совбеза ООН, отмечается далее в заявлении.

В Брюсселе также считают достоверной информацию о химической атаке в Думе. Имеющиеся факты указывают на то, что сирийское правительство в очередной раз применило химическое оружие, заявила дипломатическая служба ЕС 8 апреля. Брюссель также призвал власти РФ и Ирана использовать свое влияние на президента Сирии Башара Асада с тем, чтобы предотвратить новые химические атаки.

Не менее 150 жертв химической атаки

Гуманитарная организация "Белые каски" сообщила, что в ночь на 7 апреля вертолет сбросил бочковую бомбу с химикатами над городом Дума, который считается последним очагом сопротивления джихадистов и повстанцев в регионе. Большинство среди пострадавших мирных жителей - женщины и дети. Информацию об атаке подтвердила гуманитарная организация "Союз медицинских организаций помощи Сирии" (UOSSM), по данным которой жертвами стали не менее 150 человек. Председатель UOSSM Ганем Тайяра назвала химатаку "одной из самых ужасных" в истории Сирии.

МИД РФ и сирийское государственное информагентство SANA назвали сообщения об атаке дезинформацией. Представитель Госдепартамента США Хезер Нойерт заявила, что Вашингтон внимательно следит за ситуацией и считает, что к ответу следует призвать, помимо сирийского правительства, также и Россию. 9 апреля химическая атака в Сирии станет темой экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое было созвано по запросу Франции.

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